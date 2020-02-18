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Снежная лавина сошла в горах близ Алматы

17.02.2020, 16:45 9775
Снежная лавина сошла в горах близ Алматы
Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Снежная лавина сошла в горах близ Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

По сведениям ГУ "Казселезащита", 17 февраля произошел самопроизвольный сход снежной лавины в районе автодороги БАО, возле наблюдательного гидропоста "Кумбель-устье". Объем сошедшей массы снега составил 70 кубометров", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы. 

 
По информации ведомства, к расчистке участков автодороги привлечена техника Алматинского эксплуатационного управления "Казселезащиты" в количестве двух единиц техники и шести сотрудников. 
 

Проезд для автотранспорта имеется. Жертв, пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.

 
Сегодня в ДЧС также предупредили, что в Алматы во вторник ожидается сильный снегопад.
 

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