Станции "Сарыарка" и "Достык" алматинского метро готовы на 80%

АЛМАТЫ. 6 АВГУСТА - Во время рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проинспектировал темпы строительства двух станций метро, инженерных сетей, пробивки проспекта Абая и улицы Алатау в Наурызбайском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе посещения строящихся станций метро акиму города доложили о ситуации с поставкой оборудования, строительных и отделочных работах. Готовность станций "Сарыарка" и "Достык" - более 80%. Сагинтаев поручил ужесточить контроль за соблюдением сроков строительства подземки и обратил внимание на необходимость мобилизации дополнительной рабочей силы", - сообщили в городском акимате.





На другом объекте метрополитена - станции "Калкаман" - подготовлен котлован монтажно-щитовой камеры и ведется подготовка к началу проходки туннеля третьего пускового комплекса. Аким мегаполиса поручил ускорить завершение работ на данном участке, где будет проложено дорожное полотно проспекта Абая, пробивка которого ведется от улицы Яссауи до административного центра Наурызбайского района.

Работы по пробивке одной из главных артерий Алматы, проспекта Абая, на сегодняшний день завершены на 70%. Сагинтаев поставил задачу в срок до конца текущего года открыть движение по проспекту. Он соединяется с улицей Алатау, которую продлевают до проспекта Райымбека. Сейчас на улице Алатау идет укладка верхнего слоя асфальта, устройство тротуаров и велосипедных дорожек, наружного освещения и благоустройство. Готовность объекта порядка 80%. Завершение планируется осенью.

В микрорайоне Шугыла аким города осмотрел ход строительства ЖК "Алма сити". В рамках Госпрограммы "Нурлы жер" здесь будет построено 128 домов на 3788 квартир. Их распределят среди социально уязвимых слоев населения и многодетных матерей. Кроме того, будет представлено арендное жилье для работающей молодежи и кредитное жилье. Б. Сагинтаев обратил внимание застройщика на качество жилья и оформление фасадов, которое должно соответствовать требованиям современного города.

Акиму города также представили предварительный план застройки данной части города. Комплексный подход предусматривает строительство трех школ по 1200 мест каждая, а также помещения под детский сад и ТРЦ. Б. Сагинтаев поручил определить места под парковые зоны и скверы, где жители смогут проводить свободное время.

В Наурызбайском районе также ведется реконструкция улицы Кунаева на участке от улицы Яссауи до улицы Ашимова. На этот участок осуществляется выезд из города по улице Жандосова. Реконструкция позволит избавиться от "бутылочного горлышка" - строится четырехполосная дорога с тротуарами и велодорожками. Открыть ее для движения планируется осенью.

Сагинтаев еще раз проверил ход строительства инженерных сетей в Таусамалы, Акжар, Курамыс и восстановления дорог в микрорайоне Тастыбулак. Жители последнего высказали благодарность за своевременное реагирование на обращения по поводу качества проводимых работ. Аким города призвал местных жителей проявлять активность и предупреждать о некачественно проводимой работе подрядчиками.

Кроме того, аким проверил ход строительства станции водоподготовки на реке Каргалы. Как доложил подрядчик проекта, все необходимое оборудование закуплено, объект планируется сдать до конца года.

В целом в микрорайонах Акжар, Шугыла, Тастыбулак, Таужолы, Жайлау, Каргалы, Курамыс ведется строительство 122 километра водопроводных и 85 километров канализационных сетей. После полного завершения работ, в том числе возведения фильтровальной станции "Каргалы", 70 тысяч жителей района будут обеспечены чистой питьевой водой.

Аким Алматы ознакомился с проектами по строительству детских игровых, спортивных и воркаут-площадок, проекты которых были выбраны жителями микрорайонов Калкаман и Курамыс в рамках проекта "Бюджет участия". Сагинтаев также осмотрел строящуюся пешеходную зону по улице Жандосова в микрорайоне Акжар.

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