Снежная лавина сошла в горах близ Алматы

По сведениям ГУ "Казселезащита", 17 февраля произошел самопроизвольный сход снежной лавины в районе автодороги БАО, возле наблюдательного гидропоста "Кумбель-устье". Объем сошедшей массы снега составил 70 кубометров", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
По информации ведомства, к расчистке участков автодороги привлечена техника Алматинского эксплуатационного управления "Казселезащиты" в количестве двух единиц техники и шести сотрудников.
Проезд для автотранспорта имеется. Жертв, пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.
Сегодня в ДЧС также предупредили, что в Алматы во вторник ожидается сильный снегопад.
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