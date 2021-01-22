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Сбой произошел в работе eGov.kz

21.01.2021 21169
Сбой произошел в работе eGov.kz
Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Казахстанцы сообщают о проблемах в работе сайта eGov.kz, передает Kazakhstan Today.
 

Возникли технические проблемы с сетевым оборудованием, которые влияют на работу портала Egov", - сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".

 
В настоящее время специалисты занимаются устранением проблемы.

 

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