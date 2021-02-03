Скандал разгорелся вокруг строительства ЖК в Алматы

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - Скандал разгорелся вокруг строительства жилого комплекса в Алматы. Здесь вплотную к многоэтажке планируют строить еще один жилой дом. Люди против этого, передает Kazakhstan Today.

Жители дома в микрорайоне Жетысу недавно узнали, что практически впритык к их жилому комплексу скоро появится еще одна многоэтажка. Ее возведение люди считают незаконной. Они уверены, этот участок принадлежит им, сообщает телеканал " Астана ".

Являемся собственниками доли земельного участка, на территории которого построен этот жилой комплекс. Каким образом застройщику удалось 2 раза продать один и тот же участок – сначала нам, в 2009 году, потом другим покупателям, в 2018 году, нам неизвестно. Данный вопрос мы хотели бы переадресовать акиму города Алматы", - говорит жительница Алматы Екатерина Болтушкина.

На этом месте, говорят люди, должен быть построен не новый дом, а подземный паркинг, который примыкает к их жилому комплексу.

Я вообще не понимаю, как могли дать такие разрешительные документы, как могли землю нашу продать? Учитывая то, что это нарушает наши законные права. Здесь из-за этой стройки могут возникнуть конфликты между соседями. Я не знаю, что здесь произойдет", - сказала местная жительница Сауле Иманбекова.

Помимо этого, новая многоэтажка ухудшит экологическую обстановку в районе, уверены местные жители. Дома тут и так стоят плотно другу к другу.

После возведения еще одного дышать вовсе будет нечем", - говорят люди.

В управлении городского планирования и урбанистики заявили, что разрешения на строительство еще одного дома на этом участке не давали. Хотя застройщик неоднократно просил об этом. Когда ему чиновники в очередной раз отказали, решил начать работы самовольно.

Со стороны управления городского планирования и урбанистики были даны мотивированные отказы о том, что на данном участке не предусмотрено строительство многоквартирного жилого комплекса", - сообщил руководитель службы планирования и координации развития территории по Ауэзовскому району Алматы Бауыржан Дуйсебек.

Если все же строительство дома на этом участке начнется, чиновники советуют людям жаловаться в акимат. Тогда застройщика могут привлечь к ответственности за самоуправство. Люди же намерены отстаивать свой кусок земли даже в суде, говорится в сюжете.

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