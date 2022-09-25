Синоптики объявили штормовое предупреждение в девяти регионах Казахстана

Фото: Depositphotos
АСТАНА. 24 СЕНТЯБРЯ - В большинстве регионов Казахстана сегодня сохраняется погода без осадков, в 9 областях синоптики объявили штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, в горных районах юго-востока страны сохраняются дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра", - сообщает Казгидромет.
24 сентября на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
На северо-западе, севере, востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.
На севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, в центре области 15-20 метров в секунду.
На западе и севере Актюбинской области ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, порывы 15 метров в секунду.
Также в большинстве регионов Казахстана сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На севере Казахстана с 26 сентября синоптики обещают резкое понижение температуры и дождь с переходом в снег.