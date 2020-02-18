Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Снежная лавина сошла в горах близ Алматы, передает Kazakhstan Today.

По сведениям ГУ "Казселезащита", 17 февраля произошел самопроизвольный сход снежной лавины в районе автодороги БАО, возле наблюдательного гидропоста "Кумбель-устье". Объем сошедшей массы снега составил 70 кубометров", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

По информации ведомства, к расчистке участков автодороги привлечена техника Алматинского эксплуатационного управления "Казселезащиты" в количестве двух единиц техники и шести сотрудников.

Проезд для автотранспорта имеется. Жертв, пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.

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