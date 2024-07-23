Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в августе

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Алматы. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Анализом по вопросам строительства и выделения земельных участков в предгорных зонах Алматы установлены системные коррупционные риски в процессах изменения градостроительных документов и целевого назначения земель, строительства объектов, изъятия земель для государственных нужд, а также в деятельности контролирующих органов, сообщает Агентство по противодействию коррупции.





Установлена практика "двойных" стандартов при принятии решения об изменении целевого назначения земли. Почти в каждом третьем случае заявителям сначала отказывали в изменении целевого назначения, а затем этим же лицам выдавали положительные решения. Причиной послужило несоответствие региональных актов нормам Земельного кодекса и в целом пробелы в законодательстве. Отсутствовало нормативное закрепление таких элементарных понятий, как "садовый дом", "усадебная застройка", "мансарда". Генеральный план Алматы утратил свою актуальность еще в 2011 году", - говорится в национальном докладе о противодействии коррупции за 2023 год.





Отмечается, что все эти недостатки позволяли должностным лицам акимата менять целевое назначение земельных участков по своему усмотрению, а землевладельцам - строить жилые дома и комплексы без уплаты разницы кадастровой стоимости. В результате имеющихся пробелов вместо садовых домиков строились многоквартирные жилые комплексы.





Также выявлены факты фиктивного ввода в эксплуатацию зданий для последующего получения земли в частную собственность, а также выкупа земли для государственных нужд по необоснованно высокой цене. Только по двум случаям сумма завышения стоимости земли составила порядка 4,7 млрд тенге. Тем самым нанесен прямой ущерб государству.





Наряду с этим допускались факты застройки в санитарно-охранных зонах. По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, в опасной зоне схода лавин, оползней и селей находятся около 5 тыс. строений, что несет угрозу безопасности более 29 тыс. жителей.





По инициативе агентства в рекреационную зону возвращено 229,1 га земель. Тем самым установлен запрет на дальнейшее строительство в шести микрорайонах Алматы", - говорится в докладе.





По итогам анализа внесено более 50 рекомендаций.





По выявленным в предгорных зонах 54 незаконным объектам состоялось 36 судебных актов в пользу государства, в том числе по их сносу, добавили в Антикоре.





Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения. Выяснилось, что разрушенный дом был построен в запретной зоне.





Эта трагедия вновь подняла тему застройки предгорий. Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.





Известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.





В марте забор частного дома в горах Алматы обрушился после обильных осадков, а в апреле незаконный срез горы привел к сходу грязевых масс.





Ранее экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.





Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.