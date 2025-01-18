Депутат рассказала о расправе над стариком и женщиной в Алматинской области

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Конаев. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ирина Смирнова - Депутат мажилиса Ирина Смирнова рассказала о неоднократном нападении иностранца-дебошира на бывшую супругу, ее престарелого отца и бездействии полиции в Алматинской области.





Как рассказала Ирина Смирнова, нападение дебошира на женщину, ее престарелого отца и еще одного человека произошло 16 декабря в одном из частных домов в Карасайском районе Алматинской области.





Бывший супруг ворвался в дом, сломал ворота, выбив дверь в дом. В доме находился ее престарелый отец после инсульта. 4 часа нападавший издевался над стариком, привязав его к стулу скотчем. Затем пришла коллега. Зашел знакомый. Агрессор напал на всех, оказавшихся в доме. Нанес несколько разрезов моей знакомой. Живот, грудь и т.д. Избил старика отца, который перенес до этого инсульт. Досталось и третьему человеку, находящемуся в доме. Который получил черепно-мозговую травму. После этого нападавший убежал", - рассказала подробности происшедшего Ирина Смирнова на своей странице в соцсети.





На автомобиле сокрой помощи пострадавших довезли в полицию, где им, по словам депутата, пришлось час ожидать в коридоре, поскольку "никто не собирался разбираться с их делом".





Сказали, что никто же не убил никого. Затем на проходной нехотя взяли заявление и сказали, что только завтра они могут получить освидетельствование. Опергруппа на место не приехала! По факту заявления им не дали никакого документа, свидетельствовавшего об обращении!" - заявила Смирнова.





По ее словам, от нападений агрессора женщина страдает не в первый раз. Пострадавшая обращалась в полицию, но "ничего не предпринималось".





При этом она добавила, что нападавший - иностранец, который сейчас без работы.





В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали, что 57-летний подозреваемый в нанесении телесных повреждений бывшей супруге и ее отцу доставлен районное подразделение.





В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное и полное исследования всех обстоятельств произошедшего. Напомним, что инцидент произошел 16 января в ходе возникшей ссоры между бывшими супругами. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - говорится в сообщении областного ДП.





Напомним, житель Актобе получил 45 суток ареста за избиение экс-супруги и детей.





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