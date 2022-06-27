Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. 26 ИЮНЯ - Штормовое предупреждение объявили на понедельник в восьми областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным РГП "Казгидромет", 27 июня ночью и утром на западе, северо-западе, днем на юге, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На юге, западе, северо-западе, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, на юге, западе, северо-западе, в центре области 15-20 метров в секунду.

27 июня в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, днем в центре области до 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 41 градус. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 27 июня на востоке, днем на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 38 градусов.

Ночью 27 июня на западе, днем на западе, севере, в центре Абайской области ожидается гроза. Днем на западе области град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный, на западе, севере, в центре области до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 38 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

27 июня на юге, востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, востоке, в центре области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

27 июня на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью на севере области порывы до 15-20 метров в секунду, днем на большей части области до 15-20, порывы до 23 метров в секунду Днем на юге области сохраняется сильная жара - 35-38 градусов.

Днем 27 июня на юге Улытауской области ожидается ветер северо-западный, порывы до 15-20 метров в секунду.

27 июня на юге, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный до 15-20 метров в секунду

В городе Алматы днем 27 июня ожидается сильная жара - 36 градусов.