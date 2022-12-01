Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в среду

Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием холодного северного антициклона, в связи с чем сохраняется ясная и морозная погода.
С прохождением атмосферных фронтов на северо-западе, севере пройдет снег, на юге, юго-востоке страны пройдут осадки (дождь, снег)", - сообщает РГП "Казгидромет".
По РК ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере низовая метель, в горных районах юга, юго-востока - туман, гололед.
На севере, востоке, в районе Алакольских озер области Жетысу ожидается очень сильный ветер - 30 метров в секунду и более. В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), в Жамбылской области - сильный снег.
В Астане: переменная облачность, температура днем составит -11, -13°C, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
В Алматы: осадки (дождь, снег), +2, +4°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
В Шымкенте: осадки (дождь, снег), +4, +6°C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.
Напомним, штормовое предупреждение объявили в шести областях.