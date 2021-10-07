АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - С 5 на 6 октября в Алматы выпал первый снег, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу синоптиков, выпадение осадков в виде дождя с переходом в снег ожидается с перерывами до 7 октября. Температура воздуха понизится до 0, +4 градусов. Синоптики прогнозируются гололедные явления.

По данным РГП "Казгидромет", в Алматы сегодня ожидаются осадки, температура воздуха днем составит +3+5 градусов по Цельсию, скорость ветра 2-7 метров в секунду.

В этой связи рекомендуем владельцам автомобилей заменить летние шины на зимние . Во избежание опозданий на работу просим автолюбителей и пешеходов утром заблаговременно выйти из дома. В связи с возможным возникновением обледенений, накатов на проезжей части дорог рекомендуем водителям снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать боковой интервал и избегать резких маневров и торможений, пешеходам соблюдать меры предосторожности при движении на тротуарах из-за возможного образования гололедной пленки", - сообщили в управлении жилищной политики города Алматы.

В горах Алматы 6-7 октября ожидаются осадки - дождь, снег. Ночью и утром туман.

Департамент по ЧС Алматы предупредил, что в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил использования электробытовых приборов, эксплуатации газового оборудования, печей на твердом топливе, использования самодельных нагревательных устройств.

В ДЧС напомнили, что недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию; нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы, они должны быть только заводского изготовления; нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время; категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке; в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора немедленно его обесточьте.





Дополнено: Также в ДЧС призывают не ставить машины под деревьями, линиями электропередачи и другими нависающими конструкциями.





6 октября с 2.10 в городе Алматы началось выпадение дождя с переходом в снег, который прогнозируется с перерывами до 7 октября. По состоянию на 6 утра в горных и предгорных районах выпало 3 см снега, в городе из-за теплой почвы происходит таяние снега. В целях предупреждения гололедных явлений производится посыпка противогололедными материалами дорог, расположенных в горной и предгорной местности, а также сметание снега с высокогорных дорог (Шымбулак)", - сообщили в управлении жилищной политики города Алматы.

Сообщается, что с ночи на дежурстве находится 285 единиц спецтехники, в том числе 97 пескоразбрасывателей и 164 дорожных рабочих.



