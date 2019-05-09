Сергазы Омаш освобожден от должности главы Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Освобожден от должности председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра сельского хозяйства РК Омаш Сергазы Багдатович освобожден от должности председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Омаш занимал эту должность с августа 2018 года. До этого он занимал должность заведующего отделом информационных технологий и защиты информационных ресурсов департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК.

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