Семь казахстанских дорог стали платными

Фото: KAZAKHSTAN TODAY

НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут осадки, днем на севере и северо-западе области сильные осадки (дождь, снег). Лишь на юге и юго-востоке РК под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На большей части республики ожидаются гололед, метель, усиление ветра. В западной половине и в центре области ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области в североной половине области ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Карагандинской области днем на северо-западе ожидается гололед, метель, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, ночью и утром на юге области туман.

На юге в Акмолинской области ожидаются гололед, днем метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области на юге ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере области туман.

На западе, севере, в центре Атырауской и Мангистауской областей ожидается туман, днем на северо-западе Атырауской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области на юге ожидается туман, гололед, на востоке низовая метель, днем на юге области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области на западе и юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на западе и в центре низовая метель, гололед.

На севере Кызылординской области ожидается туман.

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.



