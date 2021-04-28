АЛМАТЫ. 27 АПРЕЛЯ - Стали известны подробности о стрелке из "Бухар жырау Тауэрс", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным телеканала КТК , личность стрелка установлена. Им оказался 53-летний гражданин России Руслан Исаев. Мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей. Четыре года назад родные братья обвинили его в похищении собственного отца. В полиции даже завели дело и начали розыск. Но потом закрыли из-за отсутствия состава преступления. В Алматы стрелок переехал с семьей с целью трудоустройства в конце прошлого года. Но недавно супруга подала на развод и вместе с четырьмя детьми вернулась на родину. Знакомые не исключают, что у подозреваемого были психические расстройства. Дело расследуют по статье "Хулиганство".

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, которые помогут установить другие обстоятельства произошедшего и мотив преступления. Предварительно: ссора возникла на бытовой почве. По некоторым данным, произошла ссора с охранником, в результате чего Исаев применил огнестрельное оружие. По данным соседей, мужчину характеризуют как конфликтного, часто устраивавшего скандалы", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Раненый охранник жилого комплекса идет на поправку. Врачи отмечают: пуля прошла насквозь, но важные органы не задела. После операции на колене и суток, проведенных в реанимации, 58-летнего пациента перевели в палату. Его жизни уже ничто не угрожает.

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