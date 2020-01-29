SMARTZAIM - удобная платформа для подбора онлайн-кредитов

Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - Все большей популярностью пользуются организации по предоставлению микрозаймов. Такая услуга позволяет клиентам взять небольшую сумму денег до зарплаты или непродолжительное время. Простой принцип процедуры такого кредитования делает ее более привлекательной в сравнении с банковской волокитой. А для максимального комфорта желающих быстро решить финансовую проблему работает агрегатор smartzaim.kz . Это удобная платформа с большим выбором организаций, предоставляющих услугу на самых выгодных условиях.

Принцип работы сервиса

Smartzaim предлагает воспользоваться услугой подбора микрозайма только от проверенных МФО. Это удобная платформа, на которой получится подобрать предложение без большой переплаты процентов. Воспользоваться услугой можно при наличии доступа в интернет с любого гаджета. Поэтому современная система предоставления займа считается оптимально комфортной, не создавая лишних забот для клиентов.

Воспользоваться работой сервиса может каждый житель Казахстана, достигший 18 лет. При регистрации на сайте и постоянном использовании ресурса заемщик получает дополнительные привилегии в кредитовании. Чем дольше клиент является пользователем сервиса, тем выгоднее становятся процентные ставки.

Что примечательно: менеджеры Smartzaim постоянно отслеживают все изменения в деятельности МФО и оперативно сообщают о них своим пользователям. Клиенты всегда в курсе новых предложений, достойных внимания, а также дополнительных возможностей и выгодах.

Комфорт использования сервиса

Простой интерфейс становится понятным при первом знакомстве с ним. Грамотно расположенные категории позволяют найти необходимую информацию и сделать заявку на заём за считанные минуты. При обращении в Smartzaim не придется тратить лишнего времени на то, чтобы добраться до офиса, а затем ожидать ответа. Все манипуляции осуществляются дистанционно не занимают много времени.

Главные плюсы кредитования через агрегатор:

все компании в одном месте;

круглосуточный режим работы;

получение займа на выгодных условиях;

подбор подходящей компании относительно запросов;

постоянные акции;

оформление заявки онлайн;

скорость получения средств;

перевод денег на любую удобную платежную систему или выдача наличными.

Чтобы оформить кредит, достаточно определиться с организацией. Для этого нужно ввести желаемые параметры в фильтр подбора. Затем из предложенного списка выбирается компания с наиболее привлекательными условиями по предоставлению микрозайма. Можно оформить одну заявку сразу в несколько организаций. Ответ об одобрении приходит в течение нескольких минут. Вернуть деньги также можно любым удобным способом.

Воспользоваться сервисом Smartzaim для подбора кредитов онлайн можно 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Для комфортного обслуживания клиентов на постоянной основе работает служба поддержки. На все возникающие вопросы отвечает грамотный специалист.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства