Пенсионеров истязали в пансионате Павлодара: заведение покинули все постояльцы
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Павлодар. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - После громкого заявления прокуратуры об издевательствах над немощными людьми и начатого расследования. Учреждения закрылись, сообщает Zakon.kz.
14 января 2025 года прокуратура Павлодара сообщила, что силовики установили частный пансионат, в котором пенсионеры с инвалидностью подвергались систематическому избиению.
Начато расследование. На данный момент известно, что учреждение остановило свою деятельность. Более 20 пожилых людей, часть из которых лежачие, перевезли. Об этом рассказала руководитель ославившегося пансионата Людмила Яценко. Она осталась в здании, чтобы собрать последние вещи.
Могу только сказать, что я не знаю, кому все это было нужно. Я сама пожилой человек, неужели я буду избивать? У наших подопечных есть родные, близкие. Они посещают нас регулярно, я всегда на связи, все мы общаемся. Нахождение здесь обходится в 160 тысяч тенге. Мы несем ответственность за каждого. Разве можно скрыть информацию о плохом питании, избиениях? Вместо того, чтобы решать вопросы, которые возникают, все разрушили. Для тех, кто ушел отсюда, это очень тяжело. Это пожилые люди, больные. Надо думать о них в первую очередь", - говорит Людмила Яценко.
Однако дочь одной из постоялиц обнаружила синяк на теле матери и забрала ее домой незадолго до прихода в пансионат полиции и прокуратуры.
Мужчина работал у меня соцработником, и началось все с того, что женщина упала на лестнице, а он скрыл. У нее появился синяк. Ее забрали домой, дочь начала задавать вопросы, а я не в курсе была, извинилась, конечно. Хотела возместить материальные затраты родных этой женщины, но мы не сошлись в сумме", - поясняет владелица пансионата.
Она рассказала, что при осмотре помещений сотрудники органов обнаружили нескольких пациентов привязанными. По словам женщины, меры ограничения движения требовались людям, страдающим деменцией.
Что касается фактов незаконной сдачи в аренду квартир умерших, подробно комментировать эти обвинения она не стала, сообщив, что у большинства обитателей пансионата есть родные, а значит, и наследники. В любом случае точку в этом вопросе поставят правоохранительные органы.
В областном управлении координации занятости и соцпрограмм пояснили, что о возникшей ситуации знают, но частные пансионаты такого типа госорган не курирует, так как работает с учреждениями, оказывающими специальные социальные услуги гражданам. Этот спектр услуг охватывает восемь направлений, включая медицинское. Должен быть укомплектован штат, соблюдены требования к помещениям, к питанию.
А эти пансионаты, по сути, предоставляют сестринские, уходовые или бытовые услуги, так они и регистрируют свою деятельность. Их облагают налогом. В этом случае все зависит от порядочности владельцев, персонала. Контролировать могут и родственники подопечных. К сожалению, владельцы пансионатов в Павлодаре пока не выходят на другой уровень. Лет 10 назад эту деятельность пытались упорядочить, но безуспешно", - пояснили в управлении.
Точное число подобных пансионатов в Павлодаре неизвестно. Но оно растет, так как на них имеется спрос.