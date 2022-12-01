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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в среду

30.11.2022, 09:07 24286
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в среду
Сохраняется ясная и морозная погода
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием холодного северного антициклона, в связи с чем сохраняется ясная и морозная погода.

С прохождением атмосферных фронтов на северо-западе, севере пройдет снег, на юге, юго-востоке страны пройдут осадки (дождь, снег)", - сообщает РГП "Казгидромет".


По РК ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере низовая метель, в горных районах юга, юго-востока - туман, гололед.

На севере, востоке, в районе Алакольских озер области Жетысу ожидается очень сильный ветер - 30 метров в секунду и более. В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), в Жамбылской области - сильный снег.

В Астане: переменная облачность, температура днем составит -11, -13°C, скорость ветра 9-14 метров в секунду.

В Алматы: осадки (дождь, снег), +2, +4°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.

В Шымкенте: осадки (дождь, снег), +4, +6°C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в шести областях.
 

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Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

30.11.2022, 21:26 11566
Штормовое предупреждение объявили в девяти областях
Синоптики предупреждают о тумане, гололеде и метели
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Астаны, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Улытауской, Карагандинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Павлодарской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 1 декабря в южной части Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, в южной половине области 15-20 метров в секунду.

В Астане 1 декабря ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

1 декабря днем в горных районах Алматинской области ожидается сильный снег. На большей части области ожидается гололед, в центре и в горных, предгорных районах туман. Ветер западный, на севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы 1 декабря временами ожидаются туман, гололед.

1 декабря на большей части Улытауской области ожидаются снег, низовая метель.

1 декабря на большей части Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель.

Ночью 1 декабря в горных районах Туркестанской области ожидается сильный снег. На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман, гололед. Ветер юго-западный, на горных перевалах порывы 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте 1 декабря временами ожидаются туман, гололед.

1 декабря днем на юге, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

1 декабря на западе, юге, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на западе, в центре, юге области 15-20 метров в секунду.

Днем 1 декабря в горных районах Жетысуской области ожидается сильный снег. На севере, в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке 15-20, порывы 25 метров в секунду.

1 декабря на юге Павлодарской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.
 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Пусть отвечает тот, кто строил - депутат о приходящей в негодность школе в Алматы. Акимат назвал компанию-застройщика

30.11.2022, 19:10 16271
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Пусть отвечает тот, кто строил - депутат о приходящей в негодность школе в Алматы. Акимат назвал компанию-застройщика
Фото: facebook/Дидар Смагулов
В учебном заведении то и дело прорывает трубы, а на стенах появились глубокие трещины
Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова прокомментировала информацию о приходящей в негодность алматинской школе, на строительство которой потратили 3 миллиарда тенге.

Сплошь и рядом проходит информация о некачественно построенных школах. Причем такие проблемы, что находиться этих школах опасно для жизни. А строили их на бюджетные деньги. Никто с застройщика не спрашивает качество. Построил - и все! Своровал - и ничего. Акимат принимает этот брак. И тоже не отвечает за качество. А ведь должно быть по-другому", - заявила журналисту Kazakhstan Today депутат.


Она подчеркнула, что "все, кто имеет отношение к такому строительству, должны отвечать и нести ответственность".

Своей свободой, имуществом, средствами, которые выделило государство. Один, два таких подходов - и строить станут хорошо. Понимая, что придется отвечать перед законом. Предложение Минпроса об ответственности директора за качество стройки совсем не профессиональное. Что может директор, не имеющий специальных знаний в строительстве. Пусть отвечает тот, кто строил. Как и положено", - отметила Ирина Смирнова.


По ее словам, для всех должен быть один закон. И для застройщиков, и для чиновников, и для тех, кто принимает школу.

Если что-то произведено некачественно, то приемки не должно быть. Тогда и наступят последствия для застройщика. Когда он не сможет сдать объект. А уж кто поставит свою подпись за деньги или под давлением из-за своих интересов или отсутствия профессиональной принципиальности, должен отвечать наравне со всеми участниками некачественной застройки", - добавила депутат.


По данным акимата Алматы, застройщиком школьного здания является ТОО "АК Construction Company".

На предложение прокомментировать сложившуюся ситуации в компании попросили предоставить официальный запрос.

В настоящее редакция Kazakhstan Today занимается подготовкой запроса.

Напомним, в алматинской школе, которую ввели в эксплуатацию всего два года назад, а на ее строительство потратили 3 миллиарда тенге, детям учиться небезопасно, считает директор учебного заведения Болат Жанайханулы.

У нас есть центральная труба, в прошлом году семь раз ее прорывало, сидели несколько месяцев без тепла. Компания поменяла трубу, но установили с меньшим диаметром, отчего напор слабый. Другие нарушения строительная компания даже не устраняла. При этом гарантийные сроки уже истекли", - говорит директор.


В кабинетах школы проваливаются полы. Противопожарная система также оставляет желать лучшего. Сигнализация якобы установлена с нарушениями. Еще одна проблема - отсутствие воды в пожарном гидранте. Это уже вопрос безопасности детей и всех сотрудников, считает директор. Он неоднократно обращался в МЧС, но вопрос так не решили.

В СМИ нередко появляются новости о ЧП в школах.

К примеру, в апреле в школе-гимназии села Токуши Северо-Казахстанской области рухнула крыша актового зала.

Также в одной из школ Западно-Казахстанской области рухнула подмытая талыми водами стена.

Кроме того, в обществе нарастает социальная напряженность из-за хаотичной точечной застройки города Алматы.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.


Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.

Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.

Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы.

Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней. Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.

Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.


Напомним, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
 

В Рудном 33 многоэтажных и 13 частных домов остались без отопления

30.11.2022, 17:52 18696
Также возникли проблемы с отоплением в школе
Рудный. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Рудном в результате порыва трубопровода диаметром 159 мм от отопления отключены 33 пятиэтажных дома и одна школа по улице Гагарина. В результате еще одной аварии отключены от отопления 13 частных домов по улице Шевченко. Об этом сообщает "Наша газета".

По данным издания, в Костанайской области на низкую температуру в школе жалуются жители Федоровки, в квартирах - жители центра Мендыкаринского района, села Боровского.

По оценкам специалистов ТОО "Рудненская теплосеть", износ теплосетей в городе достиг критической отметки. В среднем на тепловых сетях в год фиксируют около 300 аварий. Внутриквартальных сетей в городе около 100 км.

Сегодня в Рудном из-за мороза (утром - минус 26 градусов) перевели на дистанционное обучение учащихся первой и второй смены с 0-4-й классы.

Напомним, уже несколько суток устраняют последствия крупной аварии на теплосетях в Экибастузе. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.
 

Депутаты предлагают уведомлять родителей о займах и кредитах студентов

30.11.2022, 17:10 19741
На эти задолженности "накручивается" пеня, а родителей при этом МКО начинают обзванивать и требовать погашения задолженности только по истечении определенного срока
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Законодательно закрепить нормы о необходимости обязательного уведомления родителей о займах и кредитах, получаемых молодыми людьми, до начисления пени по их задолженностям предложил в своем запросе на имя премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова депутат Александр Милютин.

С одной стороны, возможность получения молодыми людьми, особенно студентами, которые живут и учатся вдали от родителей, займов и микрокредитов - это большой плюс нашего законодательства. Существует множество терминалов по выдаче экспресс-займов, которые легко доступны не только студентам, но и безработным. Достаточно иметь удостоверение личности, подтверждающее, что вы достигли 18 лет, и указать личный номер телефона и данные контактных лиц", - сообщил депутат.


Он также отметил, что у этого "плюса" есть и обратная сторона.

Как свидетельствуют наши избиратели, сейчас половина студентов имеют задолженности перед МКО, которые они в силу несопоставимости их стипендий с суммой полученных микрокредитов не в состоянии погасить самостоятельно. На эти задолженности "накручивается" пеня, а родителей при этом МКО начинают обзванивать и требовать погашения задолженности только по истечении определенного срока, когда эта сумма задолженности становится немыслимой не только для студента, а даже для них. Мы знаем из СМИ, что в ряде случаев по этой причине были даже факты суицида у молодых людей. Считаем такую ситуацию недопустимой и требующей немедленного принятия соответствующих мер", - заявил Александр Милютин.


Также, по его словам, большую озабоченность вызывает проблема непогашенных займов молодыми людьми, призванными на воинскую службу в Вооруженные силы и воинские формирования Республики Казахстан, которая является долгом и обязанностью каждого гражданина.

Между тем в то время, когда наши молодые парни непосредственно обеспечивают военную безопасность, связанную с вооруженной защитой суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности нашей государственной границы, банки второго уровня, а также МКО, число которых неустанно растет, не идут им на уступки и не предоставляют отсрочку по погашению кредитной задолженности. А ведь снижение дохода произошло по объективной причине - призыв молодого человека, в том числе заемщика (получателя микрокредита), на воинскую службу", - подчеркнул депутат.


Он отметил, что исполнение молодыми людьми священного гражданского долга перед Родиной должно быть для всех банков и МКО безусловным и обязательным основанием для предоставления им отсрочки по их задолженностям.

Депутат попросил рассмотреть следующие вопросы:

  • решения проблем с образовавшимися на сегодняшний день задолженностями указанных категорий молодых людей;
  • размера займов и кредитов, предоставляемых молодым людям в будущем;
  • о законодательном закреплении нормы о необходимости обязательного уведомления родителей о займах и кредитах, получаемых молодыми людьми, до начисления пени по их задолженностям;
  • включения в законодательство РК норм об обязательности предоставления отсрочки по займам и кредитам для лиц, призванных на обязательную воинскую службу.
 

Внутридомовые территории в Алматы будут убирать за счет средств районных акиматов

30.11.2022, 13:48 27106
Внутридомовые территории в Алматы будут убирать за счет средств районных акиматов
Инициатива будет введена с 1 января 2023 года
Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Со следующего года внутридомовые территории в Алматы будут убираться за счет районных акиматов, сообщил, отвечая на вопрос жителей Турксибского района, исполняющий обязанности акима города Ерболат Досаев.

По словам жителей района, акимат не признает территорию вокруг дома и не хочет убирать детскую площадку, а их собственных средств на уборку площадок не хватает.

У нас создался правовой вакуум, когда внутридомовая территория при создании ОСИ (объединение собственников имущества)  и ПТ (простые товарищества) остаются ничейными. Мы предусмотрели, что с 1 января 2023 года, по моей инициативе, выделим средства районам на уборку внутридомовых территорий", - заявил Досаев.

 

Трансляция телерадиоканалов приостановлена по Казахстану

30.11.2022, 12:41 31026
30 ноября 2022 года с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Казтелерадио" сообщает о проведении ежеквартальных планово-профилактических работ с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

30 ноября 2022 года с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы... Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - говорится в сообщении компании.


В пресс-службе пояснили, что данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.
 

Глава Минэнерго: аварию на ТЭЦ Экибастуза можно было предотвратить

30.11.2022, 12:07 31956
Глава Минэнерго: аварию на ТЭЦ Экибастуза можно было предотвратить
Фото: facebook.com/pavlodarenergo
При подготовке к отопительному сезону со стороны министерства проверки трубопровода на ТЭЦ не было
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков заявил, что аварию на теплоэлектростанции Экибастуза можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.

Тут не только станции, но и трубопроводы ломаются. В настоящее время, когда уже возникла такая ситуация, от нас требуется сплоченность, организованность. Местным, центральным исполнительным органам и собственникам станций нужно все профинансировать, обеспечить теплом, водоснабжением, решить проблемы населения", - сказал глава Минэнерго в интервью телеканалу "Казахстан".


Он подчеркнул, сложившуюся проблему надо решать максимально быстро.

Требуется еще некоторое время, если возникнут проблемы с теплопроводом. Тем не менее эту проблему нужно решать очень быстро. Под руководством акима области создан специальный оперативный штаб с целью решения этих вопросов. Наши представители тоже в составе данного штаба. Постараемся решить максимально быстро", - заявил он.


По словам Акчулакова, при подготовке к отопительному сезону со стороны Минэнерго проверки трубопровода на ТЭЦ не было.

В целом тепловые трубопроводы находятся в ведении местных исполнительных органов. Но все это не отдельный объект, это одна система. В настоящее время мы вносим дополнительные изменения на законодательном уровне, например наш Комитет энергоконтроля не имеет полномочий проверять любую станцию в любое время, поэтому мы пересматриваем данный вопрос, который обсуждается в мажилисе. Надеемся, что скоро выйдет. После этого, как и раньше, будем проверять и проводить подобные работы. Тут опять отмечу, что для проведения данных работ нужны средства. Сейчас сложилась такая ситуация, но подобные ситуации необходимо решать заранее, чтобы избежать в будущем. Решать - это значит, что нужно строить новые станции, новые трубопроводы, все это взаимосвязано", - заключил министр.


Напомним, последствия крупной аварии на местной ТЭЦ устраняют уже несколько суток. Специальная комиссия начала расследование причин коммунального ЧП.
 

Куда жаловаться на неправомерные действия полицейских

30.11.2022, 10:53 35121
Куда жаловаться на неправомерные действия полицейских
Фото: polisia.kz
В случае неправомерных действий и неэтичного поведения со стороны сотрудников полиции можно оставить обращение через портал egov.kz
Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции города Алматы рассказали куда можно обратиться с жалобой на неправомерные действия полицейских.

Учет поступивших звонков ведется в автоматическом режиме. Это позволяет оперативно реагировать на сигналы, сообщает Polisia.kz.

Телефон доверия в УСБ функционирует на протяжении многих лет. Это эффективная площадка коммуникации с гражданами, чьи права были нарушены сотрудниками органов внутренних дел. Основным модератором данного направления является наше подразделение. Номер 8-707-927-67-69 принимает звонки круглосуточно. В то же время отметим, что в случае неправомерных действий и неэтичного поведения со стороны сотрудников полиции можно оставить заявление/обращение посредством портала электронного правительства egov.kz и другие доступные информационные ресурсы. Каждая жалоба граждан на действия сотрудников полиции подлежит тщательной проверке и анализу", - рассказал начальник управления собственной безопасности ДП города Алматы Ерик Жумабай.


В департаменте полиции также отметили, что в практике существует сразу несколько форм контроля за деятельностью сотрудников служб и подразделений. Так, с помощью нагрудных видеорегистраторов имется возможность проверить не только качество работы инспекторов дорожно-патрульной полиции, но и разрешить спорные вопросы.

К тому же это вполне действенная мера исключения коррупционных рисков. Вместе с тем информируем, что вопросы строгого соблюдения конституционных прав граждан, недопущения их необоснованного вовлечения в орбиту уголовного и административного преследования находятся на постоянном контроле руководства МВД РК и ДП Алматы", - резюмировал Жумабай.

 

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