Сразу нескольких чиновников осудили в РК за коррупцию

Нур-Султан. 13 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в пресс-центре Агентства по противодействию коррупции старший следователь 1-го департамента Данияр Бигайдаров озвучил факты коррупции за текущую неделю, передает Kazakhstan Today.

Так, завершено досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Экибастуза" Ж. Акболина, который подозревался в получении взятки в сумме 50 тыс. тенге за оформление дополнительного земельного участка к частному дому.

11 февраля приговором Экибастузского городского суда Павлодарской области Акболин осужден к штрафу в сумме 1 млн 250 тыс. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сказал Бигайдаров.

Кроме того, за мошенничество осужден главный специалист РГУ "Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов" Комитета водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Алпысбаев.

Он подозревался в завладении мошенническим путем денежными средствами представителя ТОО в сумме 1 млн 275 тыс. тенге под предлогом содействия в выдаче положительного разрешительного документа, дающего право на бурение скважины для обводнения пастбищ, тогда как данная услуга является бесплатной. 11 февраля приговором Альфарабийского районного суда Шымкента У. Алпысбаев приговорен к 3 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщил спикер.

Также за мошенничество осужден руководитель КГУ "Специализированная база аппарата акима Жамбылской области" Карагулов. По версии следствия, он обманным путем завладел денежными средствами предпринимателя в сумме 350 тыс. тенге. Деньги он взял за общее покровительство при заключении договора о государственных закупках по обеспечению горячим питанием призывников. Приговором суда №2 Тараза приговорен к штрафу в сумме 4,2 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Кроме того, в коррупции подозревают заместителя акима города Жетисая. Он подозревается в получении от предпринимателя 530 000 тенге от общей суммы взятки за выдачу земельного участка для ведения бизнеса. Расследование продолжается.

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