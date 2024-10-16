В Шымкенте ликвидировано несколько криминальных группировок

Прокуратура будет требовать открытого судебного процесса по делу об убийстве 16-летнего Шерзата

Фото: polisia.kz

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Конаев. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурор Алматинской области Берик Адамов и заместитель министра МВД Бауржан Аленов в ходе - Прокурор Алматинской области Берик Адамов и заместитель министра МВД Бауржан Аленов в ходе брифинга рассказали о процессе расследования убийства 16-летнего парня и поджога его дома в Талгаре.





Берик Адамов сообщил, что прокуратура будет требовать открытого судебного процесса по делу об убийстве 16-летнего Шерзата, то есть в онлайн-режиме.





Прокурор также рассказал о пожаре, который произошел 12 октября в доме семьи убитого парня. Спикер уточнил, что пожар начался снаружи дома. На месте пожара были обнаружены канистры и резиновые перчатки.





По данному происшествию опрошено более 600 человек, назначены экспертизы. Устанавливается размер причиненного ущерба", - рассказал Адамов, отметив, что семья убитого взята под охрану.





В свою очередь замглавы МВД Бауржан Аленов рассказал, что по делу об убийстве Шерзата проходит 10 подозреваемых.





На месте задержаны 7 подозреваемых. Они взяты под стражу. 13 октября мы дополнительно водворили еще троих (...) После всей этой драки приехали еще двое, которые проживали недалеко. Они также находятся под следствием", - рассказал Аленов.





Представители МВД уточнили, что подозреваемые 1993, 1996, 1998, 2000 годов рождения и среди них есть ранее судимые.





На сегодняшний день заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре.





Напомним, в начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка.





Ночью 12 октября сгорел дом семьи погибшего. В МВД сообщили, что по делу о поджоге дома изъяты все улики и проводятся необходимые экспертизы.





Отец убитого подростка Каржаубай Нурымов записал видеообращение после поджога дома. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии. После чреды резонансных событий должности лишился аким Талгара за ненадлежащее исполнение обязанностей.





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Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".



