Служба экономических расследований ликвидировала трафик героина весом свыше 1,1 тонны и стоимостью $350 млн

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Служба экономических расследований (СЭР) Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан ликвидировала крупнейший наркотрафик героина весом свыше 1,1 тонны, передает Kazakhstan Today.
СЭР впервые в СНГ ликвидировала крупнейший наркотрафик героина весом свыше 1,1 тонны. На "черном" рынке его стоимость составляет порядка $350 млн", - сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе отчетной встречи с населением.
По его словам, в прошлом году штат службы экономических расследований был сокращен на 40%, что позволило не только увеличить сотрудникам зарплату, но и привлечь высококвалифицированных специалистов, а также снизить коррупционные риски.
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