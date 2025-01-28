27.01.2025, 13:29 62371
Сверстницы жестоко избили девушку в Павлодаре
По факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело
Рассказать друзьям
Павлодар. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре несовершеннолетние девушки жестоко избили сверстницу.
Видео избиения попало в соцсети. На кадрах видно, как одна из девушек набрасывается на сверстницу и начинает ее избивать кулаками, а затем швыряет на пол и продолжает избиение.
Инцидент прокомментировали в полиции.
По факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело. Причастная несовершеннолетняя передана под поручительство законного представителя. Кроме этого, к ответственности привлечена ее законный представитель за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Подросток взята на профилактический учет. Внесено соответствующее представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Павлодара", - сообщили в ДП области.
Ранее житель Костаная избил в автобусе женщину.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
новости по теме
28.01.2025, 19:27 1836
С наступающим Китайским Новым годом!
Фото: китайская поисковая сеть Байду
Рассказать друзьям
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today поздравляет своих читателей с наступающим Новым годом по лунному календарю!
Наша редакция желает вам и вашей семьям крепкого здоровья, радости и благополучия! Желаем ощутить позитивные перемены, обновление и прилив сил с наступлением Китайского Нового года, который подарит тепло весеннего солнца!
Веселых семейных праздников и рождения хороших знаменательных моментов в 2025 году, дорогие друзья! С традиционным китайским Праздником Весны!
28.01.2025, 18:45 3336
Ранее не встречавшиеся в Казахстане артефакты нашли в захоронениях Атырауской области
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Атырау. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее не встречавшиеся в Казахстане артефакты нашли в древних захоронениях в кургане "Карабау-2" в Атырауской области, сообщает пресс-служба акимата региона.
При изучении гробниц выяснилось, что они были построены в V веке до нашей эры. В них были найдены различные украшения, предметы, оружие и сосуды из керамики, а также останки людей", - информирует акимат со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
По словам археологов, среди могил есть и коллективные, в которых захоронены по несколько человек. По найденным в чумах украшениям, использованным изделиям и оружию специалисты дали им название "царские чумы".
Ученые до настоящего времени считали наш регион краем сарматской империи. Судя по результатам проведенных нами раскопок, можно сказать, что Каспийская низменность, Жайык, территория вблизи реки Жем являются центром огромной империи. Общее количество найденных артефактов - около тысячи. Только 100 из них - золотые украшения и ювелирные изделия. Они созданы на основе анималистического стиля. Изображения хищников, населявших регион в ту эпоху, можно увидеть на найденных предметах. В рамках этой исследовательской работы в хорошем состоянии сохранились две деревянные чаши, которых раньше не встречали. В настоящее время они находятся на реставрации", - заявил руководитель археологической группы Марат Касенов.
Подчеркивается, что результаты двухлетней археологической работы Атырауского областного историко-краеведческого музея были представлены на выставке "Золото сарматов".
Ранее в Туркестанской области нашли артефакты эпохи Кангюй.
28.01.2025, 15:33 11131
В метро Алматы начали установку ограждений для безопасности
Фото: Instagram Метрополитен Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - На станциях метро начата работа по установке ограждений для обеспечения безопасности пассажиров, об этом говорится на странице метрополитена Алматы в Instagram.
По регламенту работ сначала устанавливаются металлические опоры, на которые в последующем будут вставлены перегородки из прочного каленого небьющегося стекла.
Полностью завершить работы планируется в ближайшую неделю.
Напомним, 10 декабря прошлого года в метро Алматы погиб человек. 26-летний мужчина, имевший инвалидность по зрению, упал на рельсы.
28.01.2025, 15:14 15211
Перемещение через КПП "Тажен" на границе с Узбекистаном приостановят на три месяца
Ограничение связано с проведением капремонта и модернизацией КПП
Рассказать друзьям
Актау. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с узбекской стороной с 1 февраля 2025 года через пункт пропуска - таможенный пост "Тажен" на три месяца будет приостановлено перемещение физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонны. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
Ограничение в работе КПП связано с проведением строительно-монтажных работ по капитальному ремонту терминала и в целом модернизации пункта пропуска "Тажен".
Во время указанного срока перемещение физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонны будет осуществляться через следующие пункты пропуска:
- "Б.Конысбаев" (РК) - "Яллама" (РУз) (физические лица, легковые автомобили, автобусы и автотранспортные средства грузоподъемностью до 3,5 тонны);
- "Капланбек" (РК) - "Зангиота" (РУз) (физические лица, легковые автомобили, автобусы);
- "Сырдарья" (РК) - "Малик" (РУз), а также "Целинный" (РК) -"Ок олтин" (РУз) (легковые автотранспортные средства, физические лица).
Кроме того, пересекать границу физлица могут поездами международных пассажирских перевозок.
28.01.2025, 12:14 20241
ЛРТ в Астане запустят осенью этого года
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В сентябре 2025 года в Астане в тестовом режиме запустят легкорельсовый транспорт, сообщил аким Астаны Женис Касымбек на расширенном заседании правительства.
Проект LRT выходит на финишную прямую. Летом полностью завершается строительная работа. В сентябре прибудут первые поезда, после чего начнется активное тестовое испытание", – сказал аким Астаны.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны срочно принять меры и решения для устранения пробок в столице.
Еще одна важная задача: необходимо строить перерабатывающие предприятия, это относится ко всем главным городам и областям. Качество возводимого жилья, строительство подземных коммуникаций и ремонтные работы должны быть на особом контроле", - подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что ЛРТ начнет работу в 2026 году.
28.01.2025, 08:54 26601
До конца марта введен запрет на посещение озера Иссык
Рассказать друзьям
Алматы. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В национальном парке Иле-Алатау сообщили о введении запрета на посещение озера Иссык, передает корреспондент агентства.
С 27 января 2025 по 31 марта 2025 года в целях предотвращения схода снежных лавин и чрезвычайных ситуаций вводится запрет на посещение озера Иссык для всех посетителей национального парка через контрольно-пропускной пункт", - сообщили в нацпарке.
Отмечается, что посещение национального парка через контрольно-пропускной пункт Тургенского лесничества по маршруту Турген - Обсерватория разрешается пешим туристам, а также легковому, грузовому и пассажирскому транспорту с 10.00 до 17.00. С 18.00 до 10.00 проход запрещен.
27.01.2025, 16:56 58166
Паркинг-долгострой сносят на проспекте Аль-Фараби в Алматы
Фото: Акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Управление градостроительного контроля Алматы сообщает о сносе недостроенного многоуровневого паркинга севернее проспекта Аль-Фараби, западнее бульвара Мендыкулова.
По информации ведомства, в 2007 году частная компания на арендном участке приступила к строительству 5-ярусного паркинга. Однако с конца 2009 года строительно-монтажные работы приостановлены на уровне 1-2-го этажах.
В 2015 году право временного землепользования было прекращено, после чего специалистами ТОО "Сейсмостройзащита" проведено обследование несущих и ограждающих конструкций объекта. Экспертами по результатам обследования рекомендовано произвести демонтаж существующих конструкций.
В 2018 году суд удовлетворил исковые требования управления о сносе строения.
Демонтаж незавершенного объекта начат сегодня. Стоит отметить, что это уже второй объект, демонтируемый в Медеуском района на сегодня. Накануне также начат снос недостроенного здания на улице Радлова, участок 9/1, по решению суда", - отметили в управлении.
В пресс-службе подытожили, что с начала 2023 года полностью или частично снесено 65 незаконных объекта, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN и другие.
27.01.2025, 16:04 60606
Посвященная снятию блокады Ленинграда выставка открылась в Астане
Рассказать друзьям
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК в Астане открылась выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и дню полного снятия блокады Ленинграда, сообщили в Министерстве обороны Казахстана.
Посетителям выставки были представлены фотографии участников Великой Отечественной войны, реликвии, найденные в ходе поисковых работ в местах сражений под Ленинградом: остатки снарядов, документы и личные вещи бойцов.
Героическая защита Ленинграда занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. Битва за город длилась 900 дней, погибли не только воины, но и большое количество мирных жителей. Казахстан внес достойный вклад в освобождение города на реке Неве. Здесь в боях участвовала треть воинских частей, созданных в нашей стране. Среди них - 310-я и 314-я стрелковые дивизии", - сказал заместитель министра обороны РК Шайх-Хасан Жазыкбаев.
Он также привел имена воинов-казахстанцев снайпера Сарсембая Рустембекова, командира отделения Жолдаса Арыкбаева, пулеметчика старшего лейтенанта Тастака Назарова, рядового Илгиза Тасбаева, старших сержантов Ивана Гуза и Шанхана Косоева, проявивших героизм в боях.
Молодежь должна помнить о подвиге Султана Баймагамбетова, прикрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота и получившего звание Героя Советского Союза. Высшей степени отличия были также удостоены славные дочери казахского народа Алия Молдагулова и Маншук Маметова", - дополнил он.
Присутствовавшая на мероприятии блокадница Гельдира Валеева, родившаяся в 1942 году, мало помнит о том тяжелом времени. Оберегая ее, родители не рассказывали ей о войне и голоде.
Известно, что блокада Ленинграда занимала особое место в творчестве великого казахского поэта Жамбыла Жабаева, который в самый тяжелый период вдохновил жителей города осенью 1941 года. Его стихотворение "Ленинградцы, дети мои" прочитал заслуженный деятель Казахстана, солист Центрального ансамбля Вооруженных сил Нурлан Нуртазин.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
28.01.2025, 10:53В Астане началось расширенное заседание правительства под председательством президента 28.01.2025, 11:2527916В ближайшее время заключим соглашения по строительству первой АЭС в Казахстане - Бектенов 28.01.2025, 13:1727871Создать "школу акимов" в Казахстане поручил президент 28.01.2025, 11:5027561Снизить порог для постановки на учет по НДС до 15 млн тенге предложили в правительстве 28.01.2025, 12:4727041Новой точкой экономического роста должен стать туризм - президент 23.01.2025, 18:56183891В Павлодарской области полностью сгорела школа 24.01.2025, 11:21174226В Алматы загорелось здание завода 23.01.2025, 15:52171891На птицефабрике в ЗКО от пастереллеза погибли 126 тысяч цыплят 24.01.2025, 14:00171451В работе еGov.kz и сайтов госорганов произошел сбой из-за технических неполадок 21.01.2025, 19:38169666Убийство Шерзата Болата: завершено досудебное расследование 03.01.2025, 07:20565366Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today 01.01.2025, 15:15294796В новом году в Казахстане внедрят механизм "социального кошелька" 02.01.2025, 10:54291496Как казахстанцы будут отдыхать в 2025 году 31.12.2024, 18:54291296Все пострадавшие в авиакатастрофе близ Актау иностранцы доставлены на родину 02.01.2025, 09:34288911Неустойчивый характер погоды прогнозируют синоптики в четверг в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?