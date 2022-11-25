Сельского акима уволят в СКО за пьяное вождение без прав

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Петропавловск. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акима Юбилейного сельского округа района Шал акына Северо-Казахстанской области Беркута Шекенова решено уволить за пьяное вождение без прав. Такое решение приняли в Петропавловске члены совета по этике.
10 октября после возвращения с сельскохозяйственной ярмарки в столице акима сельского округа пригласили на вечерний ужин в придорожное кафе, где вместе с продавцом он выпил немного спиртного. Потом Беркут Шекенов сел за руль служебного автомобиля, но был остановлен сотрудниками полиции района для проверки документов. Вот только таковых у него не оказалось", - сообщает "Петропавловск news".
Шекенова признали виновным в совершении административного правонарушения и арестовали на 20 суток за управление служебным автомобилем без прав и в состоянии опьянения.
Сам Шекенов свою вину признал и раскаялся. Он пояснил, что выпил напиток, считая, что он имеет лечебные свойства, так как страдает язвой желудка. Автомобиль же он просто хотел поставить на место. Время было позднее, на трассе уже никого не было, поэтому чиновник посчитал, что это будет безопасно", - сообщает сайт.
Впрочем, чиновников из департамента по делам госслужбы чистосердечное признание акима не растрогало.
Мы бьемся над тем, чтобы повысить имидж. А вы своим поведением дискредитируете государственную службу. Мало того что садитесь за руль в нетрезвом состоянии, еще и за руль служебного автотранспорта. Не имеете права управления автотранспортом", - сказала руководитель департамента Елена Степаненко.
Чиновник уже имеет ранее наложенное дисциплинарное взыскание в виде замечания, поэтому его порекомендовали уволить. Члены совета по этике проголосовали за это решение единогласно.