Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток, 10-12 ноября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В ближайшие трое суток на большую часть Казахстана окажет влияние ложбина циклона из районов Обской губы. Пройдут осадки, в южной и восточной части местами сильные. Ожидается на большей части усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

Местами туман, гололед и низовая метель.

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