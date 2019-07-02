Караганда. 1 июля. Kazakhstan Today - Специалисты из Карагандинской области восстановят 83 жилых дома в Арыси, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима Карагандинской области, специалисты региона восстановят в городе Арыси 83 жилых дома, из которых 11 многоэтажные. Всего в 519 квартирах и 72 частных домах предстоит провести работы по замене окон и дверей, которые выбило взрывной волной.

Наши сотрудники уже выехали на место, провели осмотр и оценку повреждений в зданиях. Параллельно с этим начаты восстановительные работы на 59 объектах. Завершить работы планируем в течение месяца", - сообщил заместитель акима Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Кроме того, из Карагандинской области в Арысь регулярно направляют гуманитарную помощь. Всего пострадавшим отправили 28,5 тонны продуктов, средств личной гигиены и лекарственных средств, в том числе мазей от ожогов и ран.

На месте также работают 40 высококвалифицированных карагандинских психологов, которые оказывают помощь пострадавшим, проинформировали в акимате.

Также отмечается, что работники многих предприятий региона перечислили в фонд помощи пострадавшим однодневную заработную плату. Общая сумма пожертвований составила 12 млн тенге. В ближайшие дни однодневную заработную плату переведут сотрудники акиматов всех городов и районов Карагандинской области и подведомственных им управлений - всего 340 млн тенге.

Напомним, что 29 июня в Арысь прибыли 45 карагандинских специалистов и экспертов, которые обследовали здания и жилые дома. В тот же день начались восстановительные работы.

Кроме того, 24 июня из Караганды в Арысь отправили 10 тонн гуманитарного груза , 28 июня - дополнительно еще 15 тонн.

24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы и также мужчина, в машину которого попал снаряд. Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил восстановить все поврежденные объекты Арыси до 1 августа

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