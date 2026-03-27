Служебная проверка идет в полиции Алматы после резонансного ДТП

Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении сотрудников департамента полиции Алматы проводится служебное расследование после дорожной аварии на проспекте Аль-Фараби, в которой погибли три человека. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил начальник ДП Алматы Айдын Кабдулдинов.





Видео с отчетной встречи было опубликовано в соцсетях.





По сотрудникам департамента полиции Алматы проводится служебное расследование. Будет дана четкая правовая оценка действиям сотрудников. Будем принимать самые жесткие меры, если сотрудники виновны", - сообщил глава ДП Алматы.





Айдын Кабдулдинов также рассказал, что водитель ZEEKR в настоящее время находится в реанимации, поэтому следственные действия с ним еще не проводились.





По переводе в палату в отношении последнего будет избрана мера пресечения", - добавил начальник департамента полиции города.





Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.





Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Подозреваемый получил травмы и находится под конвоем в медучреждении. После стабилизации его поместят в ИВС, сообщили в ДП Алматы.





Также назначено медосвидетельствование на наличие алкоголя, результаты которого будут объявлены позже.





В полиции отметили, что все участники происшествия установлены, по фактам нарушений возбуждены административные производства, материалы направлены в суд. Автомобили помещены на штрафстоянку, изучаются записи камер видеонаблюдения. Расследование находится на особом контроле.



