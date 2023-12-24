Скопление автомобилей образовалось на границе Казахстана и Кыргызстана

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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Коммунальные услуги в РК остаются одними из самых дешевых среди стран СНГ и Центральной Азии.





Среднемесячный коммунальный платеж для достаточно большой квартиры площадью 85 кв. м (обычно это трёхкомнатная квартира) в Казахстане составляет около 55 долл. США (25 тыс. тг). В эту сумму входят электроэнергия, отопление и кондиционирование, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора. Заметим: квартира в 85 кв. м - типичное жилье скорее для европейских стран. Для более стандартной по меркам РК квартиры площадью около 55-60 кв. м платёж, соответственно, будет заметно меньше: лишь около 35-40 долл. США", - сообщает Ranking со ссылкой на данные портала Numbeo.





Агентство сравнило эти цифры с показателями стран СНГ, включая ЦА и Балтию.





В целом в РК не только достаточно недорогая "коммуналка", но и - это важнее - самое благоприятное соотношение коммунальных платежей со средней заработной платой нетто (то есть после вычета всех налогов и отчислений). Заметим: в Казахстане, по данным Numbeo, такая зарплата нетто составляет 571 долл. США, или около 260 тыс. тг, что очень близко к той медианной заработной плате, которую показывает наша статистика (именно медианной, а не номинальной, то есть более реалистичной)", - пишут авторы материала.





Коммунальные платежи в Казахстане занимают 9,7% от одной зарплаты нетто.





То есть даже одному человеку оплачивать их не накладно, хотя обычно в квартирах такой площади живут семьи, и зарплату получают два члена таких семей", - подчеркивается в статье.





Для сравнения: в Беларуси, занимающей второе место по соотношению, коммунальные услуги "заберут" 10,4% одной "чистой" зарплаты, в Узбекистане - 11,9%, в Азербайджане и Грузии - более 14%, в России, Литве и Эстонии - более 16%, в Армении - уже 18%, в Украине - 21,7%, а в Латвии - 29,6%.





Самыми "тяжелыми" для кошелька являются коммунальные платежи в Пакистане: сразу 46,3% от одной зарплаты. В число антилидеров также входят Филиппины (28,9%), Греция (23,6%) и Сербия (22,6%).





Близкие к РК показатели отмечаются в таких странах, как Венесуэла (9,9%), Аргентина (10%), Португалия (10,8%), Германия (10,8%) и Великобритания (11,1%).





ranking.kz





По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в Казахстане расходы одного домохозяйства на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт в третьем квартале текущего года в среднем составляли 39,4 тысячи тенге (то есть чуть более 13 тысяч тенге в месяц в теплое летнее и раннее осеннее время). В целом же общие расходы домохозяйств в третьем квартале текущего года в среднем составляли около 307 тысяч тенге в месяц.





То есть на "коммуналку", ремонт и содержание жилья уходило лишь 4,3% от всех расходов средней семьи. Заметим: среднее домохозяйство в Казахстане состоит из 3-4 человек, а доходы этих домохозяйств обычно составляют зарплаты двоих взрослых членов", - отмечается в материале.





Авторы подчеркивают: хотя сами затраты на "коммуналку" и содержание жилья с учетом инфляции и общего роста цен во всех сферах жизни постепенно увеличиваются, доля этих затрат от всех расходов населения с 2020 года практически не менялась, а ранее и вовсе показывала сокращение. То есть коммунальные услуги в РК как в целом недороги, так и достаточно не накладны с учетом заработных плат и расходов населения.





ranking.kz





Сегодня также сообщалось, что среди 90 стран мира Казахстан входит в тройку самых "дешевых" в плане водоснабжения. При этом низкие тарифы на воду приводят к ее неэкономному использованию, и, в конечном счете, дефициту.





На сайте Kazakhstan Today в настоящее время проходит опрос на тему "Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату коммунальных услуг?". По последним данным, большинство опрошенных (56,56%) тратят на еду и коммуналку от 50 до 70% бюджета, 13,11% - от 30 до 50%, 4,1% - менее 30%. Более 80% бюджета на эти цели уходит у 22,13% опрошенных. 0,82% респондентов ответили, что не тратятся на продукты и комуслуги, еще 3,28% ответили, что им все равно.



