16.01.2025, 19:07 3871
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Крупную ОПГ ликвидировали в Алматы.
Девять участников преступной группы задержали на территории Алматы и Алматинской области, где обнаружена нарколаборатория. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование для установления всех звеньев преступной цепи.
Экс-заместителя главы департамента экологии ВКО осудили за взятку.
Суд назначил ему самый строгий вид наказания, предусмотренный санкцией статьи, - лишение свободы сроком на 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
В Кокшетау задержали подозреваемого в убийстве.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
В Актобе неизвестный проник в дом и захватил заложников.
Подозреваемый задержан. Потерпевшие доставлены в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело.
Полиция раскрыла 85 экстремистских преступлений в 2024 году.
В результате расследований по итогам года к уголовной ответственности уже привлечены 44 человека. Кроме того, за совершение различных общеуголовных преступлений, таких как кражи, вымогательства, грабежи и другие, осужден 131 религиозный радикал.
Подозреваемого в мошенничестве на 20 млн тенге казахстанца задержали в Новосибирске.
Летом прошлого года разыскиваемый, работая продавцом техники в одном из торговых домов в Алматы, под предлогом реализации мобильных устройств и аксессуаров к ним обманул граждан.
В Казахстане за 2024 год изъяли 22 тонны наркотиков.
За 12 месяцев прошлого года выявлено 7920 наркоправонарушений, в том числе 3430 преступлений. Ликвидировано 63 нарколаборатории.
Напавшего с ножом на подростка рецидивиста осудили в Астане.
С учетом уже имевшейся непогашенной судимости суд признал опасный рецидив преступлений и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 2 месяца. С него также взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн тенге.
Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено на месте пожара в Шымкенте.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Проводится расследование.
Двум жителям Актюбинской области вынесли приговор за убийство и организацию нарколаборатории.
Два жителя региона осуждены к 19 годам лишения свобод. Вина осужденных в совершении ими указанного преступления полностью доказана совокупностью доказательств, которые всесторонне и полно исследованы в суде.
В Кызылординской области полицейский обстрелял табун сайгаков.
В регионе приговорили к тюремному заключению и оштрафовали двух местных жителей, один из них - полицейский. Суд признал их виновными и приговорил к 6 и 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься охотой на 7 и 8 лет соответственно.
В частном пансионате Павлодара истязали пенсионеров и сдавали в аренду квартиры умерших.
Начаты досудебные производства, расследование которых поручено органам внутренних дел. Позже стало известно, что заведение покинули все постояльцы.
В Казахстане задержали трех религиозных радикалов.
Двое фигурантов ранее судимы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Еще один ранее проходил обучение в зарубежных лагерях боевиков. Проводится досудебное расследование.
В Атырау оштрафовали благотворительную организацию.
Благотворительную организацию оштрафовали на более чем полмиллиона тенге по делу о распространении литературы, пропагандирующей религиозную рознь. Кроме того, без соответствующего разрешения организация проводила обучение детей по религиозным направлениям, функционируя как пансионаты.
Каналы сбыта наркотиков ликвидировали в Актау и Алматы.
Обысковые мероприятия проводились в различных частях города, в квартирах и нежилых помещениях. Общий вес изъятых наркотиков составил более 200 кг. Арестовано четверо жителей указанных городов и один уроженец южного региона страны.
Бывшего студента, убившего мужчину в Усть-Каменогорске, приговорили к 10 годам лишения свободы.
Осужденный занимался борьбой, и в кафе он пришел после тренировки. Супруга погибшего мужчины в 23 года осталась вдовой с тремя детьми. В ее пользу осужденный должен выплатить компенсацию морального вреда.
В Жамбылской области суд вынес приговор троим школьникам по громкому делу об убийстве восьмиклассника.
Двоих школьников приговорили к лишению свободы, одного - к ограничению. Приговор еще не вступил в законную силу.
МВД Казахстана ликвидировало каналы незаконной миграции.
В Туркестанской и Жамбылской областях пресечена деятельность трех преступных групп, которые причастны к организации незаконной миграции иностранных граждан путем фальсификации и подделки документов.
Проводника и начальника поезда Мангистау - Алматы задержали по делу о нападении на менеджера.
Они выражались нецензурной бранью и применили физическую силу в отношении главного менеджера по контролю за поездной бригадой "АО "НК ҚТЖ" во время ревизорской проверки и оформления нарушения. Возбуждено уголовное дело.
В Акмолинской области вынесен приговор паре сожителей за убийство и поджог женщины.
Приговором суда убийца получил 12 лет лишения свободы, а его сожительница за сокрытия тяжкого преступления - 5 лет лишения свободы. Также с осужденного взыскан причиненный моральный вред и материальный ущерб.
Астанчане подделывали документы для незаконного получения ВНЖ и гражданства иностранцами.
Приговором суда им назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев и 2 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Крупную преступную схему по подделке номеров кузова и шасси автомобилей выявили в Семее.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого - 40-летнего жителя Алматы. Начато досудебное расследование по факту подделки или уничтожения идентификационных номеров кузова, шасси, двигателя, а также государственных регистрационных знаков транспортных средств.
Организаторов финпирамиды осудили в Астане.
Одной из подсудимых назначили 6 лет лишения свободы, второй - 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на 7 лет.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. Позже суд вынес приговор по резонансному делу. Агентство будет информировать читателей.
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16.01.2025, 11:19 5776
Мертвые души, мистика или реальность: что не так со статистикой по безработице в Казахстане
Фото: depositphotos
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Обеспечение населения работой является одной из основных задач любого государства. В Казахстане этому также уделяется особое внимание. С начала прошлого года в стране действует "Концепция развития рынка труда Республики Казахстан на 2024-2029 годы", в рамках которой будут предприниматься различные меры по содействию в занятости, сообщает ranking.kz.
Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, по состоянию на третий квартал 2024 года в Казахстане насчитывалось 9,2 млн занятых. За год их численность увеличилась на 1,4%. Тем временем численность безработных уменьшилась за год на 0,6%, до 448,6 тысячи человек.
В целом численность безработного населения в Казахстане за последние пять лет варьируется в пределах 440-460 тысяч человек, демонстрируя как сокращение, так и рост в определенных периодах.
В конце декабря 2024 года министр МТСЗН РК Светлана Жакупова подвела итоги работы ведомства. По ее словам, в 2024 году благодаря реализации комплекса мер содействия занятости было трудоустроено более 936,7 тысяч человек.
Выходит, у нас численность безработного населения в стране варьируется в пределах 440-460 тысяч человек, а трудоустраивают более 936 тысяч человек в год? Нам это кажется… скажем так, в некоторой степени странным. Причем похожая ситуация была и в 2023 году. Тогда представители министерства отчитались, что по итогам года было трудоустроено более 963 тысячи человек", - заявили аналитики.
По их словам, подобные меры сразу искоренили бы безработицу в Казахстане.
Откуда такие цифры и почему они не сходятся с официальной статистикой - вопрос открытый. Или имеется в виду, что без этого почти миллиона трудоустроенных у нас было бы втрое больше безработных? Но это говорит едва ли не о коллапсе на рынке труда, который при таком раскладе, выходит, без участия государства находится буквально в плачевном состоянии? Так много вопросов! Заметим, вопросы задаем не только мы: усомнились в данных МТСЗН РК и наши депутаты", - отметили они.
В частности, в октябре прошлого года депутат мажилиса парламента РК Асхат Аймагамбетов также высказался по этому поводу.
"По отчетам акиматов и Министерства труда ежегодно в республике в среднем трудоустраивается около 900 тысяч человек. Как получается, что каждый год у нас трудоустраивают почти по миллиону человек, а безработица остается на прежнем уровне? Такими темпами проблема безработицы и самозанятости уже давно должна была быть решена. Вообще, когда говорим о статистике по трудоустройству, невольно начинаешь сомневаться в законах арифметики", - цитирует 24.kz депутата.
Подчеркивается, что уровень безработицы снизился на 0,1 п. п., до 4,6% в третьем квартале 2024 года, но это не является объяснением настолько больших цифр от министерства.
При такой численности трудоустроенных уровень безработицы за год снизился бы до нуля и создал дефицит рабочих кадров в стране, разве нет?", - отметили аналитики.
При этом если рассматривать ситуацию в региональном разрезе, снижение уровня безработицы в третьем квартале 2024-го наблюдалось только в 9 из 20 регионов РК, в том числе в Алматы и Шымкенте, а также в Акмолинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Улытауской областях.
Самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в Мангистауской и Атырауской областях. Тем временем самый низкий уровень безработицы наблюдался в Карагандинской и Улытауской областях: по 4,1% в каждом из регионов.
Отмечается, что по данным Международной организации труда, у Казахстана один из самых высоких показателей официального уровня безработицы в Центральной Азии: 4,8%. Единственным исключением стал Таджикистан, где уровень безработицы достиг 11,6%. Тем временем уровень безработицы в Кыргызстане составил 3,3%, в Узбекистане - 4,5%, в Туркменистане - 4,3%.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
09.01.2025, 18:20 19916
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Двух казахстанцев приговорили к колонии за пропаганду терроризма.
В частности, житель Тараза признан виновным в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Другой фигурант - житель Алматы признан виновным в пропаганде терроризма, незаконном обращении с наркотическими средствами и приговорен к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы.
В Казахстане за год пресечена деятельность 19 особо опасных ОПГ.
За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ.
Житель Костанайской области оказался в суде за убийство рыси и сибирской косули.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания, и лишением права заниматься охотой сроком на три года.
Руководителя аппарата акима Шымкента осудили за растрату 700 млн тенге.
Руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района Шымкента, используя служебное положение, в сговоре с директором и учредителем ТОО совершил растрату бюджетных средств. Приговором суда трое подсудимых признаны виновными и осуждены к 8 годам лишения свободы.
В Акмолинской области украли 20 млн тенге при организации добровольного переселения граждан.
Зарегистрированы досудебные расследования по факту мошенничества в крупном размере в отношении кандасов.
Порядка 2,5 млрд тенге конфисковано при ликвидации нелегальных криптообменников в 2024 году в Казахстане.
Заблокировано более 3,5 тысячи нелегальных онлайн-криптообменников. Также разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций.
В Алматы задержали подозреваемого в вооруженном нападении на семейную пару.
Личность нападавшего установлена. Это 38-летний житель Жетысуской области. Накануне он был задержан и взят под стражу.
В Карагандинской области у интернет-мошенников изъяли более 200 sim-карт и оборудование.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей Темиртау в возрасте 34 и 36 лет. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
За два года в Казахстане задержано 27 криминальных авторитетов.
По различным статьям Уголовного кодекса к ответственности привлечено более 600 представителей криминалитета. Пресечены факты пребывания на территории Казахстана шести "воров в законе" из стран ближнего зарубежья.
За коррупцию осуждены сотрудники ДУИС в Алматинской области.
Суд признал подсудимых виновными и приговорил к девяти и трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
В Астане руководители предприятия "Еңбек" КУИС изобличены в неоднократном получении взяток.
С санкции суда подозреваемые взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается.
В Актобе похитили выделенные на дорожную разметку 272 млн тенге.
Установлено, что директор КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий города Актобе" используя свое служебное положение, в рамках заключенных договоров госзакупок, принимал акты за фактически невыполненные работы по нанесению дорожной разметки. Уголовное дело направлено в суд.
Антикор задержал главу департамента экологии Улытауской области.
Чиновник подозревается в получении взятки в 2,5 млн тенге от предпринимателя за выдачу разрешительных документов в сфере экологии. 8 января с санкции суда он заключен под стражу. Расследование продолжается.
Более 30 подпольных нарколабораторий ликвидировал КНБ РК за год.
Из незаконного оборота изъято более трех тонн наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы и 18 тонн химических реагентов, используемых для изготовления "синтетики".
Из Сербии в Казахстан экстрадировали разыскиваемого за крупное мошенничество.
В 2017 году он, выложив на Kolesa.kz объявление о продаже специальной техники по доступной цене, обманул гражданина страны.
Правозащитница обеспокоена, что подозреваемым в изнасиловании и доведении до самоубийства девушки в Актау могут смягчить наказание.
В мае прошлого года из окна многоэтажного дома в Актау выбросилась девушка, которую ранее насильно накачали наркотиками, изнасиловали и ограбили. Глава фонда "НеМолчи" Дина Тансари, обеспокоена, что подозреваемые в жестоком преступлении могут уже через несколько лет выйти из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.
Более 600 тысяч тенге за яму на дороге заплатит горожанину акимат Уральска.
В марте 2024 года мужчина из-за глубокой ямы попал в ДТП. Выбоины видно не было из-за талой воды. Он смог в суде доказать, что яма образовалась из-за ненадлежащего осмотра ответственных лиц. Суд привлек акимат города к административной ответственности.
Преступная группа занималась хищением нефтепродуктов в Кызылорде.
В полицию доставлено 12 фигурантов, девять из которых водворены в ИВС. В криминальную схему были вовлечены сами работники и охранники промышленного объекта. Предварительный ущерб, нанесенный предприятию от действий подозреваемых лиц, составил более 200 млн тенге.
Главу регионального управления МВД задержали за взятку.
Комитет национальной безопасности РК подтвердил задержание руководителя ГУ "Западное региональное военно-следственное управление Министерства внутренних дел РК" и его подчиненного. По данным сайта госзакупок, управлением руководит Мухит Джавгашев. Должность и имя подчиненного не сообщаются.
В Алматы участники транснациональной ОПГ приговорены к лишению свободы.
Четверо участников данной ОПГ приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы признаны виновными в совершении указанных преступлений и приговорены от 10-ти до 14-ти лет лишения свободы.
В Мангистау главбуха колледжа подозревают в хищении 243 млн тенге.
Установлены факты хищения бюджетных средств главным бухгалтером путем незаконного перечисления на личный счет денежных средств предназначенных для стипендии, командировок и налоговых обязательств.
В Жамбылской области задержали 11 членов группы религиозных радикалов.
Четверо подозреваемых из числа лидеров и активных участников группы водворены в изолятор временного содержания, остальные дали признательные показания в качестве свидетелей преступления.
На видео попало "изгнание шайтана" из маленькой девочки в Атырауской области.
Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК уже взял ситуацию под свой контроль. Сейчас ребенку оказывается вся необходимая помощь, включая профессиональную психологическую поддержку, чтобы минимизировать последствия такого вмешательства.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. Недавно суд вынес приговор по резонансному делу. Агентство будет информировать читателей.
03.01.2025, 07:20 536011
Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2024 году.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА В КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В 2024 году Казахстан председательствовал в Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств, Международном фонде спасения Арала, Исламской организации по продовольственной безопасности.
Шанхайская организация сотрудничества
В июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о председательстве республики в ШОС, заявил, что страна выполнила все заявленные цели и задачи. За период казахстанского председательства было проведено порядка 150 мероприятий разного уровня, включая цифровой, туристический, энергетический и бизнес-форумы, молодежный совет ШОС.
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Глава государства отметил значительную активность Казахстана на пути трансформации СВМДА в международную организацию. Он подчеркнул необходимость дальнейшего последовательного развития объединения путем повышения эффективности деятельности постоянных структур, а также расширения географии и внешних связей. Также в столице Казахстана прошло заседание комитета старших должностных лиц СВМДА, где, по данным МИД, был одобрен план действий форума аналитических центров на 2024 год и концепция в приоритетной сфере "Безопасность в сфере использования ИКТ и самих ИКТ" на 2024-2025 годы. В декабре Казахстан завершил председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Организация Договора о коллективной безопасности
В июне в Алматы состоялось заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, а осенью на территории Казахстана прошли учения "Нерушимое братство - 2024" и "Скала-2024". Кроме того, в конце ноября в Астане состоялся саммит ОДКБ, в рамках которого прошли заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности. Тогда главы государств приняли декларацию Совета коллективной безопасности и подписали ряд документов.
Организация тюркских государств
Подводя итоги председательства Казахстана в ОТГ, лидер страны подчеркнул, что республика уделила особое внимание укреплению единства тюркского мира, расширению всестороннего сотрудничества. Были достигнуты конкретные результаты, реализован ряд проектов, организовано более 80 мероприятий.
Международный Фонд спасения Арала
В середине сентября в Астане прошло заседание правления Международного фонда спасения Арала, в ходе которого был утвержден план работы исполнительного комитета фонда на время председательства Казахстана в 2024-2026 годах.
Исламская организация по продовольственной безопасности
В апреле в Дохе в онлайн-формате состоялась первая внеочередная сессия генеральной ассамблеи Исламской организации по продовольственной безопасности, на которой единогласно избран новым генеральным директором организации посол Казахстана Берик Арын.
ТОКАЕВ ОТПРАВИЛ В ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА
Пятого февраля глава государства подписал указ "О правительстве Республики Казахстан", в котором постановил принять отставку правительства. Позже лидер Казахстана, объясняя, почему принял отставку, отметил, что деятельности правительства необходимо придать новый импульс. В результате в стране сменился премьер-министр и несколько глав министерств. Новым премьером стал Олжас Бектенов.
Новый состав правительства Казахстана
ДВА ПЯТИБАЛЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ОЩУТИЛИ ЖИТЕЛИ АЛМАТЫ
В январе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что
в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.
В КАЗАХСТАНЕ СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА "НАЦФОНД - ДЕТЯМ"
С 1 января 2024 года в Казахстане стартовала программа "Нацфонд - детям", в рамках которой всем несовершеннолетним казахстанцам в равных долях ежегодно будет начисляться 50% от усредненного за 18 лет инвестиционного дохода Национального фонда РК. При этом после достижения 18 лет совершеннолетние лица получат право использовать накопления только на две цели - на улучшение жилищных условий и оплату образования.
В феврале на счета юных казахстанцев поступили первые выплаты. Тогда была начислена сумма в размере 100 долларов и 52 центов. Выплаты по программе оказались меньше ожидаемых 160-170 долларов. Говоря о причинах уменьшения суммы, вице-министр финансов Даурен Темирбеков пояснил, что в 2022 году, когда президент поручал разработать программу "Нацфонд - детям", количество детей составляло 6 млн 400 тысяч. Тогда расчеты делали исходя из этого количества детей. Позже заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабеков заявила, что в связи с увеличением инвестиционного дохода Национального фонда выплаты детям в 2025 году вырастут.
По данным на 1 декабря 2024 года, ЕНПФ перевел совершеннолетним участникам программы "Нацфонд - детям" $4,2 млн.
ТРАГЕДИЯ НА РУДНИКЕ "МАЙКАИНЗОЛОТО" И СТАТИСТИКА ЧП НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В январе в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. В феврале международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы. Тело последнего рабочего было извлечено лишь в июле. Суд признал полную вину в случившейся трагедии АО "Майкаинзолото". Родственники погибшего спасателя отсудили компенсацию в размере 120 млн тенге, однако позже компенсацию сократили в 4 раза. В сентябре шестерых сотрудников "Майкаинзолото" задержали по делу о падении автобуса в воронку. Они проходят по делу о нарушении правил безопасности при проведении горных и строительных работ.
В целом, травматизм на производстве остается одной из актуальных проблем в Казахстане. Только за 11 месяцев 2024 на предприятиях страны пострадало 1 211 человек. Как отметили в Минтруда, это на 3,7% ниже аналогичного периода прошлого года. А количество пострадавших со смертельным исходом составило 178 человек, что на 3,3% ниже показателя 2023 года.
В частности, летом рабочий погиб на шахте "Соколовская" в Рудном. В ВКО четыре человека погибли в шахте "Востокцветмета". В Астане на строительном объекте погиб сотрудник. Кроме того, рабочий погиб в канализационном колодце в Рудном.
Осенью в Восточно-Казахстанской области в Артемьевской шахте погиб проходчик подрядной организации. А в Орловской шахте в Абайской области погиб рабочий, травмы двое работников предприятия. В декабре в Павлодарской области в шахте АО "Майкаинзолото" под колесами погрузочно-доставочной машины погиб рабочий.
КАЗАХСТАН ПЕРЕШЕЛ НА ЕДИНЫЙ ЧАСОВОЙ ПОЯС
Первого марта в полночь жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевели время на час назад, с UTC+6 на UTC+5.
После смены часового пояса произошел сбой в работе спецЦОНов и столичного аэропорта. Также у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступили против перевода времени. По результатам опроса Kazakhstan Today, свыше 60% респондентов проголосовало против перехода Казахстана на единый часовой пояс. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени.
Также жители страны отмечали рост потребления электроэнергии, однако в Минэнерго уверяют, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление страны. Между тем эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов заявил, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG. По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова заявила, что только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
В ноябре министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане проведут исследование влияния на здоровье людей перехода на единый часовой пояс. На исследование планировалось направить 160 миллионов тенге. Позже сумма была снижена до 54 млн тенге. Конкурс на научное исследование стартует 26 декабря и продлится до 25 января 2025 года. Исследование по единому часовому поясу намерены завершить к марту 2025 года.
В конце ноября в разделе "Опросы" мобильного приложения еGov mobile казахстанцам предлагалось ответить на пять вопросов, касающихся перевода времени. Однако спустя несколько дней данный опрос пропал из приложения. Министр науки и высшего образования объяснил, почему опрос так быстро исчез с платформы. По его словам, рекомендуемая выборка составляла 200 тысяч человек, а эти цифры удалось набрать за три для.
Между тем в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
Ряд граждан подали обращения в Конституционный суд о нарушениях их прав в связи с принятием постановления о введении единого часового пояса.
Житель Восточно-Казахстанской области юрист Серикжан Ахметжанов подал иск об отмене постановления правительства о переходе страны на единый часовой пояс. 18 декабря суд отказал в удовлетворении иска. Позже в суде Астаны прокомментировали решение по делу, сообщив, что "довод об изменении более половины текста нормативно-правового акта не подтвердился, данный довод не может служить основанием для признания постановления правительства незаконным, так как процедура издания НПА ответчиком не нарушена".
Необходимо отметить, что в казахстанском обществе вопрос перевода времени стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году и остается им до сих пор.
КАЗАХСТАН СТОЛКНУЛСЯ С САМЫМИ МАСШТАБНЫМИ ПАВОДКАМИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 80 ЛЕТ
В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.
Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.
Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.
ЭКС-МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА КУАНДЫКА БИШИМБАЕВА ПРИГОВОРИЛИ К 24 ГОДАМ ЗА УБИЙСТВО ГРАЖДАНСКОЙ ЖЕНЫ
Приговор Куандыку Бишимбаеву вынесли 13 марта. Он получил получил 24 года тюрьмы за убийство с особой жестокостью и истязания своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Родственника Бишимбаева Бахытжана Байжанов приговорили к 4 годам лишения. Его обвиняли в укрывательстве преступления. Открытый судебный процесс по делу шел в прямом эфире и вызвал огромный резонанс как в Казахстане, так и за рубежом.
Резонансное дело всколыхнуло казахстанскую общественность и вновь подняло тему семейно-бытового насилия в стране.
В середине июня в Казахстане вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", который казахстанцы прозвали "закон Салтанат".
С принятием закона были введены нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
НА 2024 ПРИШЕЛСЯ ПИК РАСПРОСТРАНЕНИЯ САРАНЧИ
В Казахстане на 2024 год пришелся естественный пик 11-летнего цикла распространения саранчи. Весной Минсельхоз прогнозировал распространение вредителей на площади 2,5 млн га. Для мониторинга и обработки были мобилизованы основные и дополнительные ресурсы. В частности, по всей стране задействовано более 2,5 тысячи специалистов, 427 единиц спецтехники: 289 наземных вентиляторов и штанговых опрыскивателей, 56 аэрозольных газогенераторов, 36 единиц сверхлегкой воздушной техники, 36 самолетов. Кроме того, впервые для точечных обработок были задействованы дроны, что облегчило работу в труднодоступных районах.
Как отметил бывший вице-премьер страны Серик Жумангарин, распространение саранчи в этом году приобрело ранее невиданные масштабы. По итогам защитных мероприятий общий объем обработанных от вредителей площадей составил 3,1 млн га, что выше на 23% прогнозируемого показателя в 2,5 млн га. В правительстве пояснили, что фактическое превышение прогнозного объема сложилось в результате повторных обработок в местах, где выявлялись новые очаги распространения. В этом году посевы фермеров не пострадали от саранчи.
СКРОМНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НА ОЛИМПИАДЕ В ПАРИЖЕ: СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА ЗАВОЕВАЛА 7 МЕДАЛЕЙ
В 2024 году казахстанские спортсмены завоевали на Играх в столице Франции семь медалей. Единственное золото в актив записал дзюдоист Елдос Сметов.
Трижды казахстанцы поднимались на вторую ступень пьедестала. С серебром завершили Олимпиаду гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев и боксер Нурбек Оралбай. Третьими на Олимпиаде стали Назым Кызайбай, стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаева и дзюдоист Гусман Кыргызбаев. По итогами Олимпиады Казахстан занял 43 место в общем медальном зачете.
Выступление казахстанских боксеров было признано провальным, а тренерский состав сборной был отстранен от работы. Тогда были освобождены от должностей главный тренер Мырзагали Айтжанов и 10 специалистов тренерского штаба, также покинул пост вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече с призерами Олимпиады в Париже раскритиковал подготовку спортивного резерва страны. Позже он снял с должности министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева.
В КАЗАХСТАНЕ СОСТОЯЛСЯ РЕФЕРЕНДУМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПЕРВОЙ АЭС В СТРАНЕ
В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по строительству атомной электростанции состоится осенью. Точная дата была озвучена в ходе сентябрьского послания лидера страны. Тогда стало известно, что референдум пройдет шестого октября. В ряде городов страны прошли публичные обсуждения по вопросу строительства станции.
В назначенную дату в Казахстане состоялся референдум, по итогам которого 71,12% казахстанцев проголосовали за строительство атомной станции в стране. В голосовании приняло участие 7 820 204 человека, или 63,66 % от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме.
Позже министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что будет создана специальная правительственная комиссия по строительству атомной станции, которая начнет процедуру открытого конкурентного диалога со всеми участниками конкурсного процесса. Представители Минэнерго провели ряд встреч с компаниями из КНР, Кореи по вопросу строительства АЭС. Также Франция выразила готовность оказать поддержку Казахстану в реализации проекта. В конце ноября Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает возможность создания международного консорциума для строительства АЭС. По словам главы Минэнерго, Казахстан определится с компанией или консорциумом, который будет строить атомную электростанцию, в первом полугодии 2025 года.
В декабре лидер Казахстана в ходе встречи с министром энергетики поручил ускорить проект строительства атомной станции в республике.
V ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ КОЧЕВНИКОВ ПРОШЛИ В АСТАНЕ
V Всемирные игры кочевников проходили с 8 по 14 сентября 2024 года в Астане. Казахстан по итогам игр занял первое общекомандное место. Всего в копилке страны 112, из которых 43 золотых, 32 серебряных и 37 бронзовых. По мнению президента Казахстана, игры кочевников наглядно продемонстрировали миру богатую кочевую цивилизацию Великой степи.
КУРС ТЕНГЕ К ДОЛЛАРУ РУХНУЛ ДО ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМА
Третьего декабря курс тенге значительно ослаб. Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. Позже глава Нацбанка Тимур Сулейменов и экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказали, какие меры примут в Казахстане, чтобы не допустить резкого ослабления тенге. Тимур Сулейменов отметил, что Нацбанк будет работать над тем, чтобы предложение валюты на рынке было достаточно большим без интервенций. Также он сообщил, что компенсации по тенговым депозитам казахстанцев из-за скачка курса доллара не предусмотрены.
Шестого декабря доллар резко подешевел. Средневзвешенный курс доллара составлял 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге. Через несколько дней Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения.
21 декабря Токаев освободил Байбазарова от должности министра нацэкономики, а новым главой ведомства был назначен Серик Жумангарин.
ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ РАЗБИЛСЯ БЛИЗ АКТАУ
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.
Как сообщили в МЧС, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 гражданина Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России. Все члены экипажа - граждане Азербайджана. В результате происшествия были госпитализированы 29 человек, включая 3 детей, 38 человек погибли. По информации на 26 декабря, из 38 погибших опознаны 10 человек.
Для расследования причин несчастного случая создана правительственная комиссия. В состав комиссии включены заместитель премьер-министра, аким Мангистауской области, руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, транспорта, иностранных дел, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, главный транспортный прокурор. Кроме того, по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело, а на месте крушения воздушного судна ввели режим ЧС местного масштаба.
02.01.2025, 18:34 39416
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в убийстве.
Кроме того, будучи в розыске, он совершил на территории России грабеж, за что был осужден российским судом. После отбытия наказания в соседнем государстве по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан он экстрадирован на Родину и в настоящее время водворен в следственный изолятор.
Оборудование телефонных мошенников изъято полицией в Алматы.
Задержан 22-летний мужчина, выполнявший функции администратора мини-АТС. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Оперативные мероприятия по установлению других фигурантов продолжаются.
Напомним, в 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге.
Похитившего у ТОО почти миллиард тенге казахстанца задержали в Дубае.
В 2022 году подозреваемый в группе лиц совершил хищение 947 миллионов тенге у одного из алматинских ТОО путем перевода денежных средств на счет подконтрольной ему компании. В настоящее время он содержится под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции.
Ювелирные изделия на 10 млн тенге украли в Кокшетау.
Полицейские задержали воров-гастролеров по горячим следам. Кража была совершена в предновогоднюю ночь около 04.30 в одном из торговых домов в Кокшетау. По факту крупной кражи возбуждено уголовное дело.
Почти 100 автомобилей попали в массовое ДТП в Акмолинской области.
Как сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол", массовое столкновение автомобилей на трассе Астана - Щучинск произошло из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции. В результате ДТП пострадали 20 человек, из них 8 - дети.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. Недавно суд вынес приговор по резонансному делу. Агентство будет информировать читателей.
26.12.2024, 19:45 53281
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Разыскиваемого за мошенничество казахстанца депортировали из ОАЭ.
В период с 2020 по 2021 год он, злоупотребляя доверием, под предлогом содействия в трудоустройстве в госорганы завладел денежными средствами граждан страны. В настоящее время задержанный помещен под стражу.
В Костанайской области ликвидировали нарколабораторию.
При изготовлении психотропных веществ задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана. В ходе обыска изъято около двух килограммов готового психотропного вещества "мефедрон", лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков.
Самолет пытались провезти на грузовике через границу Казахстана.
Перевозивший самолет без необходимых документов мужчина оштрафован на более чем 55 тысяч тенге.
В Алматы нашли тело мужчины внутри опоры ЛЭП.
По информации, появившейся в Сети, тело было найдено в микрорайоне Мәдениет. Также сообщалось, что у погибшего были связаны руки. Полицией возбуждено уголовное дело.
Нарколаборатория ликвидирована в Жетысуской области.
В ходе обыска найдены оборудование для изготовления наркотиков, более 6,4 килограмма мефедрона и 200-литровый реактор с остатками прекурсоров для дальнейшего производства.
Жителей Кызылординской области задержали по подозрению в незаконной охоте.
В ходе проверки автомобилей местных жителей было обнаружены 32 туши животных и 12 мешков с рогами сайгаков. По данному факту начато досудебное расследование.
Житель Жамбылской области перевозил в своем авто более 266 кг наркотиков.
Наркокурьера, перевозившего 13 мешком марихуаны, задержали в Карагандинской области. Возбуждено уголовное дело.
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве.
Подозреваемая в период с 2005 по 2007 годы, работая бухгалтером в строительной компании в городе Алматы, осуществляла прием денег от участников долевого строительства, выписывала не отраженные в бухгалтерском учете подложные квитанции к приходным кассовым ордерам по объекту незавершенного строительства жилого комплекса. Она водворена в следственный изолятор.
Приговор за участие в деятельности террористических организаций вынесли двум казахстанцам.
Обоим фигурантам назначены различные сроки отбывания наказания, приговоры вступили в законную силу.
В Алматинской области задержали сбежавшего из-под стражи преступника.
В полиции сообщили, что осужденный за кражу чужого имущества задержан при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Алматы на территории Алматинской области. В настоящее время по факту побега проводится досудебное расследование.
Группа иностранцев совершила дерзкую кражу на 46 млн тенге из ломбарда в Астане.
Полицейские задержали подозреваемых во дворе одного из домов в Уральске, где они пытались арендовать жилье. Выяснилось, что задержанные являются гражданами другого государства. На данный момент они находятся под стражей, по данному факту проводится досудебное расследование.
В Жамбылской области изъяли свыше 2,5 тысячи несертифицированной пиротехники.
По данным полиции региона, за реализацию без разрешительных документов владельцы привлечены к ответственности, на каждого наложен штраф в размере 92 300 тенге, изъято 2541 пиротехническое изделие.
Жителя Шымкента осудили за пропаганду терроризма в бане.
Суд признал его виновным и назначил 5 лет лишения свободы. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Фигуранту дела о секс-рабстве школьницы в Кызылординской области вынесли приговор.
Выяснилось, что подсудимая, зная, что девушка была несовершеннолетней, неоднократно привлекала ее к занятию проституцией с целью получения материальной выгоды. Она признана виновной, ей назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.
Полиция Алматы расследует убийство молодого парня.
Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, между знакомыми произошла ссора, в результате чего один из них применил нож. Позже выяснилось, что убитый парень - чемпион мира по тайскому боксу Серик Али.
Экс-акиму Атырау вынесли приговор за махинации с землей.
Кайрат Уразбаев был признан виновным по статье УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями" и приговорен к ограничению свободы на три года.
Антикор завершил расследование по делу главы дирекции развития спорта и его заместителя.
Они совместно с субъектами предпринимательства подозреваются в хищении бюджетных средств в размере 584 млн тенге, предназначенных на приобретение спортивного инвентаря, а также путем заключения договоров с туроператорами по завышенной стоимости.
Осужденному казахстанцу вынесли приговор за ложное сообщение о теракте в Талдыкоргане.
Ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет. Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей и другими собранными по делу доказательствами.
Антикор проводит расследование в отношении экс-директора футбольного клуба "Каспий".
Проверяется причастность бывшего директора к фактам хищения бюджетных средств, выделенных футбольному клубу для организации учебно-тренировочных сборов. Досудебное расследование продолжается.
На казахско-узбекской границе ликвидирован туннель для контрабанды нефтепродуктов.
Злоумышленники проложили туннель протяженностью 450 метров. Через него ежедневно осуществлялся контрабандный вывоз ГСМ объемом 5-7 тонн. Незаконная деятельность продолжалась около двух месяцев.
Убивших сайгака браконьеров задержали в Кызылординской области.
В ходе проверки на территории, известной как местность Акши, были остановлены два автомобиля. В одном из них инспекторы обнаружили охотничье оружие, патроны и осветительное оборудование, использовавшееся, предположительно, для охоты в ночное время. Кроме того, найдены туши сайгака и зайца. Все задержанные доставлены в местный отдел полиции. Начато расследование.
В Актюбинской области учителя истории и зубного техника осудили по делу об изготовлении наркотиков и убийстве.
Суд признал подсудимых виновными и обоим назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет. Подчеркивается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
Более 20 Telegram-каналов по продаже наркотиков заблокированы в Алматы.
Установлено, что участникам этих каналов предлагали не только приобрести запрещенные вещества, но и заняться незаконной деятельностью в качестве "закладчиков".
При реконструкции КПП "Кордай" в Жамбылской области украли 296 млн тенге.
Замруководителя Жамбылского филиала "КазАвтоЖол", генподрядчик и эксперт технадзора приговорены к тюремному заключению.
В Жетысуской области осудили директора ясли-сада по делу о мошенничестве.
Директор на протяжении двух лет предоставлял фиктивные отчеты о посещаемости детей. Суд признал его виновным в совершении мошенничества и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. Недавно суд вынес приговор по резонансному делу. Агентство будет информировать читателей.
19.12.2024, 22:27 67946
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Астане задержали четырех человек по делу о хищении электрокабеля.
В столице ряд жилых домов, расположенных на левом берегу, остался без электричества. Причиной стало хищение кабельной линии. Позже была задержана преступная группа из четырех человек. Возбуждено уголовное дело. Проводится следствие.
Бегающий ночью с ножом житель Талгарского района попал на видео.
В ДП Алматинской области прокомментировали инцидент, сообщив, что двое жителей района были доставлены в полицию для привлечения к ответственности. Как выяснилось, причиной конфликта стал спор между родственниками, братом и мужем женщины, которая пыталась их разнять.
В Алматинской области ликвидировали нарколабораторию.
При ликвидации нарколаборатории были изъяты наркотические средства и оборудование для их изготовления.
Более 150 преступлений в год совершают казахстанцы в местах лишения свободы.
За десять месяцев 2024 года зарегистрировано 116 уголовных правонарушений, совершенных теми, кто уже отбывает наказание за предыдущие преступления и проступки.
Антикор раскрыл подробности по делу председателя Актауского горсуда и частного судебного исполнителя.
Они обвиняются в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 млн тенге за смягчение ей наказания при вынесении приговора.
В Астане выявили два незаконных предприятия по реализации мясной продукции.
Предприниматель арендовал помещение для подпольного убойного цеха. Там нелегально работали шесть человек, ежедневно получая денежную оплату. В качестве сырья использовалось мясо сомнительного происхождения, приобретенное без документов.
Шымкентская чиновница брала взятки за установление детям групп инвалидности.
Взятки были получены при пособничестве медсестры одной из поликлиник города. Дело передано в суд.
Изнасиловавший 12-летнюю падчерицу казахстанец получил пожизненный срок.
Суд установил, что обвиняемый изнасиловал малолетнюю падчерицу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на ее активное сопротивление.
Экс-председатель "КазАвтоЖола" осужден за крупную растрату.
Суд приговорил экс-главу "КазАвтоЖола" к 8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Насильник и убийца девочки приговорен к 25 годам тюрьмы в Костанайской области.
Подсудимый, находясь состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, а затем задушил ее, чтобы скрыть преступление. В суде отметили, что обвиняемый свою вину в предъявленных ему обвинениях не признал.
Укравшего вещдоки на 24 млн тенге полицейского осудили в области Жетысу.
После совершения преступления на протяжении 7 лет сотрудник полиции находился в международном розыске. Суд признал экс-полицейского виновным по статье УК РК "Превышение власти или должностных полномочий" и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.
В Степногорске выявили факт незаконного проведения госзакупок на более чем 84 млн тенге.
Отдел государственных активов и закупок города Степногорска в нарушение требований закона "О государственных закупках" намеревался провести открытый конкурс на работы по изготовлению и установке теплых остановок.
В Туркестанской области выявили более 60 фактов незаконной реализации пиротехники.
Было осуществлено около 30 рейдов, в результате которых выявлено 62 правонарушения по статье "Незаконная торговля товарами или иными предметами".
Фельдшера скорой помощи избили в Костанае.
По словам фельдшера, у нее сотрясение головного мозга, гематома височной области, ушиб живота, царапины мягких тканей лица. Девушку госпитализировали. В ДП Костанайской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Сотрудника департамента госдоходов ЗКО посадили на 10 лет за крупную взятку.
Подсудимый получил взятку в размере около 76 млн тенге за беспрепятственный проезд транспортных средств через автомобильный пункт пропуска на казахстанско-российской границе.
Военнослужащий подозревается в изнасиловании девочки.
Задержан и с санкции суда арестован военнослужащий Акмолинского гарнизона МО, находившийся на обучении. По факту изнасилования девочки возбуждено уголовное дело.
Подозреваемые в незаконной регистрации 55 автомобилей приговорены к лишению свободы в Акмолинской области.
Два виновных привлечены к уголовной ответственности. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 2,5 до 5 лет. Кроме того, судом конфисковано имущество осужденных - квартиры в городах Астане и Кокшетау общей стоимостью более 90,5 млн тенге, а также дом в Кокшетау стоимостью 35 млн тенге.
В области Жетісу выявили схему массовой активации sim-карт для интернет-мошенничества.
Задержаны двое жителей области. Один из них проживал в поселке Жамбыл, а второй - в селе Достык Каратальского района. Подозреваемые занимались активацией и продажей sim-карт, которые позже использовались для регистрации в мессенджере WhatsApp и обмана граждан Казахстана.
В Петропавловске председатель суда задержан при получении взятки.
Его задержали с поличным при получении крупной взятки в $15 тысяч за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.
Из России экстрадировали подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Подозреваемый в 2023 году, обещав доставить из Кореи автомашины по цене ниже рыночной, обманным путем завладел денежными средствами шести потерпевших - жителей Алматы, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 145 млн тенге. Он был задержан на территории Краснодарского края РФ.
В Алматы полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в одном из ЖК.
Информация о стрельбе в ЖК появилась в Сети. Сообщалось, что неизвестный ворвался в квартиру ЖК и выстрелил в двух человек. В ДП мегаполиса заверили, что проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
В Казахстане арестовали администраторов анонимного Telegram-канала по делу вымогательстве.
В Астане и Караганде задержана группа лиц, занимавшихся вымогательством денежных средств через телеграм-канал QirSabyn под угрозой публикации недостоверной информации компрометирующего характера.
12.12.2024, 19:53 81581
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Тело женщины в сумке обнаружили на окраине Алматы.
Неизвестный завернул тело в одежду, обмотал скотчем, сложил в хозяйственный мешок и подкинул во двор многоэтажки. Там и обнаружили жуткую находку местные жители. Полиция ведет расследование по факту убийства.
Находящегося в международном розыске наркодилера задержали в Астане.
Фигурант скрывался в частном доме, в специально оборудованной тайной комнате, вход в которую находился за диваном. Задержанный водворен в СИЗО.
Свыше 20 млрд тенге ущерба нанесли финпирамиды казахстанцам.
С начала года АФМ завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге. Возмещено более 13 млрд тенге.
Распространителей мефедрона задержали в Туркестанской области.
Возбуждены 2 уголовных дела по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемые арестованы на 2 месяца.
Мошенница обманула казахстанцев на 12 млн тенге.
На протяжении двух лет, представляясь сотрудницей банка, мошенница входила в доверие к людям и предлагала им помощь в получении займов по государственной программе развития сельского хозяйства и безвозмездных субсидий.
Одну из самых крупных партий "синтетики" изъяли у двух братьев в Петропавловске.
При личном обыске у них изъято 55 свертков с порошкообразным веществом. Подозреваемые в сбыте наркотиков в особо крупном размере содержатся под стражей, им грозит до 15 лет лишения свободы.
Организаторы сбыта наркотиков задержаны в Караганде.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания.
В Атырау задержали подозреваемого в пропаганде религиозно-экстремистской идеологии.
Он использовал мечети для вербовки молодых людей. Подозреваемый уже имел судимость за участие в деятельности экстремистской организации. В настоящее время расследуется уголовное дело.
Задержан находившийся в международном розыске экс-сотрудник Антикора Кожабаев.
Уголовное дело расследуется в отношении бывшего заместителя руководителя территориального департамента по Шымкенту по подозрению в получении взятки от директора одной из общеобразовательных школ города за освобождение ее от уголовной ответственности.
Житель Алматинской области подозревается в убийстве собственного отца.
Мужчина скончался от жестоких побоев, нанесенных ему собственным сыном. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
В Алматы задержан экс-замглавы управления по борьбе с наркопреступностью.
В департаменте полиции города заявили, что он в октябре 2024 года был уволен из органов внутренних дел. Его увольнение произошло по итогам внеочередной аттестации, в ходе которой он был признан не соответствующим занимаемой должности.
В Абайской области задержана группа "черных" старателей.
Они занимались незаконной добычей золота. Общий ущерб составил более 3 млн тенге. Начато досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере.
В Алматинской области задержали отца Шерзата Полата.
В селе Азат во время проведения похоронной процессии произошел инцидент, в результате которого был задержан отец Шерзата Полата. Его арестовали на 15 суток. Позже стало известно, что в отношении отца убитого парня завели уголовное дело.
Глава комитета МСХ осужден за коррупцию.
Городской суд Костаная приговорил главу Комитета госинспекции в АПК к 3,5 года лишения свободы. Чиновник признан виновным в получении взятки в сумме 4,4 млн тенге от руководителя частной компаний за заключение договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи.
АФМ расследует факт незаконной реализации арестованного имущества по делу ОПГ Коспаева.
По данным агентства, установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения "содержание под стражей".
На 10 лет осудили налоговика из Уральска за взятку в 75 млн тенге.
Также суд взыскал с него предмет взятки в размере 75 миллионов тенге. Кроме этого, у него конфисковали в доход государства два автомобили, которые он купил на деньги, добытые преступным путем. Это Toyota Camry 2014 года выпуска и Hyundai Creta 2020 года выпуска.
Трех подростков подозревают в изнасиловании девочки в Жамбылской области.
В отношении двух из них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего - личное поручительство. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно находится на стадии ознакомления сторон. Дело будет передано для изучения в прокуратуру, а затем в суд.
Одному из фигурантов дела о секс-рабстве школьницы в Кызылординской области вынесли приговор.
Подсудимый, шантажируя несовершеннолетнюю девушку, принудил ее заниматься проституцией. По совокупности преступлений суд приговорил сутенера к шести годам и восьми месяцам колонии.
Свыше 140 коробок контрафактной пиротехники изъяли в Алматы.
С начала мероприятия "Пиротехника", которое проходит с 5 декабря 2024 года по 3 января 2025 года, полиция выявила 17 фактов правонарушений, связанных с незаконной торговлей товарами и другими предметами.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
05.12.2024, 15:00 92281
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Алматы охранники кафе жестоко избили посетителя.
В ходе досудебного расследования по факту хулиганства установлена вина двух охранников кафе, где потерпевший находился с друзьями. Установлено, что охрана агрессивно отреагировала на просьбу посетителей немного продлить время застолья - в ход пошли кулаки.
В Акмолинской области задержали группу оформлявших кредиты на казахстанцев мошенников.
Во время обысков правоохранители изъяли денежные средства, травматическое и холодное оружие, мобильные телефоны, флеш-карты и банковские договоры. По факту мошенничества, совершенного в составе организованной преступной группы, проводится досудебное расследование. Все пятеро фигурантов водворены в ИВС.
Крупную нарколабораторию ликвидировали в Караганде.
При обыске дома изъяты свыше тонны прекурсоров и более 10 кг готового наркотического вещества альфа-PVP. Это позволило предотвратить выпуск на черный рынок порядка 500 тысяч доз синтетических наркотиков.
Пожилую семейную пару жестоко убили в Алматы.
По предварительным данным, 56-летняя женщина убила своих знакомых в результате ссоры. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и взята под стражу.
Сотрудники и курсанты Академии МЧС в Акмолинской области осуждены за коррупцию.
Приговором суда преподавателю академии назначен штраф в 60-кратной сумме взятки, командир взвода получил 3,5 года лишения свободы, другой командир приговорен к штрафу в 10-кратной сумме взятки с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением званий каждого. Курсантам, фигурировавшим в деле, назначены штрафы.
Порядка 440 млн тенге заработали незаконные майнинговые фермы в Казахстане.
В ходе расследования было арестовано майнинговое оборудование на сумму 269 млн тенге, а также добыто цифровых активов на сумму 373 млн тенге. Только по двум уголовным делам, направленным в суд, общий преступный доход составил 216 млн тенге. В рамках этих дел арестовано имущество на сумму 1,1 млрд тенге и цифровые активы на сумму более 30 млн тенге.
В злоупотреблении полномочиями подозревают должностных лиц филиала "Казахтелекома".
По данным Антикора, генеральный директор и ряд сотрудников филиала подозреваются в том, что вопреки интересам государства и в целях извлечения выгоды для предпринимателя реализовали ему административное здание общества в городе Таразе по заведомо заниженной стоимости.
В области Жетысу задержана группа интернациональных мошенников.
Для достижения своих преступных намерений они использовали разные схемы обмана и современные технологии, то есть приложения удаленного доступа. При обыске по месту их жительства изъято 35 сотовых телефонов, три системных блока, три ноутбука, два пневматических пистолета и три люксовых авто с дорогостоящими номерами.
Полиция начала досудебное расследование после массового отстрела собак в Косшы.
Расследование начато по статье о жестоком обращении с животным. В настоящее время ведется следствие.
В Атырауской области застрелили помогавшую людям во время паводков собаку.
Полиция завела уголовное дело по факту убийства собаки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия.
Владелец нарколаборатории приговорен к 12 годам тюрьмы в Астане.
Подсудимый договорился с сообщниками через Telegram организовать нарколабораторию в поселке Уркер. Там он изготовил для дальнейшего сбыта 82,79 кг психотропного вещества aльфа-PVP. На деньги, вырученные от продажи наркотиков, он приобрел дом и гараж для функционирования нарколаборатории.
В Алматы задержан объявленный в розыск за покушение на убийство.
В августе он напал на водителя автобуса в Таразе. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Прокуратура Мангистауской области выявила хищение более 27 млн тенге в футбольном клубе "Каспий".
Кроме того, установлено, что бывший руководитель клуба с привлечением двух своих знакомых пытались заставить работника клуба изменить показания. 3 декабря санкционирован арест экс-руководителя футбольного клуба и двух граждан.
В Жамбылской области почти 100 человек лишили свободы за несоблюдение судебных ограничений.
Служба пробации направила 45 представлений в суд о замене наказания на лишение свободы, из них 15 удовлетворены судом, остальные на стадии рассмотрения.
В Кокшетау похитили выделенные по программам ArtSport и DamuBala бюджетные средства.
Одним из поставщиков государственного заказа по городу Кокшетау предоставлены акты выполненных работ на детей, вовсе не посещавших спортивные секции. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, проводится досудебное расследование.
В авиакомпании FlyArystan выявили факты хищения денежных средств.
Авиакомпания обратилась в правоохранительные органы для установления виновных лиц и возмещения материального ущерба.
В Усть-Каменогорске бывший глава спецЦОНа получал вознаграждения за помощь в получении водительских прав.
Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с конфискацией в доход государства имущества, добытого преступным путем, а именно двухкомнатной квартиры в городе Усть-Каменогорске стоимостью 19,5 млн тенге.
Глава отдела Тобол-Торгайской бассейновой инспекции осужден за взятку в 1,1 млн тенге.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 33,3 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
В Павлодарской области изъяли 25 тонн ценных рачков.
По факту незаконной добычи рыбных ресурсов начато досудебное расследование. Изъято порядка 500 мешков продукции объемом более 25 тонн, назначены соответствующие экспертизы.
Двоих жителей Астаны осудили за незаконный обмен криптовалюты.
Приговором суда двое лиц осуждены за осуществление незаконной предпринимательской деятельности. Общий незаконный оборот по обмену составил более 7 млрд тенге.
Главу Комитета Минсельхоза приговорили к лишению свободы по делу о взятке.
Его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.
Суд приговорил виновных по делу о смерти ученика спортшколы в Актобе к лишению свободы.
Одному из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Второй подсудимый получил 6 лет 8 месяцев лишения свободы.
У жителя Алматинской области изъяли "синтетику" на 3 млн тенге.
Полицейские задержали 29-летнего мужчину, у которого при личном досмотре обнаружены 143 свертка с порошкообразным веществом со специфическим запахом. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?