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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Крупную ОПГ ликвидировали в Алматы.





Девять участников преступной группы задержали на территории Алматы и Алматинской области, где обнаружена нарколаборатория. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование для установления всех звеньев преступной цепи.





Экс-заместителя главы департамента экологии ВКО осудили за взятку.





Суд назначил ему самый строгий вид наказания, предусмотренный санкцией статьи, - лишение свободы сроком на 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.





В Кокшетау задержали подозреваемого в убийстве.





В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.





В Актобе неизвестный проник в дом и захватил заложников.





Подозреваемый задержан. Потерпевшие доставлены в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело.





Полиция раскрыла 85 экстремистских преступлений в 2024 году.





В результате расследований по итогам года к уголовной ответственности уже привлечены 44 человека. Кроме того, за совершение различных общеуголовных преступлений, таких как кражи, вымогательства, грабежи и другие, осужден 131 религиозный радикал.





Подозреваемого в мошенничестве на 20 млн тенге казахстанца задержали в Новосибирске.





Летом прошлого года разыскиваемый, работая продавцом техники в одном из торговых домов в Алматы, под предлогом реализации мобильных устройств и аксессуаров к ним обманул граждан.





В Казахстане за 2024 год изъяли 22 тонны наркотиков.





За 12 месяцев прошлого года выявлено 7920 наркоправонарушений, в том числе 3430 преступлений. Ликвидировано 63 нарколаборатории.





Напавшего с ножом на подростка рецидивиста осудили в Астане.





С учетом уже имевшейся непогашенной судимости суд признал опасный рецидив преступлений и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 2 месяца. С него также взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн тенге.





Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено на месте пожара в Шымкенте.





Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Проводится расследование.





Двум жителям Актюбинской области вынесли приговор за убийство и организацию нарколаборатории.





Два жителя региона осуждены к 19 годам лишения свобод. Вина осужденных в совершении ими указанного преступления полностью доказана совокупностью доказательств, которые всесторонне и полно исследованы в суде.





В Кызылординской области полицейский обстрелял табун сайгаков.





В регионе приговорили к тюремному заключению и оштрафовали двух местных жителей, один из них - полицейский. Суд признал их виновными и приговорил к 6 и 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься охотой на 7 и 8 лет соответственно.





В частном пансионате Павлодара истязали пенсионеров и сдавали в аренду квартиры умерших.





Начаты досудебные производства, расследование которых поручено органам внутренних дел. Позже стало известно, что заведение покинули все постояльцы.





В Казахстане задержали трех религиозных радикалов.





Двое фигурантов ранее судимы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Еще один ранее проходил обучение в зарубежных лагерях боевиков. Проводится досудебное расследование.





В Атырау оштрафовали благотворительную организацию.





Благотворительную организацию оштрафовали на более чем полмиллиона тенге по делу о распространении литературы, пропагандирующей религиозную рознь. Кроме того, без соответствующего разрешения организация проводила обучение детей по религиозным направлениям, функционируя как пансионаты.





Каналы сбыта наркотиков ликвидировали в Актау и Алматы.





Обысковые мероприятия проводились в различных частях города, в квартирах и нежилых помещениях. Общий вес изъятых наркотиков составил более 200 кг. Арестовано четверо жителей указанных городов и один уроженец южного региона страны.





Бывшего студента, убившего мужчину в Усть-Каменогорске, приговорили к 10 годам лишения свободы.





Осужденный занимался борьбой, и в кафе он пришел после тренировки. Супруга погибшего мужчины в 23 года осталась вдовой с тремя детьми. В ее пользу осужденный должен выплатить компенсацию морального вреда.





В Жамбылской области суд вынес приговор троим школьникам по громкому делу об убийстве восьмиклассника.





Двоих школьников приговорили к лишению свободы, одного - к ограничению. Приговор еще не вступил в законную силу.





МВД Казахстана ликвидировало каналы незаконной миграции.





В Туркестанской и Жамбылской областях пресечена деятельность трех преступных групп, которые причастны к организации незаконной миграции иностранных граждан путем фальсификации и подделки документов.





Проводника и начальника поезда Мангистау - Алматы задержали по делу о нападении на менеджера.





Они выражались нецензурной бранью и применили физическую силу в отношении главного менеджера по контролю за поездной бригадой "АО "НК ҚТЖ" во время ревизорской проверки и оформления нарушения. Возбуждено уголовное дело.





В Акмолинской области вынесен приговор паре сожителей за убийство и поджог женщины.





Приговором суда убийца получил 12 лет лишения свободы, а его сожительница за сокрытия тяжкого преступления - 5 лет лишения свободы. Также с осужденного взыскан причиненный моральный вред и материальный ущерб.





Астанчане подделывали документы для незаконного получения ВНЖ и гражданства иностранцами.





Приговором суда им назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев и 2 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.





Крупную преступную схему по подделке номеров кузова и шасси автомобилей выявили в Семее.





В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого - 40-летнего жителя Алматы. Начато досудебное расследование по факту подделки или уничтожения идентификационных номеров кузова, шасси, двигателя, а также государственных регистрационных знаков транспортных средств.





Организаторов финпирамиды осудили в Астане.





Одной из подсудимых назначили 6 лет лишения свободы, второй - 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на 7 лет.





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.



