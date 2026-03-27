26.03.2026, 15:50 24761
Служебная проверка идет в полиции Алматы после резонансного ДТП
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении сотрудников департамента полиции Алматы проводится служебное расследование после дорожной аварии на проспекте Аль-Фараби, в которой погибли три человека. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил начальник ДП Алматы Айдын Кабдулдинов.
Видео с отчетной встречи было опубликовано в соцсетях.
По сотрудникам департамента полиции Алматы проводится служебное расследование. Будет дана четкая правовая оценка действиям сотрудников. Будем принимать самые жесткие меры, если сотрудники виновны", - сообщил глава ДП Алматы.
Айдын Кабдулдинов также рассказал, что водитель ZEEKR в настоящее время находится в реанимации, поэтому следственные действия с ним еще не проводились.
По переводе в палату в отношении последнего будет избрана мера пресечения", - добавил начальник департамента полиции города.
Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.
Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Подозреваемый получил травмы и находится под конвоем в медучреждении. После стабилизации его поместят в ИВС, сообщили в ДП Алматы.
Также назначено медосвидетельствование на наличие алкоголя, результаты которого будут объявлены позже.
В полиции отметили, что все участники происшествия установлены, по фактам нарушений возбуждены административные производства, материалы направлены в суд. Автомобили помещены на штрафстоянку, изучаются записи камер видеонаблюдения. Расследование находится на особом контроле.
После случившегося в городе усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок. Только за последние три дня выявлено более 5 тысяч нарушений ПДД, десятки водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения.
26.03.2026, 13:22 39541
В Актюбинской области забеременели почти 100 девочек-подростков
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актобе. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области забеременели 99 девочек-подростков за 2025 год, сообщает газета "Диапазон".
Близкие об их беременности узнают поздно. В таком возрасте развит брюшной пресс, молодые носят одежду оверсайз, а тошноту и рвоту всегда можно списать на проблему с желудком. Только на 20-21-й неделе беременности такие девочки попадают к нам на прием", - отметила детский гинеколог Салтанат Тубулбаева.
По словам врача, 97-98% девочек оставляют детей. При этом иногда беременность приходится прерывать по социальным и медицинским показаниям в зависимости от состояния здоровья будущей мамы и ребенка.
Но если срок больше 21 недели, этого делать уже нельзя", - подчеркнула Салтанат Тубулбаева.
Он отметила, что каждый случай подростковой беременности рассматривает комиссия, куда входят акушеры-гинекологи, генетик, психолог и другие специалисты.
Девочки находятся под строгим наблюдением, потому что вынашивание ребенка для юного организма - большая нагрузка. Девочки физиологически к этому не готовы (...) Ранняя беременность чревата преждевременной отслойкой плаценты, кровотечением после родов. Осложнения у девочек в 2-3 раза выше, чем у женщин фертильного возраста. Дети у них рождаются маловесными. Из-за беременности они переживают глубокий стресс - осуждение, насмешки, буллинг не только со стороны сверстников, но и взрослых. С ними работает психолог, но очень важна поддержка семьи", - добавил она.
Напомним, порядка 12 тысяч случаев беременности среди подростков зафиксировано в Казахстане за пять лет.
26.03.2026, 13:07 42376
Неисполнение сметы на 30 млн тенге: в Актау оштрафовали коммунальное предприятие
Рассказать друзьям
Актау. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау коммунальное предприятие КЖСА оштрафовали на 3,4 млн тенге за неисполнения тарифной сметы на сумму 30 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры Мангистауской области.
В соответствии с требованиями закона неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы является основанием для применения временного компенсирующего тарифа. Принятыми мерами прокуратуры тариф на услуги водоотведения снижен на 3%, на водоснабжающее предприятие наложен штраф в размере 3,4 млн тенге", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что таким образом защищены права более 105 тысяч потребителей, в том числе 1,5 тысячи субъектов бизнеса.
Ранее новая методика расчета размера платы за питьевую воду появилась в Казахстане.
26.03.2026, 12:50 44426
Жителям Казахстана станет проще взыскать алименты за рубежом
Теперь судебные приказы о взыскании алиментов включаются в перечень актов, подлежащих признанию и исполнению
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат ратифицировал несколько международных соглашений, направленных на усиление защиты прав детей на получение алиментов в странах СНГ, сообщил руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.
В частности, ратифицирован протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи от 22 января 1993 года.
По словам Максима Споткая, закон направлен на усиление защиты прав несовершеннолетних и повышение эффективности взыскания алиментов в странах СНГ:
- судебные приказы о взыскании алиментов включаются в перечень актов, подлежащих признанию и исполнению;
- устанавливается единый порядок подачи ходатайств о принудительном исполнении;
- вводятся дополнительные процессуальные гарантии, включая подтверждение вручения документов должнику.
Также ратифицирован протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи от 7 октября 2002 года.
Отмечается, что закон направлен на совершенствование механизмов взыскания алиментов в странах СНГ:
- устанавливаются унифицированные процедуры признания и исполнения судебных приказов;
- уточняются требования к документам и порядку их рассмотрения;
- усиливаются гарантии прав сторон при рассмотрении дел.
Принятые изменения позволят повысить эффективность межгосударственного взаимодействия и обеспечить реальную защиту прав детей на получение алиментов", - добавил руководитель аппарата сената парламента.
Ранее сообщалось, что для получения алиментов будут открывать специальные счета в Казахстане.
26.03.2026, 09:55 65156
После смертельного ДТП в Алматы усилили борьбу с ночными гонками
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После смертельного дорожно-транспортного происшествия на проспекте Аль-Фараби полиция Алматы усилила контроль на дорогах и начала точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок. Только за последние три дня выявлено более 5 тысяч нарушений ПДД, десятки водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения задержаны 43 водителя, все они отстранены от управления. Еще 369 человек управляли автомобилями без документов. На специализированные штрафные стоянки водворено 94 транспортных средства", - сообщили в департаменте полиции города Алматы.
Кроме того, зафиксировано более двух тысяч фактов превышения скоростного режима.
Отдельные водители демонстративно фиксируют свои нарушения на видео и распространяют их в социальных сетях... Каждый такой факт находится на контроле, нарушители устанавливаются и привлекаются к ответственности. Один из резонансных случаев произошел на проспекте Аль-Фараби, где водитель разогнал автомобиль до 250 километров в час. Его личность была оперативно установлена, он задержан. В отношении него составлены административные материалы по нескольким эпизодам нарушений, и по решению суда он подвергнут административному аресту сроком на 10 суток", - отметили в департаменте.
Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Установлено, что водитель автомашины ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Мерседес". В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля скончались на месте. Подозреваемый получил телесные повреждения и в настоящее время находится в медицинском учреждении под конвоем. После стабилизации состояния он будет водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в ДП Алматы.
Кроме того, по данным ДП, в отношении водителя назначено медицинское освидетельствование на предмет употребления алкоголя. Результаты будут сообщены дополнительно.
В полиции отметили, что все участники и причастные к происшествию лица установлены. По каждому из них возбуждено административное производство, материалы направлены в суд, автомобили водворены на штрафстоянку. В настоящее время детально изучаются записи с камер видеонаблюдения.
Также в отношении водителя возбуждено административное производство по ряду иных нарушений правил дорожного движения. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку. Расследование находится на особом контроле полиции города Алматы и проводится в полном объеме. Призываем граждан не распространять недостоверную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники. Все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - уточнили в полиции.
Как сообщалось ранее, пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области.
22.03.2026, 12:13 251316
Главный день Наурыза отмечают сегодня в Казахстане
Фото: Акимат Астаны
Рассказать друзьям
Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечают Жыл басы (22 марта) - главный день Наурыза, символизирующий начало нового года, обновление природы и наступление весеннего равноденствия. Это ключевой день в десятидневном цикле празднования "Наурызнама", с 14 по 23 марта.
В честь праздника в городах и аулах проходят массовые гуляния, масштабные концерты, фестивали, соревнования по национальным видам спорта, ярмарки ремесленников, а также приготовление и раздача наурыз коже, баурсаков и угощений в знак гостеприимства.
Наурыз коже - традиционное угощение из 7 ингредиентов (мясо, вода, злаки и др.), символизирующих семь жизненных начал: здоровье, счастье, удачу и т.д.
В этот день также принято ходить в гости, угощать друзей и соседей, прощать обиды, делать добрые пожелания (бата) и обмениваться подарками.
В Алматы и Астане в этот день пройдут выставки робототехники, фестивали искусственного интеллекта и цифровые этновыставки.
21.03.2026, 09:38 334511
Празднование Наурыз мейрамы началось в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 21 марта 2026 года, в Казахстане начинается празднование Наурыз мейрамы - праздника весеннего обновления и начала нового года по восточному календарю.
В 2026 году празднование проходит в рамках масштабной декады "Наурызнама", которая длится 10 дней (с 14 по 23 марта). Каждый день этого периода посвящен определенной тематике: например, вчера отмечался День национального спорта, а сегодня - Ынтымақ күні (День единства), когда празднование достигает своего пика.
В городах и селах проходят массовые гуляния, устанавливаются юрты, проводятся концерты и соревнования по национальным видам спорта. На столах обязательно присутствует наурыз коже - ритуальный суп из семи ингредиентов, символизирующий достаток и плодородие.
В Астане в честь праздника запланировано более 200 мероприятий, главными точками притяжения станут территория EXPO и площадь у монумента "Қазақ елі". На выставке находится главная праздничная площадка с юртами, ярмарками и выступлениями артистов. Вечером, в 21.00, пройдет одно из самых ярких событий вечера - сотни дронов создадут световые фигуры в небе над площадью. Народные гуляния, концерты национальных коллективов и спортивные состязания проходят также на Центральной площади и городской набережной.
В Алматы основные события сосредоточены на площади Астана, площади Абая и пешеходных улицах. Там пройдут концерты известных исполнителей, а также будут установлены тематические юрты. А в метро, на станциях "Жибек Жолы", "Алмалы", "Сайран" и "Сарыарка", можно будет посетить фотовыставки.
20.03.2026, 20:48 375011
Развлекательная площадка вблизи кладбища Алматы: полиция выявила нарушения правил благоустройства Эксклюзив КТ
Рассказать друзьям
Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы природоохранная полиции после запроса информационного агентства Kazakhstan Today о деятельности развлекательной площадки Gorki.kz, расположенной в непосредственной близости от мест захоронения, выявила нарушения правил благоустройства, передает корреспондент агентства.
При рассмотрении обращения сотрудниками был осуществлен выезд по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау, улица Мурат, 11Б. По указанному адресу были выявлены нарушения правил благоустройства территорий города Алматы. В отношении ответственного лица гражданина С. составлен административный протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов)", - заявили в управлении полиции Бостандыкского района.
Также, подчеркнули в ДП, была проведена профилактическая беседа об устранении выявленных нарушений и недопущении подобных правонарушений.
Напомним, в предгорной зоне Алматы компания Gorki.kz организовала массовые катания с возведением горок. Площадка при этом расположена в непосредственной близости от трех кладбищ, два из которых являются мусульманскими. По словам местных жителей, катания сопровождаются музыкой и салютами, что вызывает вопросы с точки зрения соблюдения этических норм и уважения к местам захоронения.
Кроме того, наблюдается значительное скопление автотранспорта и большое количество посетителей. Массовый заезд автомобилей и их длительное пребывание в предгорной зоне оказывают негативное влияние на окружающую среду, а выхлопные газы - на качество воздуха.
Позже в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, Алмасхан Сматлаев подтвердил наличие нарушений на указанном участке. По информации заместителя акима, территория площадью 18 гектаров находится в частной собственности, однако ее целевое назначение - сельскохозяйственные угодья. Организация массовых развлекательных мероприятий на землях данной категории является нарушением законодательства.
"Я знаю, о чем вы говорите. Частный предприниматель заключил договор с Gorki.kz и организовал там катания. Акиматом Бостандыкского района уже вынесено соответствующее решение, наложен административный штраф. До 10 февраля они должны закрыть объект", - заявил он.
Позже редакция агентства провела мониторинг исполнения поручений акимата города Алматы относительно деятельности развлекательной площадки Gorki.kz. Несмотря на то что установленный властями срок закрытия объекта (10 февраля) истек, площадка продолжает функционировать в штатном режиме, демонстрируя открытое пренебрежение к нормам земельного законодательства и официальным распоряжениям руководства города.
Визуальный осмотр подтверждает: горки стоят практически вплотную к кладбищу, разделенные лишь узким участком размытого поля. С верхних точек аттракционов открывается прямой вид на могилы, что противоречит рекомендациям ДУМК. Напомним, два из трех кладбищ, прилегающих к данному земельному участку, мусульманские.
Параллельно специалисты указывают на угрозу экосистеме предгорий. Согласно статье 396 Экологического кодекса РК, собственник обязан предотвращать деградацию земель. Использование пашни под квадроциклы и аттракционы ведет к загрязнению почвы ГСМ. В период оттепели стоки с территории Gorki.kz неизбежно попадают в подземные водные горизонты, питающие Алматы.
Особую тревогу вызывает эксплуатация воздушных шаров в черте города без соответствующих разрешений. Отсутствие у площадки авиационного статуса в сочетании со сложной розой ветров несет прямую угрозу жизни алматинцев. Подобные опасения подтверждаются прошлыми инцидентами: в частности, резонансное ЧП с возгоранием аэростата близ Капчагая привело к тяжелым травмам пассажиров и лишь чудом обошлось без жертв. Игнорирование правил безопасности на случайных участках превращает развлекательный аттракцион в объект повышенной опасности.
Также ранее агентство направило запрос в акимат, в котором просило разъяснить, согласовывалось ли размещение и функционирование развлекательного объекта компании Gorki.kz на указанной территории с акиматом города Алматы и профильными государственными органами. Также Kazakhstan Today просило пояснить, учитывалось ли при выдаче разрешительных документов расположение объекта вблизи кладбищ, соответствуют ли проводимые мероприятия требованиям этики и общественной морали и проводилась ли оценка воздействия деятельности объекта на общественный порядок, транспортную нагрузку и соблюдение санитарных и экологических норм.
В ответ на запрос управление по чрезвычайным ситуациям Бостандыкского района ДЧС мегаполиса заявило, что "полномочиями территориальных органов по чрезвычайным ситуациям не предусмотрена выдача разрешения, заключение, утверждение, предоставление каких-либо заключений в области пожарной безопасности".
20.03.2026, 20:13 363311
В Алматы сносят незаконное кафе
Фото: Акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проводится снос незаконной летней террасы кафе на улице Розыбакиева, 166, сообщили в управлении градостроительного контроля города.
Как уточнили в управлении, в ходе внеплановой проверки специалисты выявили факт строительства пристроек к нежилому помещению с фасадной части без разрешительной документации. Кроме того, объекты эксплуатировались без акта ввода в эксплуатацию.
По мере вынесения акта о результатах проверки собственником начат добровольный снос незаконного объекта. На сегодня одна из пристроек полностью снесена, собственник уже приступил к демонтажу второй", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого года против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?