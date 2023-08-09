Сель разрушил мост и отрезал от цивилизации жителей дачного массива близ Талгара  

Фото: almaty.tv

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Алматы. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сель, сошедший на прошлой неделе, разрушил мост на территории дачного массива Алмагуль-2 в Алматинской области. Это была единственная дорога, через которую местные жители добирались до работы, медпункта и школы.





Мост соединял две части дачного массива. На одном берегу - социальные объекты, на другом - жилые дома. 15-метровый мост служил людям почти 7 лет. Это был единственный и короткий путь, по которому жители добирались до школы, аптеки, работы, сообщает Almaty.tv





По данным телеканала, ремонтом моста никто не занимается, председатель кооперативов считает, что тратить деньги на постройку нового моста нецелесообразно.





Этот мост мы сами построить не можем. Почему? Во-первых, у нас нет разрешения. Если мы начнем капитальное строительство, если даже люди захотят, соберут деньги - его просто разрушат. Потому что нет никакого разрешения. Второе, у людей и денег нет, чтобы построить капитальный мост", - сказал председатель кооперативов Тимур Сарсембаев.





По словам местных жителей, из-за отсутствия статуса села их массив лишен господдержки.





Такие проблемы у всех дачных массивов. Просто кто-то должен обратить внимание. Самое главное, чтобы нас присоединили к городу Талгару, потому что мы светом, водой, газом полностью пользуемся от Талгара. Наши дети ходят в школы Талгара. А зачем нас в Енбешиказахский район присоединили, не понимаю", - недоумевает житель кооператива Нурлан Ахунов.





Как выяснилось, разрушенный мост находится на территории дачных массивов Енбекшиказахского района. Чиновники пообещали разобраться в проблеме, вот только конкретного решения вопроса жители так и не получили.





18 дачных кооперативов относятся к сельскому округу Рахат. Мы в курсе всех проблем, о которых сейчас говорят жители. Все вопросы мы рассмотрим в ближайшее время", - сообщила заместитель акима сельского округа Рахат Дина Моналбаева.





Кроме этого, жители просят решить проблему плохих дорог, освещения и общественного транспорта в дачном массиве.





В дачном кооперативе, по неофициальным данным, проживает больше 5000 человек. Люди надеются, что проблема вот-вот найдет решение и жить здесь станет намного комфортнее.









Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в Алматинской области на плотине Талгар селевой паводок размыл дамбу, из зоны селевого риска эвакуировано около 150 человек.



