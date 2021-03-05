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Сильные осадки с гололедными явлениями ожидаются в Алматы

04.03.2021 17875
Алматы. 4 марта. Kazakhstan Today - Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", осадки ожидаются 5 марта, с 04.00, передает Kazakhstan Today. 
 
В пресс-службе акимата города обратились к горожанам ограничить движение по городу и не парковать личный автотранспорт на обочинах дорог, в целях обеспечения коммунальными службами оперативного и качественного проведения снегоуборочных работ в период снегопада.
 
При острой необходимости поездки на личном транспорте водителей призывают снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров в связи с повышенным риском возникновения аварий.
 
Пешеходам также рекомендуют соблюдать осторожность при передвижении.
 

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