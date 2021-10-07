Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в среду

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НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 6 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды , пройдут осадки, на востоке и в горных районах юго-востока страны сильные осадки (дождь, снег). Усилится ветер, ночью и утром туман, гололед. На севере и востоке республики ожидается низовая метель. На западе и юго-западе страны под влиянием антициклона сохраняется погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе, севере и в центре Восточно-Казахстанской области, ночью и утром на востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ночью на западе, севере, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области ночью и утром на севере области ожидается гололед, на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, а также в горных и предгорных районах Туркестанской области, на севере и в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду, в Кызылординской области с пыльной бурей.

На севере и востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 18 метров в секунду.

Ночью на юге Атырауской области, днем на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на северо-западе Костанайской области, ночью и утром в Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах Алматинской области ожидается туман, ночью на востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на западе и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области ночью на северо-западе, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на северо-востоке с пыльной бурей.