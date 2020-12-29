Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Костанайской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 29 декабря в Костанайской области ожидается местами низовая метель. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

29-31 декабря в Кызылординской области местами ожидается туман. Вероятность шторма - 90-95%.

29-31 декабря в Туркестанской области местами сохраняется туман. Вероятность шторма - 90-95%.

29 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Вероятность шторма - 85-90%.

29 декабря в Атырауской области местами ожидаются туман. Вероятность шторма составляет 80-85%.

29 декабря в Мангистауской области местами ожидается туман. Вероятность шторма - 85-90%.

29 декабря в Акмолинской области ночью на большей части ожидается снег. Местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

29 декабря в Северо-Казахстанской области ожидается снег. Местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер западный, северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

Ранее синоптики предупредили об ожидающихся в последние дни 2020 года сильных снегопадах.

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