13.01.2025, 13:08 49451

Напавшего с ножом на подростка рецидивиста осудили в Астане

Суд признал опасный рецидив преступлений и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 2 месяца
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор рецидивисту, который нанес ножевые ранения 15-летнему подростку, сообщает пресс-служба столичного суда.

Подозреваемого судили по статье 293 УК РК "Хулиганство".

Нападение произошло летом 2024 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался и швырнул стоящую возле подъезда скамейку. Подросток сделал дебоширу замечание. В ответ С. вытащил нож и нанес потерпевшему три удара.

Вина подсудимого доказана показаниями подсудимого, потерпевшего, законного представителя потерпевшего, свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы, а также записью с камеры видеонаблюдения", - рассказали в суде.


С учетом уже имевшейся непогашенной судимости суд признал опасный рецидив преступлений и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 2 месяца. С него также взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

В Павлодаре студент колледжа напал с ножом на преподавателя.

Ранее студент колледжа нанес ножевые ранения двум сверстникам в Павлодаре.
 

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14.01.2025, 18:25 1011

Запрещенная литература и обучение детей без разрешения: в Атырау оштрафовали благотворительную организацию

Материалы, распространяемые среди несовершеннолетних, признаны запрещенными на территории Казахстана
Запрещенная литература и обучение детей без разрешения: в Атырау оштрафовали благотворительную организацию
Фото: Depositphotos
Атырау. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау оштрафовали благотворительную организацию на более чем полмиллиона тенге по делу о распространении литературы, пропагандирующей религиозную рознь, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Согласно заключению экспертизы, материалы, распространяемые среди несовершеннолетних, признаны запрещенными на территории Казахстана. На основании постановления специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау благотворительная организация признана виновной по части 4 статьи 453 КоАП РК (Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции масс-медиа, а равно иной продукции) и ей назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 516 880 тенге", - проинформировали в пресс-службе.


Кроме того, без соответствующего разрешения организация проводила обучение детей по религиозным направлениям, функционируя как пансионаты.

В связи с этим по иску прокуратуры города отменена государственная регистрация четырех организаций, а также ликвидированы все пансионаты", - добавили в прокуратуре.


Ранее в области Абай была прекращена деятельность четырех благотворительных учреждений.
 
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Теги:АтырауорганизацияШтраф
14.01.2025, 11:58 13721

В Казахстане задержали трех религиозных радикалов  

Проводится досудебное расследование
В Казахстане задержали трех религиозных радикалов
Фото: КНБ
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы, Актюбинской и Жамбылской областях задержали трех религиозных радикалов, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Взяты под стражу 3 лица, подозреваемых в пропаганде терроризма, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций", - проинформировали в комитете.


Отмечается, что двое фигурантов ранее судимы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, незаконное приобретение и хранение наркотических средств.


Еще один ранее проходил обучение в зарубежных лагерях боевиков, вернулся с заданием в Казахстан, где был задержан и осужден. Отбыв длительное наказание, вышел на свободу, но не отказался от радикальной идеологии. В ходе следственных действий по местам их проживания изъяты религиозная литература, иные вещественные доказательства", - сообщили в пресс-службе.


Подчеркивается, что проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного кодекса (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма).

Напомним, полиция раскрыла 85 экстремистских преступлений в 2024 году.
 
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Теги:ЗадержаниеРКрадикалы
14.01.2025, 11:35 14671

В Алматы задержали объявленного в межгосударственный розыск наркодилера

Фигурант помещен в изолятор временного содержания
В Алматы задержали объявленного в межгосударственный розыск наркодилера
Фото: polisia.kz
Алматы. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержали объявленного Министерством внутренних дел Российской Федерации в межгосударственный розыск 26-летнего наркодилера, сообщает Polisia.kz.

Станислав Конаков был объявлен в межгосударственный розыск МВД Российской Федерации за совершение наркопреступления. Решением суда в отношении него в качестве меры пресечения был избран домашний арест. Однако подозреваемый скрылся. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий беглец был задержан", - проинформировали в полиции.


Уточняется, что он скрывался в одном из спальных районов города.

Фигурант помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о его экстрадиции в РФ", - говорится в сообщении.


Напомним, в прошлом году в аэропорту Алматы задержали находящегося в международном розыске иностранца.
 
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Теги:НаркотикииностранецАлматы
14.01.2025, 11:11 15741

В частном пансионате Павлодара истязали пенсионеров и сдавали в аренду квартиры умерших

Начаты досудебные производства
В частном пансионате Павлодара истязали пенсионеров и сдавали в аренду квартиры умерших
Фото: Depositphotos
Павлодар. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В частном пансионате Павлодара истязали пенсионеров с инвалидностью и сдавали в аренду квартиры умерших постояльцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Павлодарской области.

Работники пансионата грубейшим образом нарушали конституционные права 20 престарелых лиц и на протяжении длительного времени сдавали в аренду квартиры уже умерших постояльцев", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что по указанным фактам начаты досудебные производства, расследование которых поручено органам внутренних дел.

Напомним, в 2023 году девушку взяли в трудовое рабство в частном пансионате Астаны.

Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
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Теги:ПенсионерПавлодаристязания
14.01.2025, 11:05 16871

В Кызылординской области полицейский обстрелял табун сайгаков

Браконьеры приговорены к лишению свободы и многомиллионному штрафу
В Кызылординской области полицейский обстрелял табун сайгаков
Фото: Depositphotos
Кызылорда. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области приговорили к тюремному заключению и оштрафовали двух местных жителей, один из них - полицейский, которые, выехав на незаконную охоту, преследовали на автомобиле и обстреляли табун сайгаков, сообщили в пресс-службе судов Кызылординской области.

В Кызылординской области инспекторы охраны природы, лесхоза и инспекции животного мира остановили машину браконьеров, где обнаружили более 30 туш и 5 голов сайгаков. Согласно экспертизе, ущерб государству от убийства животных превысил 80 млн тенге. Браконьеры вернули государству 3 млн тенге.

Отягчающим обстоятельством у одного подсудимого признано совершение правонарушения с нарушением присяги сотрудника органов внутренних дел", - отметили в суде.


Суд признал их виновными и приговорил к 6 и 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься охотой на 7 и 8 лет соответственно.

Также с них взысканы более 77 млн тенге материального ущерба.

Напомним, что житель Костанайской области оказался в суде за убийство рыси и сибирской косули.

Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
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Теги:СайгакПолицейскийОхота
13.01.2025, 15:37 45361

Двум жителям Актюбинской области вынесли приговор за убийство и организацию нарколаборатории

Наркопреступники убили мужчину, который был связующим звеном между ними и свидетелем
Актобе. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области два жителя региона осуждены к 19 годам лишения свободы за убийство и организацию нарколаборатории на территории Актобе, сообщили в областной прокуратуре.

Как рассказали в ведомстве, осужденные с целью избежания уголовной ответственности за незаконный сбыт психотропных веществ совершили убийство местного жителя, который был связующим звеном между ними и свидетелем.

Вина осужденных в совершении ими указанного преступления полностью доказана совокупностью доказательств, которые всесторонне и полно исследованы в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в Алматы в ходе спецоперации ликвидировали крупную преступную сеть, поставлявшую прекурсоры для нарколабораторий.

Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.

 
13.01.2025, 14:34 47761

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено на месте пожара в Шымкенте

Преступление совершено в результате семейного конфликта
Шымкент. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте задержан подозреваемый в убийстве женщины, тело которой обнаружено на месте пожара.

Ночью 12 января в полицию поступило сообщение о пожаре, где имеются признаки насильственной смерти. На месте обнаружен труп женщины", - сообщили в департаменте полиции Шымкента.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Проводится расследование.

В полиции добавили, что, согласно предварительным данным, преступление совершено в результате семейного конфликта.

Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
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Теги:ПожарУбийствоШымкент
13.01.2025, 11:11 53796

В Казахстане за 2024 год изъяли 22 тонны наркотиков

Ликвидировано 63 нарколаборатории
В Казахстане за 2024 год изъяли 22 тонны наркотиков
Фото: Depositphotos
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан за 2024 год изъяли 22 тонны наркотиков, сообщает Polisia.kz.

В структуре министерства (МВД. - Прим. ред.) был создан Комитет по противодействию наркопреступности. За 12 месяцев выявлено 7920 наркоправонарушений, в том числе 3430 преступлений. Изъято почти 22 тонны наркотиков. Ликвидировано 63 нарколаборатории", - проинформировали в полиции.


Кроме того, выявлено и пресечено 45 фактов руководства и участия в ОПГ, а также трех транснациональных.

С учетом быстрого развития цифровых технологий в последние годы важнейшей задачей стала борьба с киберпреступностью. Для решения этой проблемы создан профильный департамент, который фокусируется на совершенствовании методов раскрытия и выявления интернет-мошенничества. По результатам оперативно-разыскных мероприятий за год задержано 1949 уголовных преступников, разыскиваемых за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также установлено местонахождение 1361 без вести пропавшего лица", - говорится в сообщении.


Также за прошедший год зарегистрировано свыше 30 тысяч ДТП.

С учетом недостатков (...) поручено активизировать работу с дорожными организациями, местными исполнительными органами по повышению безопасности дорожной инфраструктуры, а также обеспечить точечную работу со злостными нарушителями правил дорожного движения с применением цифровых возможностей", - добавили в полиции.


Напомним, полиция раскрыла 85 экстремистских преступлений в 2024 году.
 
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Теги:НаркотикиполицейскиеРК

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