Самых опасных для казахстанских туристов животных назвали аналитики

АЛМАТЫ. 8 ИЮЛЯ - Алматинские страховщики опубликовали рейтинг самых опасных животных для казахстанских туристов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Также в ходе анализа были установлены страны, в которых на туристов чаще всего нападали животные.

Чаще всего наши соотечественники подвергаются укусам. Таких за десять лет было 1,7% от общего числа страховых случаев с отдыхающими. Естественно, это только те, кто обратился за возмещением. Неудивительно, что лидируют в "кусачем" рейтинге - страны Юго-Восточной Азии (66,7% от всех укусов), больше всего обращений было зарегистрирована в Таиланде, Шри-Ланке и Индонезии, где укусы животных и насекомых нередко приводят к серьёзным последствиям, в том числе к аллергическим реакциям", - сообщают аналитики АО СК "Лондон-Алматы".

Наиболее частой причиной наступления страхового случая становятся ожоги медуз. Риску подвергаются путешествующие по самым популярным направлениям - Турция, Египет, Таиланд, Греция, Испании. Последствия укуса медузы могут быть весьма неприятными: ожог, резкая боль, покраснение кожи, появление волдырей. По данным аналитиков, каждый пятый отдыхающий на море, имеет неприятный опыт знакомства с медузами. Особенно страдают от медуз дети, у которых ожоги могут вызвать аллергическую реакцию.

Второе место в рейтинге занимают собаки, которые кусали казахстанских туристов в самых разных странах, например, в Индии и Таиланде. На третьем месте - насекомые. Из-за них в страховую компанию клиенты обращались в Турции, Таиланде, Греции, Болгарии, Вьетнаме, Испании. Насекомые часто настигали отдыхающих на пляжах и в воде, а клещи находили своих "жертв" практически везде.

Часто отдыхающие страдают от рыб.

Многим хочется потрогать рыбку и поиграть с ней в воде. Однако у многих рыб имеются ядовитые железы в разных местах, которыми они наносят уколы или укусы и вводят в ранки яд. Рыбы и любовь туристов к рыбалке становились причинами страховых событий 2 способами. Любители рыбалки травмировались различными снастями, получая резаные или колотые раны, чаще на руках. Туристы встречались с опасными видами морской фауны, во время отдыха на море, в Египте, Турции и Таиланде. В водах Красного моря на популярных курортах Египта обитает множество смертельно опасных рыб. К примеру, в воде обитают множество видов морских ежей, у некоторых из них концы игл покрыты мельчайшими белыми пузырьками, наполненными ядом. Поэтому трогать ежей категорически нельзя", - предупреждают специалисты.

Завершают список обезьяны. Страховые случаи, связанные с их укусами, происходили с казахстанскими туристами в Таиланде и Китае, где туристы во время экскурсионных программ нередко посещают места обитания этих животных. Довольно часто от обезьян страдали дети от 5 до 15 лет. Как и в случае с собаками, при укусе обезьяны необходима прививка от бешенства, которую проводят в муниципальных госпиталях или частных клиниках.

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