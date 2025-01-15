Запрещенная литература и обучение детей без разрешения: в Атырау оштрафовали благотворительную организацию

Браконьеры приговорены к лишению свободы и многомиллионному штрафу

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Кызылорда. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области приговорили к тюремному заключению и оштрафовали двух местных жителей, один из них - полицейский, которые, выехав на незаконную охоту, преследовали на автомобиле и обстреляли табун сайгаков, - В Кызылординской области приговорили к тюремному заключению и оштрафовали двух местных жителей, один из них - полицейский, которые, выехав на незаконную охоту, преследовали на автомобиле и обстреляли табун сайгаков, сообщили в пресс-службе судов Кызылординской области.





В Кызылординской области инспекторы охраны природы, лесхоза и инспекции животного мира остановили машину браконьеров, где обнаружили более 30 туш и 5 голов сайгаков. Согласно экспертизе, ущерб государству от убийства животных превысил 80 млн тенге. Браконьеры вернули государству 3 млн тенге.





Отягчающим обстоятельством у одного подсудимого признано совершение правонарушения с нарушением присяги сотрудника органов внутренних дел", - отметили в суде.





Суд признал их виновными и приговорил к 6 и 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься охотой на 7 и 8 лет соответственно.





Также с них взысканы более 77 млн тенге материального ущерба.





Напомним, что житель Костанайской области оказался в суде за убийство рыси и сибирской косули.



