Сбой произошел в работе eGov.kz

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Казахстанцы сообщают о проблемах в работе сайта eGov.kz, передает Kazakhstan Today.

Возникли технические проблемы с сетевым оборудованием, которые влияют на работу портала Egov", - сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".

В настоящее время специалисты занимаются устранением проблемы.





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