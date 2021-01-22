Сбой произошел в работе eGov.kz

Возникли технические проблемы с сетевым оборудованием, которые влияют на работу портала Egov", - сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".
В настоящее время специалисты занимаются устранением проблемы.
Напомним, в конце 2020 года казахстанцы уже сталкивались с проблемами при получении госуслуг из-за сбоя в работе портала egov.kz и информационной системы ЦОН.
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