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Синоптики объявили штормовое предупреждение в девяти регионах Казахстана

24.09.2022, 10:00 21446
Синоптики объявили штормовое предупреждение в девяти регионах Казахстана
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 24 СЕНТЯБРЯ - В большинстве регионов Казахстана сегодня сохраняется погода без осадков, в 9 областях синоптики объявили штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, в горных районах юго-востока страны сохраняются дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра", - сообщает Казгидромет. 

 
24 сентября на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе, севере, востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 
На севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, в центре области 15-20 метров в секунду. 
 
На западе и севере Актюбинской области ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, порывы 15 метров в секунду. 
 
Также в большинстве регионов Казахстана сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
На севере Казахстана с 26 сентября синоптики обещают резкое понижение температуры и дождь с переходом в снег. 
 

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Казахстанцам пообещали погоду без осадков

25.09.2022, 09:00 2656
Казахстанцам пообещали погоду без осадков
АСТАНА. 25 СЕНТЯБРЯ - Погоду на большей территории Республики Казахстан по-прежнему будет определять обширный антициклон, с которым сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, горных районах юго-востока страны сохраняются дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, на юге, востоке Актюбинской области, северо-западе, севере, востоке Абайской области, в центре Павлодарской области, в восточной половине Карагандинской области, на юге, востоке Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
На большей части Костанайской, Алматинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.
 

Очередного организатора собачьих боев задержали в Талдыкоргане

24.09.2022, 19:49 13361
Очередного организатора собачьих боев задержали в Талдыкоргане
ТАЛДЫКОРГАН. 24 СЕНТЯБРЯ - В Талдыкоргане благодаря зоозащитникам задержали очередного организатора собачьих боев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Заявление в полицию поступило от зоозащитников. В нем указывалось, что мужчина якобы устраивает собачьи бои и даже выкладывает их видеозаписи в соцсетях", - сообщает Polisia.kz

 
Эта информация подтвердилась. Личность правонарушителя была установлена. Им оказался 22-летний житель Талдыкоргана. Он задержан и привлечен к административной ответственности.

 
Напомним, ранее в Талгаре зоозащитники обнаружили место массового убийства собак. Предположительно, их использовали в собачьих боях. Мешки с останками убитых животных живодеры скидывали в арычный канал. Позже работники акимата вытащили из канала 15 мешков с останками собак. 
 
Это далеко не первый факт жестокого обращения с животными в стране. В середине мая в Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть. 
 
Позже аналогичный случай произошел в Алматинской области, где мужчина убил дворового пса ради собачьего жира. 
 
В Мангистауской области за первый квартал 2022 года коммунальные ветслужбы отловили и уничтожили 200 бродячих собак и 201 кошку. 
 
Между тем 1 марта в стране вступил в силу закон о защите животных. 
 

В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение

24.09.2022, 19:37 13976
В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение
АСТАНА. 24 СЕНТЯБРЯ - Погоду в большинстве регионов Казахстана по-прежнему будет определять обширный антициклон, с которым сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На западе и в горных районах юго-востока страны сохраняются дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
В Мангистауской области ночью в воскресенье на западе, севере, днем на севере, востоке, в центре ожидается гроза. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на большей части области порывы 15-20 метров в секунду, ночью на западе, севере области временами 25 метров в секунду. В Актау ночью 25 сентября ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду, ночью временами 25 метров в секунду. 
 
В Кызылординской области ожидается ветер восточный с переходом на юго-западный, днем на западе области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Западно-Казахстанской области днем в воскресенье в восточной половине ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 25 сентября ожидается гроза. 
 
На юге и востоке Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Актюбинской области в воскресенье на западе, севере ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, на юге, севере и в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке Атырауской области ожидается сильный дождь, днем на севере, востоке области гроза. Ветер северо-западный, на западе, востоке и в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В Туркестанской, Абайской и Павлодарской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Северо-Казахстанской области днем в воскресенье на севере ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области в воскресенье утром и днем на западе, севере ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется высокая пожарная опасность. 
 

Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

23.09.2022, 21:22 30601
Штормовое предупреждение объявили в пяти областях
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, Мангистауской и Актюбинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 24 сентября на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
24 сентября на северо-западе, севере, востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
24 сентября на большей части Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.
 
24 сентября на севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
24 сентября на западе, севере Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15 метров в секунду.
 
Ранее синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на 24-26 сентября: ожидаются дожди и понижение температуры воздуха.
 

Автовладельцы из новых областей РК начали получать номера с собственным кодом региона

23.09.2022, 18:34 33901
Автовладельцы из новых областей РК начали получать номера с собственным кодом региона
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Министерством внутренних дел Республики Казахстан начата регистрация транспортных средств в областях Абай, Жетысу и Улытау с присвоением собственного кода региона на государственных номерных знаках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С сегодняшнего дня при регистрации авто жителям этих областей начали выдавать номера с новыми кодами регионов. Государственные регистрационные номерные знаки в области Абай имеют цифровое обозначение кода региона - 18, в области Жетысу - 19 и в области Улытау - 20. Учитывая экстерриториальный принцип оказания услуг в сфере дорожного движения, жители новых областей смогут зарегистрировать свои автомобили в любом спецЦОНе страны", - информирует Polisia.kz.

 
При этом гражданам не требуется замена старых государственных номерных знаков с прежними цифровыми обозначениями регионов на новые.
 

С сентября для удобства граждан все заявки в ЦОНах на изготовление номеров повышенного спроса будут привязываться к их ИИНам (или БИНам - для юридических лиц) и оплаченным квитанциям. Это позволит исключить риски, когда на один и тот же номер подается несколько заявок в разных регионах и у граждан возникают вопросы в приоритетности их выдачи какому-либо лицу. Кроме того, это снизит коррупционные риски, так как в ЦОНах больше не будут заказывать престижные номера "впрок", а только по индивидуальным заказам граждан", - добавили в МВД.

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточили ответственность для владельцев авто, завезенных из других стран.
 

В "Правительстве для граждан" объяснили изменение графика работы ЦОНов

23.09.2022, 17:37 35516
В "Правительстве для граждан" объяснили изменение графика работы ЦОНов
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - В государственной корпорации "Правительство для граждан" объяснили изменение графика работы казахстанских ЦОНов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В госкорпорации заявили, что изменение графика работы не вызвано приездом иностранцев в Казахстан. 
 

Клиенты давно просили увеличить время работы ЦОНов и СЦОНов, так как не успевали в будние дни получить госуслуги. В связи с чем госкорпорация для удобства клиентов возобновила работу сначала дежурных ЦОНов, которые на сегодняшний день работают до 20.00 в будни и до 13.00 по субботам, а с этой недели работу возобновили дежурные СЦОНы", - проинформировал управляющий директор по связям с общественностью госкорпорации "Правительство для граждан" Нариман Дюсекеев. 

 
Кроме того, теперь казахстанцы смогут обратиться за услугами по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков в субботу. График и адреса дежурных ЦОНов и СЦОНов опубликованы на официальном сайте госкорпорации. 
 
Относительно посещения иностранцев отмечается, что за прошлую неделю 12 798 человек обратились за получением ИИН, на этой неделе число клиентов составило 10 354.  
 

Также госкорпорация, рассмотрев записи камер наблюдения в ЦОНах, выяснила, что скопления клиентов в ЦОНах не наблюдается", - добавили в пресс-службе.

 

На учении "Бекет-2022" проверили уровень взаимодействия госорганов и силовых структур

23.09.2022, 17:14 36156
На учении "Бекет-2022" проверили уровень взаимодействия госорганов и силовых структур
Фото: МО РК
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - В Западно-Казахстанской и Костанайской областях прошли межведомственные учения "Бекет-2022" на которых были отработаны элементы взаимодействия подразделений Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и государственных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Министерство обороны Республики Казахстан, в учениях приняли участие территориальные подразделения центральных государственных, местных исполнительных органов, оперативные группы министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, информации и общественного развития, национальной экономики, финансов, здравоохранения, Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии. 
 

В ходе тактико-специального учения инструкторы Сил специальных операций провели с подразделениями территориальной обороны инструкторско-методические занятия по противодействию гибридным угрозам. С военнообязанными, включенными в состав бригады территориальной обороны, отработаны мероприятия по охране и защите стратегических объектов", - проинформировали в пресс-службе. 

 
Также силами медицинских учреждений областей организовано практическое развертывание одного из элементов отряда первой врачебной помощи. 
 
Кроме того, в рамках мероприятий по гражданской обороне соответствующие структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям развернули лагеря для пострадавшего населения и беженцев. В ходе учений подразделения Национальной гвардии, Пограничной службы КНБ и территориальной обороны отработали мероприятия по обеспечению общественной безопасности и усилению охраны государственной границы. 
 
Совместно с местными исполнительными органами были изучены возможности организаций областей по выполнению мобилизационного заказа и переводу экономики на работу в условиях военного времени. 
 
Межведомственное учение "Бекет-2022" направлено на выработку алгоритмов совместных действий различных государственных структур при возникновении кризисных ситуаций и угроз военной безопасности. По итогам проведенного комплекса мероприятий руководством оперативного штаба учения выработаны практические рекомендации. Подобные учения ежегодно будут проводиться во всех регионах Казахстана.
 

В Алматы внедрят систему раннего оповещения о сильных землетрясениях

23.09.2022, 16:48 34546
АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин в ходе встречи с населением рассказал о начале работы по внедрению системы раннего оповещения о сильных землетрясениях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ежегодно на территории города и Алматинской области происходят около двухсот слабых толчков землетрясений. В прошлом году в ведение МЧС перешли институт сейсмологии и сейсмологическая опытно-методическая экспедиция, которыми проводятся исследования на территории города и Алматинской области, сообщает ortcom.kz.
 
Как отметил Юрий Ильин, на территории города расположено 17 станций наблюдения, до конца 2023 года планируется установить 28. В текущем году начата работа по внедрению системы раннего оповещения о сильных землетрясениях.
 
Сегодня вблизи города Алматы установлено еще 9 сейсмических станций системы раннего оповещения землетрясений, сопряженных с мобильным приложением Darmen, которое позволяет мгновенно оповестить население об угрозе ЧС. Автоматически отправляются сообщения на смартфоны граждан при срабатывании сейсмодатчиков при землетрясениях с магнитудой 4 балла и более.
 

С 2000 года проведено сейсмоусиление порядка 240 объектов, в этом году завершаются работы по 7 объектам образования и здравоохранения. При поддержке акимата проведена модернизация системы оповещения, приобретено цифровое оборудование для зданий с массовым скоплением людей. Продолжается реализация дорожной карты по обеспечению сейсмической безопасности страны до 2023 года. В этой связи прошу местные исполнительные органы принять необходимые меры по своевременной реализации дорожной карты", - сказал министр по ЧС.

 

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