17.01.2025, 13:59 30721
Несколько банд вымогателей задержали в разных городах Казахстана
Фото: Polisia.kz
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел РК сообщает о задержании в нескольких регионах Казахстана рэкетирских группировок, занимавшихся вымогательством.
В январе в Павлодаре управление по борьбе с организованной преступностью задержало группу лиц из числа местного криминалитета, которые на системной основе занимались вымогательством у молодежи, при этом вовлекли в преступную деятельность несовершеннолетнего.
В Петропавловске сотрудниками УБОП за совершение вымогательства, незаконного лишения свободы и нанесения телесных повреждений задержана группа из трех лиц. Один из фигурантов ранее неоднократно судимый. Подозреваемые вымогали деньги у местного жителя, лишили его свободы и удерживали, подвергая избиению", - рассказали в полиции.
Еще одну преступную группировку задержало УБОП ДП Жамбылской области. Они вымогали у главы крестьянского хозяйства 800 тысяч тенге.
У подозреваемых в ходе обыска изъяты боеприпасы и обрез. Расследование осуществляется по двум статьям - вымогательство и незаконное хранение огнестрельного оружия", - уточнили в полиции.
Там отметили, что в 2024 году сотрудниками полиции выявлено и зарегистрировано свыше 500 случаев вымогательства.
Зачастую злоумышленники вымогают деньги под угрозой шантажа. Такой факт выявлен в Алматы, где в результате оперативных мероприятий сотрудниками УБОП задержаны 4 гражданина, которые за нераспространение компрометирующих видеоматериалов требовали 40 млн тенге. Стоит подчеркнуть, что обращение в правоохранительные органы является самым надежным способом предотвращения данного вида преступлений", - отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
В октябре прошлого года в Шымкенте было ликвидировано несколько криминальных группировок. Также сообщалось о спортсменах поп-ММА, которые вымогали деньги у предпринимателей в Алматы и области.
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17.01.2025, 19:43 16981
В Алматы обвиняемого в некрофилии охранника морга отправили на принудительное лечение
Постановлением суда подсудимый признан невменяемым
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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Суд в закрытом судебном заседании рассмотрел материал о применении принудительных мер медицинского характера в отношении охранника алматинского морга по обвинению в надругательстве над телами умерших, сообщает пресс-служба суда.
Согласно материалам дела, Б. страдает хроническим психическим расстройством и в период с апреля 2023 года по октябрь 2023 года, находясь в здании морга, неоднократно надругался над телами умерших, при этом снимал все это с помощью своего мобильного телефона.
Согласно заключениям экспертиз, Б. рекомендовано применение мер медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре.
Постановлением суда подсудимый признан невменяемым и направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар.
Напомним, в мае 2024 года стало известно, что полиция Алматы задержала охранника городского морга по подозрению в надругательстве над телами умерших.
17.01.2025, 17:10 24171
В Алматы возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки полувековых дубов
Фото: pixabay.com
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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки полувековых черешчатых дубов в Турксибском районе, сообщает пресс-служба акимата.
Подтвержден факт незаконной вырубки двух черешчатых дубов возрастом более 50 лет. Специалистами установлено, что данные деревья произрастали на землях общего пользования и входят в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. По данному факту департаментом полиции возбуждено уголовное дело по статье 340 Уголовного кодекса РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников", - проинформировали в акимате.
Подчеркивается, что дело находится на контроле департамента полиции и управления экологии и окружающей среды Алматы.
Отмечается, что управление экологии как уполномоченный орган не выдает разрешение на вырубку зеленых насаждений, занесенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.
Напомним, прошлым летом в Алматы неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
17.01.2025, 14:10 28641
Депутат рассказала о расправе над стариком и женщиной в Алматинской области
57-летний дебошир задержан
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Конаев. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ирина Смирнова рассказала о неоднократном нападении иностранца-дебошира на бывшую супругу, ее престарелого отца и бездействии полиции в Алматинской области.
Как рассказала Ирина Смирнова, нападение дебошира на женщину, ее престарелого отца и еще одного человека произошло 16 декабря в одном из частных домов в Карасайском районе Алматинской области.
Бывший супруг ворвался в дом, сломал ворота, выбив дверь в дом. В доме находился ее престарелый отец после инсульта. 4 часа нападавший издевался над стариком, привязав его к стулу скотчем. Затем пришла коллега. Зашел знакомый. Агрессор напал на всех, оказавшихся в доме. Нанес несколько разрезов моей знакомой. Живот, грудь и т.д. Избил старика отца, который перенес до этого инсульт. Досталось и третьему человеку, находящемуся в доме. Который получил черепно-мозговую травму. После этого нападавший убежал", - рассказала подробности происшедшего Ирина Смирнова на своей странице в соцсети.
На автомобиле сокрой помощи пострадавших довезли в полицию, где им, по словам депутата, пришлось час ожидать в коридоре, поскольку "никто не собирался разбираться с их делом".
Сказали, что никто же не убил никого. Затем на проходной нехотя взяли заявление и сказали, что только завтра они могут получить освидетельствование. Опергруппа на место не приехала! По факту заявления им не дали никакого документа, свидетельствовавшего об обращении!" - заявила Смирнова.
По ее словам, от нападений агрессора женщина страдает не в первый раз. Пострадавшая обращалась в полицию, но "ничего не предпринималось".
При этом она добавила, что нападавший - иностранец, который сейчас без работы.
В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали, что 57-летний подозреваемый в нанесении телесных повреждений бывшей супруге и ее отцу доставлен районное подразделение.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное и полное исследования всех обстоятельств произошедшего. Напомним, что инцидент произошел 16 января в ходе возникшей ссоры между бывшими супругами. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - говорится в сообщении областного ДП.
Напомним, житель Актобе получил 45 суток ареста за избиение экс-супруги и детей.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
17.01.2025, 13:09 34321
Директора школы оштрафовали за растрату в области Жетысу
Фото: pexels.com
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Талдыкорган. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сарканский районный суд области Жетісу рассмотрел уголовное дело в отношении директора школы по факту присвоения и растраты вверенных средств, сообщили в пресс-службе суда.
Суд установил, что, будучи директором школы, Б. назначила свою родственницу Р. на должность библиотекаря и менеджера КГУ.
Ежемесячно с марта по июнь 2024 года Р. перечисляла заработную плату менеджера в размере 40 000 тенге на банковский счет ее снохи Б. Полученные денежные средства Б. использовала по своему усмотрению. Государству причинен материальный ущерб на сумму 190 000 тенге", - рассказали в суде.
В суде было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.
Подсудимая, защитник и представитель потерпевшего согласились с предложенным прокурором видом и размером наказания в виде штрафа", - сообщили в пресс-службе.
В итоге подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 900 тыс. тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Стоит отметить, что чиновники и руководители школ области Жетысу регулярно фигурируют в коррупционной хронике.
В ноябре прошлого года региональная прокуратура сообщала, что акимы и директора школ в Жетысуской области присвоили более 5,5 миллиона тенге обязательных взносов, которые государство оплачивает за многодетных матерей, инвалидов и других граждан, нуждающихся в соцподдержке.
В июле прошлого года 21 бухгалтера отдела образования и школ Талдыкоргана признали виновными в деле о миллиардных хищениях.
17.01.2025, 09:35 45336
Из Беларуси в Казахстан экстрадировали подозреваемого в крупном мошенничестве
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры при содействии посольства Казахстана в Беларуси из Республики Беларусь экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.
Злоумышленник в период с января 2022 по август 2023 года в городе Туркестан, действуя в группе лиц, под предлогом оказания помощи в получении безвозмездных денежных грантов для открытия бизнеса похитил денежные средства 13 граждан, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 10 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что соучастник этого преступления уже осужден, а сам подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.
В октябре 2024 года он был задержан на территории Беларуси и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества", - уточнили в Генпрокуратуре.
17.01.2025, 08:51 46651
Семейная пара помогала телефонным мошенникам в Павлодаре
Фото: Polisia.kz
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Павлодар. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Семейная пара пособников телефонных мошенников задержана полицией в Павлодаре, сообщает Polisia.kz.
В съемной квартире выявлено пять устройств sim-box с восемью слотами в каждом с установленными sim-картами казахстанских операторов сотовой связи. С их помощью создавались виртуальные абонентские номера, которые использовались для совершения интернет-мошенничеств на территории республики. Кроме того, изъято четыре роутера и 53 sim-карты казахстанских и зарубежных сотовых операторов. Задержанные доставлены в полицию. Как установлено, в их задачи входило еженедельно менять sim-карты в обслуживаемых боксах. Ведется следствие", - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.
Департаментом по противодействию киберпреступности МВД совместно с операторами сотовой связи продолжается активная борьба с мошенниками и их пособниками. Всего с начала года заблокировано более девяти тысяч номеров, с которых осуществлено свыше 200 тысяч звонков.
Сотрудниками подразделений по противодействию киберпреступности задержано 28 интернет-мошенников, три "оператора" sim-box станций, изъято семь sim-box устройств и 285 sim-карт различных сотовых операторов.
16.01.2025, 20:29 73371
Организаторов финпирамиды осудили в Астане
Ущерб составил более 509 млн тенге
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении Б. по факту создания и руководства финансовой пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере, а также в отношении М. за пособничество в создании финансовой пирамиды с привлечением денег в особо крупном размере и легализации денег, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба суда.
В период с сентября 2021 года по июль 2023 года подсудимая Б. с М. создала и руководила финансовой пирамидой.
М. помогала ей в привлечении денег, что привело к причинению материального ущерба 59 потерпевшим на общую сумму более 509 млн тенге.
Функционирование финпирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков, которые передавали наличные или делали переводы на указанные подсудимыми счета, в пользу тех людей, которые вложили средства ранее.
Б. привлекла средства от 40 лиц на общую сумму 715 млн 694 тыс. тенге, М. содействовала в привлечении средств от 38 человек на сумму 284 млн 510 тыс. тенге, что является особо крупным размером.
Кроме того, М. легализовала деньги, полученные от деятельности финпирамиды, приобретя квартиру и парковочное место.
Суд назначил Б. 6 лет лишения свободы, М. - 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на 7 лет.
Судом также удовлетворены гражданские иски. Конфисковано имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем, с передачей его в пользу потерпевших в счет возмещения ущерба.
Ранее сообщалось, что финансовые пирамиды нанесли жителям Казахстана ущерб свыше 20 млрд тенге.
16.01.2025, 19:16 66621
Находившегося в межгосударственном розыске иностранца задержали в Степногорске
Задержанный с 2014 года прятался на территории Казахстана
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Степногорск. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские установили местонахождение уголовного преступника, находившегося в межгосударственном розыске, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники полиции нашли в Степногорске уголовного преступника, разыскиваемого УВД Навоийской области Узбекистана. Предварительно установлено, что в июле 2013 года он совершил преступление на территории соседней страны и скрылся.
По информации оперативников, фигурант с 2014 года прятался на территории Казахстана, при этом нигде официально не работал.
Проводятся необходимые следственные мероприятия. На период разбирательства задержанный водворен в изолятор временного содержания управления полиции Степногорска. Рассматривается вопрос об экстрадиции в Узбекистан, так как задержанный является гражданином соседней страны.
Ранее сообщалось о задержании в аэропорту Алматы находившегося в международном розыске иностранца.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?