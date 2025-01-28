Сверстницы жестоко избили девушку в Павлодаре   

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Актау. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с узбекской стороной с 1 февраля 2025 года через пункт пропуска - таможенный пост "Тажен" на три месяца будет приостановлено перемещение физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонны. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.





Ограничение в работе КПП связано с проведением строительно-монтажных работ по капитальному ремонту терминала и в целом модернизации пункта пропуска "Тажен".





Во время указанного срока перемещение физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонны будет осуществляться через следующие пункты пропуска:





"Б.Конысбаев" (РК) - "Яллама" (РУз) (физические лица, легковые автомобили, автобусы и автотранспортные средства грузоподъемностью до 3,5 тонны);

"Капланбек" (РК) - "Зангиота" (РУз) (физические лица, легковые автомобили, автобусы);

"Сырдарья" (РК) - "Малик" (РУз), а также "Целинный" (РК) -"Ок олтин" (РУз) (легковые автотранспортные средства, физические лица).





Кроме того, пересекать границу физлица могут поездами международных пассажирских перевозок.