Скандал разгорелся вокруг строительства ЖК в Алматы

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - Скандал разгорелся вокруг строительства жилого комплекса в Алматы. Здесь вплотную к многоэтажке планируют строить еще один жилой дом. Люди против этого, передает Kazakhstan Today.
Жители дома в микрорайоне Жетысу недавно узнали, что практически впритык к их жилому комплексу скоро появится еще одна многоэтажка. Ее возведение люди считают незаконной. Они уверены, этот участок принадлежит им, сообщает телеканал "Астана".
Являемся собственниками доли земельного участка, на территории которого построен этот жилой комплекс. Каким образом застройщику удалось 2 раза продать один и тот же участок – сначала нам, в 2009 году, потом другим покупателям, в 2018 году, нам неизвестно. Данный вопрос мы хотели бы переадресовать акиму города Алматы", - говорит жительница Алматы Екатерина Болтушкина.
На этом месте, говорят люди, должен быть построен не новый дом, а подземный паркинг, который примыкает к их жилому комплексу.
Я вообще не понимаю, как могли дать такие разрешительные документы, как могли землю нашу продать? Учитывая то, что это нарушает наши законные права. Здесь из-за этой стройки могут возникнуть конфликты между соседями. Я не знаю, что здесь произойдет", - сказала местная жительница Сауле Иманбекова.
Помимо этого, новая многоэтажка ухудшит экологическую обстановку в районе, уверены местные жители. Дома тут и так стоят плотно другу к другу.
После возведения еще одного дышать вовсе будет нечем", - говорят люди.
В управлении городского планирования и урбанистики заявили, что разрешения на строительство еще одного дома на этом участке не давали. Хотя застройщик неоднократно просил об этом. Когда ему чиновники в очередной раз отказали, решил начать работы самовольно.
Со стороны управления городского планирования и урбанистики были даны мотивированные отказы о том, что на данном участке не предусмотрено строительство многоквартирного жилого комплекса", - сообщил руководитель службы планирования и координации развития территории по Ауэзовскому району Алматы Бауыржан Дуйсебек.
Если все же строительство дома на этом участке начнется, чиновники советуют людям жаловаться в акимат. Тогда застройщика могут привлечь к ответственности за самоуправство. Люди же намерены отстаивать свой кусок земли даже в суде, говорится в сюжете.
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