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Штраф в размере 4,5 млн тенге заплатит за взяточничество глава управления пассажирского транспорта и автодорог СКО

13.02.2020, 15:01 9046
Петропавловск. 13 февраля. Kazakhstan Today - Руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" Г. Тасбулатова за взяточничество приговорили к крупному штрафу, передает Kazakhstan Today.
 

Он подозревался в вымогательстве взятки в сумме 200 тыс. тенге от директора ТОО. Взятка полагалась за содействие в победе в конкурсе государственных закупок по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог Акжарского района СКО", - уточнили в Антикоррупционной службе Республики Казахстан.

 
В среду, 12 февраля, приговором суда Тасбулатов приговорен к штрафу в размере 4 млн 500 тыс. тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
 

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