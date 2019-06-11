Синоптики представили трехдневный прогноз погоды в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Управление краткосрочных прогнозов погоды "Казгидромета" проинформировало о погоде, которая в ближайшие три дня ожидается в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

В столице 11 июня ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза, ветер юго-западный, западный, 7-12 метров в секунду, температура ночью +11+13, днем +25+27. 12 июня также ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза, ветер северо-западный, западный, 7-12 метров в секунду, температура ночью +13+15, днем +22+24. 13 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза, ветер западный, юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду, температура ночью +13+15, днем +26+28.

В Алматы 11 июня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер 2-7, при грозе порывы 13 метров в секунду, температура ночью +11+13, днем +21+23. 12 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер 3-8 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 13 метров в секунду. Температура ночью +10+12, днем +21+23. 13 июня в Алматы также ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 метров в секунду, температура ночью +12+14, днем +24+26.

В Шымкенте 11 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 8-13 метров в секунду, температура ночью +11+13, днем +25+27. 12 июня: переменная облачность, без осадков, ветер западный, юго-западный, 8-13 метров в секунду, температура ночью +12+14, днем +30+32. 13 июня: переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, с переходом на восточный, 8-13 метров в секунду, температура ночью +15+17, днем +33+35.

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