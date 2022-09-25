Синоптики объявили штормовое предупреждение в девяти регионах Казахстана

АСТАНА. 24 СЕНТЯБРЯ - Погоду в большинстве регионов Казахстана по-прежнему будет определять обширный антициклон, с которым сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На западе и в горных районах юго-востока страны сохраняются дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области ночью в воскресенье на западе, севере, днем на севере, востоке, в центре ожидается гроза. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на большей части области порывы 15-20 метров в секунду, ночью на западе, севере области временами 25 метров в секунду. В Актау ночью 25 сентября ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду, ночью временами 25 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидается ветер восточный с переходом на юго-западный, днем на западе области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем в воскресенье в восточной половине ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 25 сентября ожидается гроза.

На юге и востоке Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области в воскресенье на западе, севере ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, на юге, севере и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

На северо-востоке Атырауской области ожидается сильный дождь, днем на севере, востоке области гроза. Ветер северо-западный, на западе, востоке и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, Абайской и Павлодарской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области днем в воскресенье на севере ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области в воскресенье утром и днем на западе, севере ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется высокая пожарная опасность.