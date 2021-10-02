Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей из-за тумана и гололёда

НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях объявлено штормовое предупреждение, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает "Казгидромет", завтра, 2 октября, на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. На востоке области днем ожидается ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду.

Туман и гололед ожидаются в субботу на севере и востоке Карагандинской области. Ночью и утром на западе Акмолинской области также ожидается туман. В Павлодарской области ожидается ветер западный, 15-20 метров в секунду.

По данным синоптиков, 2 октября в северной половине Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед, ветер западный, с переходом на северо-западный, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 2 октября на севере и северо-востоке Костанайской области ожидается туман, гололед, низовая метель, ветер северо-западный, западный, 15-20 метров в секунду.

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