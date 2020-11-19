Со 2 декабря возобновляется курсирование пассажирского поезда Алматы-2 - Уральск

Поезд будет курсировать через день, отправлением со 2 декабря со станции Алматы-2 по четным числам, прибытием / отправлением со станции Уральск с 4 декабря 2020 года.
Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру 105.
Пассажирам рекомендуют оформлять проездные документы онлайн, в том числе через официальный сайт BILET.RAILWAYS.KZ.
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