Скончался Владимир Жириновский

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МОСКВА. 6 АПРЕЛЯ - Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Перед пленарным заседанием депутаты почтили память политика минутой молчания, сообщает РИА Новости

Жириновского, которому в 2021 году исполнилось 75 лет, 2 февраля госпитализировали с диагнозом COVID-19, с тех пор он находился в больнице.

Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. В 1970 году с отличием окончил Институт восточных языков при МГУ, а затем - вечернее отделение юрфака МГУ.

С 31 марта 1990 года Жириновский возглавлял Либерально-демократическую партию России, выдвигался кандидатом в президенты РСФСР в 1991 году, а позднее - на должность президента России на выборах 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годов.

Политика избирали депутатом Государственной думы всех восьми созывов начиная с 1994 года.



