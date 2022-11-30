Штормовое предупреждение объявили в шести областях

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Синоптики предупреждают о сильном ветре и морозе

Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Шымкента, Жетысуской, Кызылординской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областей.





По прогнозу РГП "Казгидромет", 30 ноября в Жетысуской области на севере, в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, в районе Алакольских озер юго-восточный временами 30 метров в секунду и более.





30 ноября в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду.





30 ноября днем на западе, юге Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, днем на севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду.





30 ноября ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется сильный мороз - 40 градусов.





30 ноября в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман, гололед. Ветер юго-западный, на горных перевалах порывы 15-20 метров в секунду.





В Шымкенте 30 ноября временами ожидаются туман, гололед.





Сутки 30 ноября, ночью 1 декабря в горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается сильный снег. На юге, севере области, в горных районах ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, утром и днем 30 ноября, ночью 1 декабря порывы 23-28 метров в секунду.