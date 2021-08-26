Современные детские многофункциональные площадки открылись в Акмолинской области

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 25 АГВУСТА - В рамках 30-летия Независимости страны и в канун Дня Конституции в селах Андыкожа батыр и Енбекшильдерское района Биржан сала Акмолинской области состоялось открытие детских спортивных и игровых площадок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Современные объекты построены в рамках реализации предвыборной программы партии Nur Otan "Путь перемен: достойную жизнь каждому!" и при поддержке акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, сообщает пресс-служба управления внутренней политики области.

В ведомстве рассказали, что комплексные площадки включают в себя футбольное, баскетбольное, волейбольное поля, детские игровые и стрит-воркаут площадки.

Сегодня государством создаются все необходимые условия для развития массового спорта и физической культуры. Особое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения, которое сейчас все больше увлечено культом здорового образа жизни. Символично, что в юбилейный год Независимости страны в нашем районе открываются новые современные объекты досуга для молодежи и детей. Уверен, что эти спортивные сооружения станут любимым местом проведения досуга сельской молодежи и станут дополнительным стимулом развития физкультурно-оздоровительного движения в районе", - отметил в своей приветственной речи руководитель региона.

В ходе мероприятия аким района в качестве подарка вручил комплекты спортивной формы, баскетбольные и футбольные мячи местным молодежным командам.

Присутствовавшие на мероприятии аксакалы, призвали сельчан бережно относиться к новым объектам и использовать их по целевому назначению.

В ближайшее время в районе будет открыта еще одна аналогичная площадка в селе Макинка. На следующий год планируется строительство четырех детских игровых площадок в селах Кенащи, Жукей, Сауле и Алга", - добавили в управлении.

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