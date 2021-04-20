Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в понедельник

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 19 апреля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ложбина циклона будет смещаться на северо-восток, и со связанными с ним атмосферными фронтальными разделами на северной половине местами пройдут осадки, на востоке местами сильные (дождь, снег), на юго-востоке местами дождь с грозой. В тыл циклону будет заходить холодный антициклон с районов Скандинавского полуострова, в связи с чем ожидается понижение температуры на севере, северо-западе и востоке страны. Местами ожидаются туман, усиление ветра, в северной половине местами гололед, низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра ночью на большей части до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра ночью на большей части до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются ночью туман, гололед, низовая метель, усиление ветра на большей части до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем местами гроза, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Алматинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской, днем в Кызылординской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области местами гроза.

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман.

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