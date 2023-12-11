10.12.2023, 20:06 23411
Сотрудники завода в Семее опровергли информацию о погашении задолженности по зарплате
"Я не получил зарплату за февраль, март и апрель этого года", - рассказал потерпевший
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Семей. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Более десяти сотрудников АО "Семипалатинский машиностроительный завод" так и не получили заработную плату за несколько месяцев, сообщил редакции Kazakhstan Today бывший работник предприятия Ермек Арстанбеков.
Я не получил зарплату за февраль, март и апрель этого года. Уволился 2 мая, то есть новая команда попросила уволиться. Расчета нет до сих пор. Со мной где-то около 10-12 работников, может, и больше", - рассказал Ермек Арстанбеков.
По его словам, в мае на предприятие приезжал министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев (позже министерство было разделено, в настоящее время Марат Карабаев - глава Минтраспорта РК), ему докладывали, что всем работникам выплатили заработную плату.
Мы писали коллективно в прокуратуру и инспекцию труда, в Минтруда, прошли проверки, все факты подтвердились. И все", - добавил потерпевший.
Как отметил Ермек Арстанбеков, бывших сотрудников даже не допускают на завод, а руководство не возвращает справку о задолженности по зарплате.
Ранее сообщалось, что 125 работников АО "Семипалатинский машиностроительный завод" не получали зарплату в течение 9 месяцев. Прокуратура Абайской области проинформировала о погашении задолженности по заработной плате на сумму более 90 млн тенге.
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11.12.2023, 10:28 4036
В Алматы по решению суда сносят жилой комплекс в горах
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о старте сноса незаконного жилого комплекса.
В рамках совместной работы акимата Алматы и городской Антикоррупционной службы в горной местности было выявлено 52 объекта, возводимых с нарушением требований закона и строительных норм. Один из тех, что попали под снос, - ЖК "KHAN", расположенный на улице Витебская, 44/3, 44а.
Данный объект возводился ТОО "Tennis.kz" без согласования эскизного проекта, с отсутствием авторского и технического надзоров, без заключения экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ. В отношении заказчика управлением принимались меры по статьям 316, часть 1, 321, 462, часть 3, КР КоАП, а также 28 апреля текущего года подано исковое заявление на снос в СМЭС Алматы. По завершении судебных разбирательств 24 октября 2023 года постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции о сносе объекта оставлено без изменений", - проинформировали в городском акимате.
Отмечается, что снос незаконного объекта проводится в присутствии судебных исполнителей департамента юстиции.
По данным акимата, еще по 19 объектам вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе, приведении участка в первоначальное состояние и принудительном исполнении предписания.
Напомним, в Алматы выявлено более пятидесяти случаев незаконного строительства в предгорьях.
Застройка предгорных районов Алматы вызывает особую обеспокоенность алматинцев. По данным прокуратуры, более 150 нарушений выявлено при застройке в предгорьях и водоохранных зонах мегаполиса.
В апреле этого года депутат сената Андрей Лукин предложил объявить мораторий на строительство в горных районах Алматы.
10.12.2023, 22:45 19806
В дома Степногорска постепенно возвращается тепло - облакимат
Фото: Акимат Акмолинской области
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Степногорск. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Степногорске все объекты теплоснабжения вновь работают в штатном режиме, сообщает акимат Акмолинской области.
ТЭЦ работает в штатном режиме, в работе находятся 3 энергетических и 1 водогрейный котлы, восстановлен температурный график. Весь жилой фонд обеспечен теплоснабжением", - говорится в сообщении акимата.
В связи с понижением температуры до -35 градусов в акимате города продолжает свою работу оперативный штаб, где созданы локальные группы для своевременного реагирования на обращения граждан. Коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы.
Однако степногорцы продолжают жаловаться на отсутствие тепла в квартирах.
Жители города в соцсетях и городских пабликах пишут, что в некоторых домах размораживаются трубы, лопаются батареи. Звонки на номера, указанные акиматом "для обращения граждан", остаются без ответа.
Напомним, из-за аварии на теплотрассе в Степногорске ряд многоэтажек остался без тепла. Через несколько часов ремонтных работ начали поэтапное подключение домов к теплу.
09.12.2023, 18:50 49501
В Астане возложили цветы к памятнику генералу Панфилову
Фото: Минобороны РК
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане возложили цветы к памятнику генералу Панфилову. Торжественная церемония организована в рамках 82-й годовщины битвы с фашистскими войсками под Москвой, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны РК, посольства РФ в Казахстане и ветераны Вооруженных сил РК. Возложение цветов к памятнику генералу Ивану Панфилову и 28 гвардейцам-панфиловцам состоялась в парке Жерұйық.
Контрнаступление под Москвой вселило уверенность в том, что война будет выиграна. В тяжелейших погодных условиях, в таких же, как сегодня, прославленная казахстанская Панфиловская дивизия сыграла важную роль на основном направлении наступления фашистов. Остановила и перемолола моторизованные соединения врага. В воспоминаниях маршала Константина Рокоссовского говорится, что он поставил казахстанцев на направлении главного удара врага. И дивизия с честью справилась с задачей. Комбата Бауыржана Момышулы после этих боев он назначил командиром полка", - поделился генерал-майор Муслим Даиров.
В разгром наступавшего на Москву противника большой вклад внесли части, сформированные в Казахстане. Подвиги 28 панфиловцев, Малика Габдуллина, Бауыржана Момышулы и генерала Ивана Панфилова увековечены на земле Подмосковья. В Музее 28 панфиловцев недалеко от Волоколамска хранится множество артефактов, рассказывающих о героических усилиях казахстанцев, остановивших врага на подступах к Москве.
Здесь можно увидеть фотографии героев Советского Союза из Казахстана - политрука Малика Габдуллина, автоматчика 23-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской ордена Ленина Краснознаменной стрелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова Толегена Тохтарова, легендарного комбата Бауыржана Момышулы.
09.12.2023, 11:59 58426
В Алматы выпало 4 см снега
Фото: пресс-служба акимата Алматы
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Алматы. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 20.00 8 декабря в Алматы начался снегопад, который, по прогнозу синоптиков, завершится в обед 9 декабря.
Коммунальные службы очищают дороги и тротуары. Всего задействовано 535 единиц спецтехники и более 1000 дорожных рабочих.
В городе выпало 4 см снега, на Медеу и Шымбулаке - 6 см.
Силами восьми колонн подметально-уборочной техники ночью снег убрали по магистральным улицам. С обеда запланировано очередное сгребание снега колоннами, после чего будут организованы работы по массовому вывозу снега.
По прогнозу РГП "Казгидромет", умеренный снег прогнозируется до обеда. Ветер 3-8 метров в секунда. Температура воздуха днем до 4 градусов мороза.
08.12.2023, 21:51 75686
В Казахстане ограничили движение на 54 участках дорог в 7 областях
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 20.00 8 декабря в связи с понижением температуры воздуха введено ограничение движения для грузовых, дизельных и общественных видов автотранспорта, ограничение действует на 54 участках автодорог республиканского значения в семи областях, сообщает "КазАвтоЖол".
Абайская область - 1 участок
- автодорога Омск - Майкапчагай, участок от границы Павлодарской области до Семея (км 587-733).
Акмолинская область - 20 участков
По всем направлениям.
Актюбинская область - 2 участка
- автодорога Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай, участок от поселка Карабутак до границы Костанайской области (км 0-234);
- автодорога Самара - Шымкент, участок от АЗС "ЭколОйл" до развилки М-32 и А-26 (км 776-1153).
Павлодарская область - 8 участков
По всем направлениям.
Карагандинская область - 2 участка
- автодорога Кызылорда - Павлодар, участок от Караганды до границы Павлодарской области (км 967-1135);
- автодорога Калкаман -Баянауыл - Умиткер - Ботакара, участок от границы Павлодарской области до поселка Ботакара (км 231-234).
Костанайская область - 7 участков
- автодорога Жезказган - Петропавловск, участок от Аркалыка до границы Акмолинской области (км 340-377);
- автодорога Костанай - Аулиеколь - Сурган, участок от Тобыла до границы Акмолинской области (км 8-232);
- автодорога Екатеринбург - Алматы, участок от поселка Карабалык до Костаная (км 418-539);
- автодорога Екатеринбург - Алматы, участок от Тобыла до границы СКО (км 556-729);
- автодорога Мамлютка - Костанай, участок от границы СКО до Тобыла (км 180-404);
- автодорога Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай, участок от границы Актюбинской области до Рудного (км 234-503);
- автодорога Денисовка - Житикара - Мюктыколь - граница РФ, участок от поселка Денисовка до границы РФ (км 0-137).
Северо-Казахстанская область - 14 участков
- автодорога Екатеринбург - Алматы, участок от границы Костанайской области дл границы Акмолинской области (км. 729-856);
- автодорога Челябинск - Новосибирск, участок от границы РФ до границы РФ (км. 465-655);
- автодорога Астана - Петропавловск, участок от границы Акмолинской области до села Бесколь (км. 341-473);
- автодорога Петропавловск - Соколовка - граница РФ, участок от Петропавловска до границы РФ (км 11-72);
- автодорога Кокшетау - Кишкенеколь - Бидайык - граница РФ, участок от границы Акмолинской области до границы РФ (км 50-280);
- автодорога Жезказган - Петропавловск, участок от границы Акмолинской области до села Бесколь (км. 595-946);
- автодорога Мамлютка - Костанай, участок от Мамлютки до границы Костанайской области (км. 0-180);
- автодорога Кокшетау - Рузаевка, участок от границы Акмолинской области до села Рузаевка (км. 61-196);
- автодорога Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра, участок от села Саумауколь до Мемориального комплекса (км 0-24);
- автодорога Петерфельд - Архангельск - Новокаменка, участок от села Петерфельд до автодороги А-16(км. 0-30);
- автодорога Булаево - Возвышенка - Мологвардейское - Кирово - Киялы - Рощинское, участок от Булаево до села Рощинское (км 0-228);
- автодорога Рощинское - Корнеевка - Волошинка, участок от села Рощинское до села Волошинка (км 0-86);
- автодорога Волошинка - Сергеевка - Тимирязево, участок от села Волошинка до села Тимирязево (км 0-119);
- автодорога Тимирязево - Сарыколь - граница области, участок от села Тимирязево до границы области (км 0-31).
08.12.2023, 09:12 96021
Из-за аварии на теплотрассе в Степногорске ряд многоэтажек остался без тепла
Фото: Akorda
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Степногорск. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Степногорске 7 декабря в 21.45 произошел аварийный порыв на внутриквартальной теплотрассе города. В результате произошло отключение подачи тепла в ряд многоквартирных домов, сообщили в акимате Акмолинской области.
8 декабря в 08.10 завершены сварочные работы, производится подача воды в систему. Специалистами ТОО "Степногорск Теплотранзит" проведены работы по устранению порыва и восстановлению теплоснабжения в домах горожан. На месте находится аким Акмолинской области Марат Ахметжанов", - проинформировали в акимате.
По данным синоптиков, в Степногорске стоят 30-градусные морозы.
Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
07.12.2023, 18:52 126976
В Назарбаев Университете сменилось руководство
Исполнительным вице-президентом назначен Аслан Саринжипов
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Решением попечительского совета Назарбаев Университета исполнительным вице-президентом назначен Аслан Саринжипов, сообщает пресс-служба университета.
Аслан Саринжипов сменил на этой должности Аргина Кипшакова. Ранее он занимал пост министра образования и науки РК, а также стоял у истоков создания Назарбаев Университета.
Также решением попечительского совета новыми вице-президентами назначены:
Билялов Дархан, доктор PhD в сфере высшего образования. Ранее занимал должности председателя правления - ректора НАО "КазНПУ имени Абая", вице-президента Национальной Академии наук РК при президенте РК.
Шyланов Ерлан, магистр МВА. Ранее занимал должности исполнительного директора высшей школы образования Назарбаев Университета, председателя правления - ректора Kozybayev University, провоста НАО "Университет Нархоз".
Увалиева Асель, доктор DBA. Ранее занимала должности исполнительного директора высшей школы бизнеса Назарбаев Университета, члена правления - проректора по операционной деятельности КазНУ имени аль-Фараби.
07.12.2023, 17:05 127746
В Алматы состоялось открытие мемориальной доски в память о выдающемся артисте балета Булате Аюханове
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Алматы. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о выдающемся деятеле искусств, знаменитом казахском советском артисте балета, хореографе и балетмейстере, народном артисте Казахской ССР, обладателе Международной Сократовской премии за личный вклад в мировую культуру и основателе Государственного академического театра танца Республики Казахстан Булате Аюханове, передает корреспондент агентства.
Булат Аюханов был многогранным талантом. Сложно сказать, в чем он более талантлив: как сочинитель балетов, режиссер, сценарист. Личность, которая смогла создать Государственный академический театр с собственным классическим и национальным репертуаром. Он - родоначальник нового казахского танца, который развился благодаря таким профессионалам, как Булат Газизович. И сегодня соединение национальной и классической хореографии, когда идут выступления казахстанских артистов по всему миру, приводят в восторг мир, что говорит о красоте нашего народа, нашего искусства, наших устремлений. Только великий мастер и организатор мог воспитать столько поколений артистов балета!" - отметила в своем выступлении супруга балетмейстера заслуженная артистка Казахской ССР Райхан Унгарова, рассказав о большом международном признании Аюханова, известного как постановщик спектаклей на многих мировых балетных сценах.
Кроме того, Булат Аюханов внес неоценимый вклад в развитие танцевальной культуры Казахстана и за его пределами. Великий балетмейстер, неподражаемый артист, педагог и учитель, воспитавший целую плеяду артистов и танцоров, патриарх хореографического училища, Аюханов пользовался огромной известностью, общепризнанным авторитетом и безграничным уважением коллег.
Он один из немногих, кто создал то, что хотел - свой театр и учеников, которыми можно гордиться. И сегодня, отдавая дань этому великому человеку, я не побоюсь этого слова, открывая его мемориальную доску, мы отдаем дань замечательному профессионалу, беззаветно преданному балету!" - сказал директор Театра имени Лермонтова Юрий Якушев.
На открытии также выступили деятели культуры и искусства, которые в высказали слова признательности, восхищения Булату Аюханову, указав на его огромную роль в становлении и развитии балетного искусства в Казахстане и заслуги перед народом и государством, подчеркнули необходимость присвоения имени Б. Аюханова созданному им Государственному академическому театру танца РК и обратились к руководству страны и города с просьбой дать театру собственное здание и сцену в Алматы.
Напомним, Булат Аюханов скончался 13 декабря прошлого года на 85-м году жизни. Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры. Он отметил, что в жизни и творчестве Булат Газизович сохранял верность нравственным и духовным ценностям, служил искусству, передавал знания и опыт молодому поколению.
Великий балетмейстер Булат Аюханов родился в Семипалатинске 13 сентября 1938 года.
Отец - Куватов Газиз был видным комсомольским и партийным деятелем. Мать Аюханова Рахиль - ветеран партии.
Булат Аюханов окончил Алма-Атинское хореографическое училище в 1955 году, затем он совершенствовался в классах Академического Ленинградского хореографического училища. В 1967 году он основал первый в истории культуры и искусства не только в Казахстане, но и в Советском Союзе ансамбль хореографических миниатюр "Молодой балет Алма-Аты", став его бессменным руководителем, педагогом, исполнителем и концертмейстером.
К работе над новыми постановками приглашались балетмейстеры из Москвы, Ленинграда, Таллина. Содружество с народной артисткой СССР Н. М. Дудинской, народным артистом РСФСР Н. А. Долгушиным, заслуженным деятелем искусств Эстонской ССР Май Мурдмаа творчески обогатило коллектив, расширило исполнительские возможности артистов. Исполнение артистами всевозможных классических па-де-де укрепляет академическую основу ансамбля классического танца. В 1971 году ансамбль был удостоен звания "Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана". Среди творческих коллективов Казахской ССР ансамбль "Молодой балет Алма-Аты" занимал одно из ведущих мест. В 1975 году коллектив был переименован в Государственный ансамбль классического танца Республики Казахстан. В 2003 году труппа Аюханова стала Государственным Академическим театром танца Республики Казахстан. Хореограф осуществил более 30 балетных постановок на музыку казахстанских композиторов, в том числе на мировых сценах - в Канаде, Франции, лондонском театре Бернарда Шоу и Кадоган-холле.
Аюхановым воспитаны десятки артистов балета, работающих в известных по всеми миру балетных коллективах: К. Дукарт, М. Маликова (О Нил), А. Шереметьевская, Л. Лыгина, К. Амирова-Султанова, Н. Чичинина, С. Шмыга и другие. В Казахской Национальной Академии искусств имени Жургенова Аюханов выпустил специалистов - режиссеров балета: Ларису Ким, заслуженных артистов Казахстана Гульнару Саитову, Тойган Изим, Гульмиру и Гульнару Габбасовых, Лейлу Альпиеву-Кушербаеву, Сергея Тихонова и Кариму Жулмурзину. В 1988 году Булат Аюханов издал свою первую книгу "Мой балет" (издательство "Онер", Алма-Ата), в 2001 году фонд "Сорос-Казахстан" издал его книгу "Биография чувств", в 2005 году в издательстве "Онер" вышел в свет объемный труд, заключенный в книге "Витражи балета, или Па-де-бурре по жизни".
Булат Аюханов, развивая традиции мирового балета, сыграл выдающуюся роль в становлении и мировом признании искусства классического танца созданного им коллектива солистов балета, в котором нет традиционного для трупп кордебалета, где практически каждый артист имеет собственный репертуар, что позволяет ему расширять жанровые возможности искусства балета. Наряду с новаторской балетмейстерской деятельностью, и в том числе подвижнической педагогической деятельностью, Аюханов признан одним из ярких и самобытных исполнителей сценических образов. Танцовщик с 45-летним исполнительским стажем поражает профессиональной формой и примером творческого долголетия.
Булат Аюханов известен и как исполнитель многих ролей в фильмах: "Богатство наших гор" (Свердловская киностудия), "Репетиция" Арарата Машанова, "Рисунок мелом" Марата Айманова, "Вдохновение" Михаила Васильева, "Бойся враг девятого сына", "Сказка о прекрасной Айсулу" Виктора Пусурманова, Виктора Чугунова, "Повелитель тьмы" В.Чугунова, "Катарсис" В.Пусурманова, "Тайны мадам Вонг" Пучикяна (Мосфильм), "Несибели" Шарипа, "Мой любимый троллейбус", "Прогулки по Алма-Ате" Александра Головинского.
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