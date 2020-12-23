Шымкентского полицейского, сделавшего селфи с насильником, сняли с должности

Шымкент. 22 декабря. Kazakhstan Today - Полицейского из Шымкента, снявшего селфи с подозреваемым в попытке изнасилования пенсионерки, лишили должности, передает Kazakhstan Today

Руководство департамента полиции Шымкента посчитало такое поведение неподобающим для офицера, поэтому его сняли с занимаемой должности, пишет Liter.kz

В результате служебной проверки решением дисциплинарной комиссии данный сотрудник снят с занимаемой должности за нарушение служебной дисциплины, несоблюдение требований Этического кодекса государственных служащих", - сказали в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

Инцидент произошел 17 декабря в 23.15 - на пульт 102 в дежурной части управления полиции Енбекшинского района поступило сообщение о том, что женщине нужна помощь.

На видео можно четко увидеть, как мужчина душит пенсионерку. После того как женщина потеряла сознание, он раздевает ее, пытается изнасиловать, однако что-то его остановило. После этого мужчина скрылся, но вскоре полицейским удалось его задержать", - пишет издание.

Чуть позже в соцсетях распространилось селфи полицейского и подозреваемого. В пресс-службе ДП Шымкента рассказали, что в ходе служебного расследования было установлено, что снимок их сотрудник сделал в служебной машине.

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