Сильные осадки с гололедными явлениями ожидаются в Алматы

Алматы. 4 марта. Kazakhstan Today - Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", осадки ожидаются 5 марта, с 04.00, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе акимата города обратились к горожанам ограничить движение по городу и не парковать личный автотранспорт на обочинах дорог, в целях обеспечения коммунальными службами оперативного и качественного проведения снегоуборочных работ в период снегопада.

При острой необходимости поездки на личном транспорте водителей призывают снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров в связи с повышенным риском возникновения аварий.

Пешеходам также рекомендуют соблюдать осторожность при передвижении.

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