Сауна и массажные салоны работали в Караганде во время карантина

Караганда. 13 августа. Kazakhstan Today - Карагандинские полицейские выявили два массажных салона и сауну, нарушавших карантинный режим, передает Kazakhstan Today.

12 августа около 00.25 в центральный отдел полиции управления полиции Караганды поступила информация, что по улице Ерубаева работает массажный салон. По прибытии на место сотрудников полиции она подтвердилась, сообщает Polosia.kz

На момент проверки в массажном салоне находились его сотрудники и клиенты.

В 01.25 в ЦОУ пришло сообщение, что, несмотря на позднее время, продолжает действовать массажный салон по улице Поспелова. Факт подтвердился: полицейские зафиксировали присутствие в нем сотрудников салона и клиентов.

Около 04.25 в сауне по улице Гудермесская сработала тревожная кнопка. Во время проверки полицейские застали в ней сотрудников данного заведения и клиентов. Все факты зарегистрированы в центральном отделе полиции. Материалы по ним переданы в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия процессуального решения.

Отмечается, что за прошедшую неделю по Караганде было выявлено четыре аналогичных факта.

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