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Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана

26.06.2022, 20:08 24001
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮНЯ - Штормовое предупреждение объявили на понедельник в восьми областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным РГП "Казгидромет", 27 июня ночью и утром на западе, северо-западе, днем на юге, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На юге, западе, северо-западе, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, на юге, западе, северо-западе, в центре области 15-20 метров в секунду. 
 
27 июня в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, днем в центре области до 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 41 градус. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Ночью 27 июня на востоке, днем на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 38 градусов. 
 
Ночью 27 июня на западе, днем на западе, севере, в центре Абайской области ожидается гроза. Днем на западе области град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный, на западе, севере, в центре области до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 38 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
27 июня на юге, востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, востоке, в центре области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. 
 
27 июня на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью на севере области порывы до 15-20 метров в секунду, днем на большей части области до 15-20, порывы до 23 метров в секунду Днем на юге области сохраняется сильная жара - 35-38 градусов.
 
Днем 27 июня на юге Улытауской области ожидается ветер северо-западный, порывы до 15-20 метров в секунду. 
 
27 июня на юге, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный до 15-20 метров в секунду 
 
В городе Алматы днем 27 июня ожидается сильная жара - 36 градусов.
 

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Министр обороны поздравил журналистов с профессиональным праздником

27.06.2022, 13:32 2261
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - В преддверии Дня работников средств массовой информации министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с первыми руководителями редакций республиканских телерадиокомпаний, информационных агентств и печатных изданий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Встреча состоялась в столичной десантно-штурмовой бригаде и прошла в неформальной обстановке, информирует пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан. 
 
Сообщается, что Руслан Жаксылыков поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником, выразил признательность за преданность профессии и пожелал им вдохновения, успешной реализации новых идей и творческих проектов. 
 

Труд работников средств массовой информации чрезвычайно сложен и ответственен, ведь в ваших руках - слово, одно из мощнейших оружий на земле. Мы всегда ценили и будем ценить его, поскольку именно журналисты помогают формировать современный облик казахстанской армии", - подчеркнул министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. 

 
По поручению президента Касым-Жомарта Токаева Министерство обороны реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие патриотизма, повышение мотивации подрастающего поколения к прохождению срочной воинской службы. И в этом смысле, безусловно, большая роль принадлежит СМИ. 
 

Об этом, а также о социальной поддержке военнослужащих, призывников и членов их семей, о роли информационных ресурсов в формировании общественного мнения, утверждении подлинных идеалов добра и справедливости шла речь в ходе общения. Не обошли и острые углы, при освещении которых, на взгляд министра, необходим взвешенный и объективный подход", - отметили в пресс-службе МО РК. 

 
Подчеркивается, что посещение десантно-штурмовой бригады позволило журналистам проникнуться военным духом. Для них были организованы выставка образцов вооружения и военной техники, показ экипировки и обмундирования. 
 
В программе были занятия на воздушно-десантном комплексе по отработке прыжков с парашютом, показная работа военных саперов по укладке и обезвреживанию мин, дефиле роты почетного караула. 
 
В ходе мероприятия представители СМИ отметили положительную тенденцию повышения открытости Вооруженных сил для средств массовой информации, а значит, и для общества в целом.
 

В МВД РК рассказали, нужно ли менять автономера жителям новых областей

27.06.2022, 13:01 4366
В МВД РК рассказали, нужно ли менять автономера жителям новых областей
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан рассказали, нужно ли менять автономера жителям трех новых областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В Казахстане для идентификации региона регистрации транспортного средства применяется соответствующее цифровое обозначение. Цифровое обозначение регионов на государственных регистрационных номерных знаках присваивается в зависимости от наименования региона на государственном языке в алфавитном порядке", - сказала на брифинге представитель МВД Казахстана Шугыла Турлыбек. 

 
По ее словам, в этой связи МВД предлагается присвоение цифрового обозначения кодов регионов госномеров вновь образовавшимся трем областям: Абайская область - 18, Жетысуская область - 19 и Улытауская область - 20. 
 

При введении новых цифровых обозначений регионов на государственных регистрационных номерных знаках жителям образованных областей не требуется замена прежних госномеров на автомобилях", - подчеркнула Шугыла Турлыбек.

 

Трое из пяти новых алматинцев - приезжие

27.06.2022, 12:53 4476
Трое из пяти новых алматинцев - приезжие
АЛМАТЫ. 27 ИЮНЯ - Трое из пяти новых жителей Алматы являются приезжими, сообщает акимат города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как говорится в проекте "Основные приоритеты плана развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года", Алматы, как и другие быстрорастущие города, сталкивается с вызовами урбанизации. 
 
Так, отмечается опережающий рост населения за счет внутристрановой миграции: 3 из 5 новых алматинцев - приезжие. Помимо этого, упоминаются "маятниковая миграция (ежедневно въезжает более 400 тысяч человек), рост рисков преступности. Высокий уровень заболеваемости, в 2,3 выше средней по РК от болезней системы кровообращения. Высокий спрос на социальные услуги: 19,6 тысячи дефицит мест в школах". Согласно данным, более 60% государственных сетей поликлиник перегружены в 1,7 раза.
 
Кроме того, в проекте отмечается низкий рост доходов горожан. Так, с 2015 года рост рост реальных доходов населения Алматы составил всего 2%.
 
В мегаполисе регистрируется высокий уровень инфляции - 8,8% с начала 2022 года.
 

При этом сохраняются повышенные инфляционные ожидания. 25%, или 380 тысяч взрослых алматинцев, не имеют доступа к социальному медицинскому страхованию", - говорится в плане развития. 

 
Также отмечается, что 9 из 10 преступлений в мегаполисе совершают безработные. При этом в городе проживает каждый пятый безработный молодой человек страны (14,4 тысячи человек) 
 
Согласно документу, в Алматы имеет место значительная доля теневой экономики - 28,3% от ВРП города (5,4% от ВВП страны). 
 
Также отмечаются дисбалансы в качестве жизни районов города.
 

В южной части – концентрация объектов образования (60%), культуры (85%) и парковых зон (75%). В северной части - промзоны, склады, ветхое жилье (61%). Растущие потоки транспорта, заторы - 470 тысяч городских и 230 тысяч въезжающих машин. Отставание в развитии инженерных сетей: 1/5 дворов и улиц города не освещены; износ электрических сетей 65%, потери в сетях 14%; потери в холодном водоснабжении 30%; более 40 тысяч человек потребляют привозную воду", - говорится в тексте документа.

 
Как сообщалось ранее, последние 10 лет население Алматы очень быстро растет. В 2011 году в городе проживали 1,4 миллиона человек. В 2021 году нас стало более 2 миллионов. 
 

Но на самом деле есть еще "Большой Алматы". Его все видят, но не признают. Пять примыкающих районов - от Узынагаша до Шелека и на север до Капшагая - это все одна агломерация, которая живет своей жизнью", - пишет издание Caravan.kz (статья Адила Урманова). 

 
Также отмечается, что вокруг мегаполиса проживает больше миллиона человек, которые ориентированы на Алматы: основная часть или работает на город, или напрямую трудится здесь. 
 

Окрестности превратились в его спальные районы для бедных. Этот миллион человек - тоже ресурс для недовольства. Все они приехали сюда не потому, что им нравится жить в пробках. Итак, население Алматы - больше 3 миллионов человек. Откуда они появились?" - говорится в материале.

 
Три и области - СКО, ВКО и Костанайская - прямо деградируют. Количество жителей там сократилось по сравнению с тем, что было 10 лет назад. Люди из всех этих регионов выезжают или за рубеж, или, что чаще, в Нур-Султан и Алматы. 
 
Только в прошлом году сальдо миграции Туркестанской области составило минус 37 тысяч человек, Алматинской - минус 15 тысяч, ВКО - минус 12 тысяч, Жамбылской области - минус 12 тысяч, Костанайской - минус 5,2 тысячи человек. Почти все они оказались в трех городах: Алматы, Нур-Султане и Шымкенте.
 
Массовая миграция в Алматы и Нур-Султан привела к маргинализации населения. 
 

Во время январских событий в Алматы вместе с боевиками грабили и громили магазины и торговые центры маргиналы. Это обычные граждане Казахстана, которые не смогли или пока не успели устроить свою жизнь. Кто эти люди и откуда они появились?" - пишет Caravan.kz. 

 
Также отмечается, что, судя по хроникам полиции, большая часть мародеров проживает или проживала в Алматы.
 

В большинстве регионов Казахстана сохраняется неустойчивая погода

27.06.2022, 08:20 9896
В большинстве регионов Казахстана сохраняется неустойчивая погода
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, юге ожидаются град, шквал, на юго-западе пыльная буря. По республике ожидается усиление ветра", - информирует РГП "Казгидромет".

 
Днем на большей части Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, на юге Карагандинской областей сохраняется сильная жара. Днем на западе Алматинской, севере, востоке Жетысуской, на западе, севере Жамбылской, на юге Мангистауской, в пустынных районах Туркестанской областей сохраняется очень сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, на западе Алматинской, Абайской, на востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке, Жамбылской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Фабрика "Рахат" опровергла недостоверную информацию о судебной тяжбе с пострадавшей сотрудницей

27.06.2022, 08:00 79306
Фабрика "Рахат" опровергла недостоверную информацию о судебной тяжбе с пострадавшей сотрудницей
АЛМАТЫ. 24 ИЮНЯ - АО "ЛОТТЕ Рахат" сделало официальное заявление, в котором опровергло недостоверную информацию о судебном процессе с пострадавшей на производстве сотрудницей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

АО "ЛОТТЕ Рахат", как любая крупная компания, внимательно отслеживает ситуацию, которая складывается вокруг предприятия в информационном пространстве. 

 
В последние дни в средствах массовой информации и социальных сетях активно распространяется информация о том, что в декабре 2021 года на нашем производстве произошел несчастный случай, в результате которого работница предприятия Долгиева А. получила производственную травму и лишилась части руки. Распространяется версия о том, что "… бывшая сотрудница судится с огромной компанией, но компания отказывается компенсировать моральный вред и купить пострадавшей протез". В этой связи мы ответственно заявляем, что эти сведения не соответствуют правде, поданы однобоко и не отражают истинного положения дел.
 
Хотим подчеркнуть, что АО "ЛОТТЕ Рахат" не уклонялось и не уклоняется от своих обязательств перед Долгиевой А. и не отказывалось и не отказывается их исполнить. Судебных исков к нам подано не было, соответственно, Долгиева А. с компанией не судится. Кроме того, Аза является сотрудником компании, и компания сохраняет за ней место работы. С момента получения травмы ей оплачивается больничный лист в полном объеме (100% от средней заработной платы), также ей была оказана материальная помощь для первоначальных нужд в размере 1 000 000 тенге в соответствии с коллективным договором. По мере того как Долгиева А. сможет приступить к работе, ей будет предоставлена позиция с легкими условиями труда с оплатой не ниже, чем на прежней должности. Дополнительно она будет получать ежемесячные страховые выплаты, точный размер которых будет определен страховой компанией. В зависимости от их размера Компания рассматривает дополнительные виды компенсаций своей сотруднице в соответствии со сложившейся практикой и традициями. 
 
Но на данный момент, как акционерное общество, мы обязаны действовать в правовом поле. Если по порядку:
 
15.02.2022 года в адрес АО "ЛОТТЕ Рахат" была направлена досудебная претензия с требованиями о возмещении Долгиевой А.А. расходов по оплате протезно-ортопедического изделия, а также суммы морального вреда.
 
03.03.2022 года был направлен ответ на досудебную претензию со ссылкой на статью 159 Трудового кодекса РК, из императивных норм которого следует, что индивидуальные трудовые споры подлежат обязательному рассмотрению согласительной комиссией.
 
29.03.2022 года претензия Долгиевой А. к работодателю была рассмотрена на согласительной комиссии.
 
Решением согласительной комиссии в удовлетворении требования по возмещению расходов было отказано. Основанием для отказа послужило:
 
  1. Работник не представил в согласительную комиссию какие-либо документы (заключение медико-социальной экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности работника) в соответствии с требованиями законодательства РК, в связи с чем работодатель не имел основания для произведения выплат гр. Долгиевой А.А.
  2. Согласительная комиссия не рассматривает вопросы по взысканию морального ущерба, разрешение которых законодательством отнесено к исключительной компетенции судов.

В целях защиты прав работников при несчастных случаях АО "ЛОТТЕ Рахат" ежегодно заключает договоры обязательного страхования. В исполнение условий договора страхования в установленном законодательством порядке АО "ЛОТТЕ Рахат" был сдан полный пакет документов в страховую компанию для возмещения вреда в связи с наступлением страхового случая по несчастному случаю, как только документы были представлены.
 
В ближайшее время будет определен размер компенсации.
 
Повторим, наша компания ведет политику открытости в отношениях с прессой, мы всегда прислушиваемся к конструктивной критике и готовы к диалогу.
 
В заключение хотим подчеркнуть, что компанией будут предприняты меры в защиту деловой репутации и распространители порочащих сведений будут привлечены к ответственности".
 

Павлодарские археологи вскрыли кимакские курганы

26.06.2022, 21:39 21036
ПАВЛОДАР. 26 ИЮНЯ - Павлодарские археологи исследуют несколько древних кимакских курганов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Археологи надеются найти новые свидетельства кимако-кипчакской культуры, которая господствовала в Прииртышье в IX-X веках, информирует "Хабар 24". 
 
Отмечается, что ученые и ранее предполагали, что у села Байдалы вблизи Павлодара есть древние захоронения. С помощью космического мониторинга им удалось определить точное местоположение. 
 

Об архитектуре кочевых народов практически ничего не известно. Уникальность этого объекта еще более усиливается. Кроме того, актуальным остается вопрос поиска как раз таки городов кимаков. Много об этом говорится, но вот пока мы находим обширнейшие некрополи вблизи города Павлодара", - сказала археолог Елена Тушева.

 
Ученые надеются, что в курганах есть свидетельства архитектурного зодчества кимаков. Пока нашли лишь обломки кирпичей. Есть немного кусков шелковой ткани и неопределенные кости. Также в исследованиях участвуют и школьники.
 

Исторические места - это очень важная часть нашей экспедиции. Мы начинали экспедицию с практического занятия на базе музея "Ертис". А сегодня мы пробуем себя в роли археологов", - подчеркнула учитель истории Оксана Питюкова.

 
Изучать культуру кимаков начали 50 лет назад. В прошлом году возобновили поиски. Местность Байдала с множеством древних курганов для археологов перспективная. Учитывая, что по соседству идет активное строительство частных домов, следует поторопиться, чтобы сохранить историческое наследие, говорят ученые.

 

В Air Astana объяснили задержку трех рейсов

26.06.2022, 16:04 32086
В Air Astana объяснили задержку трех рейсов
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮНЯ - В авиакомпании Air Astana объяснили задержку сразу трех рейсов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

26 июня в связи с неисправностью одного из воздушных судов ожидаются задержки рейсов КС 127/128 Алматы - Ташкент - Алматы, KC 953/954 Алматы - Нур-Султан - Алматы и КС 859/860 Алматы - Актау - Алматы", - сообщили в пресс-службе Air Astana. 

 
Подчеркивается, что средняя продолжительность задержки рейсов составляет примерно 3 часа. 
 
Статус рейса на ближайшие рейсы можно проверить на сайте авиакомпании. 
 
Напомним, что ситуация с многочасовыми, почти полусуточными задержками рейсов Air Astanа наблюдалась и вчера на линии Нур-Султан - Алматы, Шымкент и т.д., передает корреспондент агентства.
 

Петропавловский акимат запретил флешмоб памяти Шатунова

26.06.2022, 14:54 33451
Петропавловский акимат запретил флешмоб памяти Шатунова
Фото:minval.az
ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 ИЮНЯ - Акимат города Петропавловска запретил флешмоб памяти популярного исполнителя, солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Уважаемые жители города! Мероприятие, посвященное памяти Юрия Шатунова, между улицами Интернациональная и Букетова не состоится. Флешмоб несанкционированный. Просим доверять только официальной информации ", - сообщили в акимате Петропавловска. 

 
В местных пабликах в социальных сетях появились комментарии этого решения местных властей. 
 

Собрались все равно человек 50-60, помянули, и свечи зажгли, и белые розы принесли". 

 

Что же в этом плохого? Все выросли под эти песни". 

 

Ну и зря, в городе и так ничего не проводится, никаких развлечений, концертов, ничего, уважения к такому знаменитому певцу нет".

 
По данным diapazon.kz, в Актобе прощаются с Юрием Шатуновым. 
 
С 10 часов утра около центрального стадиона собрались десятки поклонников творчества Юрия Шатунова. 
 

На скамейке стоят портреты певца, рядом цветы. Магнитофон играет песни Шатунова, собравшиеся поют "Белые розы" и "Седую ночь", другие песни Юрия, многие плачут. Из солидарности в кафе напротив стадиона также включили песни Юрия Шатунова. Атмосфера очень трогательная, многие пришли семьями", - информирует издание. 


 

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