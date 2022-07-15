Столичный аэропорт изменит расписание рейсов из-за ремонта ВПП

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Штормовое предупреждение объявили в Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Жетысуской, Павлодарской, Костанайской, Улытауской и Карагандинской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 15 июля в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, ночью на юге области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 40 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 июля на востоке Атырауской области ожидается ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 35-38 градуса, на юге области очень сильная жара - 41 градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 июля днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на западе, днем на севере, в центре области порывы 16 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 35-37 градусов, на юге, в центре области очень сильная жара - 40 градусов.

15 июля на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на востоке области 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется сильная жара - до 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 июля днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на юго-западе области ожидается сильная жара - 35 градусов. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.

15 июля в Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, днем на северо-востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

15 июля на севере, в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 18 метров в секунду.

15 июля на севере, западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - до 36 градусов, на юге области очень сильная жара - 40 градусов. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем 15-16 июля на юге Улытауской области ожидается сильная жара - 35-37 градусов.

Днем 15-16 июля на юге Карагандинской области ожидается сильная жара - 35 градусов. Ветер северо-восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.