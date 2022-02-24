Тарифы на коммунальные услуги для акмолинцев не повысятся до 1 июля
23.02.2022, 13:09 47806
КОКШЕТАУ. 23 ФЕВРАЛЯ - В Акмолинской области реализуются меры по недопущению необоснованного роста тарифов на коммунальные тарифы. Об этом на брифинге региональной службы коммуникации сообщил руководитель областного департамента регулирования естественных монополий Азамат Сабыржан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Субъект естественной монополии, социально значимые общественные субъекты и цены находятся на уровне декабрьских цен для населения. В настоящее время цены на коммунальные услуги стабильны. Провели анализ, чтобы сдержать их рост. По результатам данного анализа выявлены нарушения по 36 услугам из 24 субъектов, введен компенсирующий тариф на сумму 1 миллиард 24 миллиона тенге", - рассказал Азамат Сабыржан.
В настоящее время департамент регулирует 74 субъектов естественных монополий, которые представляют 145 регулируемых услуг, среди них теплоснабжение, передача электрической энергии, водоснабжение и водоотведение, транспортировка сжиженного газа и другие.
За 2021 год департаментом возбуждено 75 административных дел, из которых 3 административных дела возбуждено по итогам проверки. По результатам рассмотрения 75 административных дел на субъектов естественных монополий наложены штрафы на сумму 65 723 888 тенге (100%)", - добавил спикер.
С этого года наряду с предотвращением необоснованного роста цен и тарифов был принят новый закон, направленный на повышение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий и усиление контроля исполнения тарифных смет, напоминают в пресс-службе управления внутренней политики Акмолинской области.
Действующие тарифы на коммунальные услуги для населения останутся неизменными до 1 июля текущего года в связи с введенным мораторием", - добавили в УВП.
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Опрос: казахстанцы выступают за возврат приватизированных детсадов
24.02.2022, 15:09 2546
Фото: unsplash.com
АЛМАТЫ. 24 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане и особенно в Алматы наблюдается острый дефицит детских садов. В этой связи агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему: считаете ли Вы необходимым вернуть государству приватизированные ранее детские сады? Большинство участников опроса ответили утвердительно.
За ответ "Да, считаю необходимым вернуть детские сады государству" проголосовали 84% респондентов.
За отмену государственных детских садов и отдачу оставшиеся на приватизацию высказались 7% участников опроса. Еще 1% считает, что сады нужно оставить у приватизаторов.
Ответ "Мне все равно" выбрали 5% респондентов.
В последние годы в Алматы вновь обострилась проблема уплотнительной застройки, вследствие которой ежегодно растет нагрузка на социальные объекты: детсады, школы, поликлиники. Возводимые за счет государственных и частных средств детсады не успевают за разрастанием "человейников", при этом в центре города остается ряд типовых зданий детсадов, в свое время приватизированных и изменивших целевое назначение. Алматинцы не раз предлагали вернуть их в госсобственность и использовать по изначальному назначению.
В прошлом году заместитель акима Алматы Ильяс Усеров заявил о том, что наряду со строительством новых детсадов ведется возврат зданий детских дошкольных учреждений в собственность города.
После окончания сроков аренды этих зданий акимат договоры с частными предпринимателями продлевать не будет. В последующем на данных объектах будут открыты государственные детские сады. Отмечу, что многие объекты в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии, будет проведен ремонт с увеличением проектной мощности и сейсмоусиление. Количество мест для учащихся при этом предполагается увеличить с 1200 до 1800", - сообщил Усеров.
В Нур-Султане представят проект, приуроченный к 30-летию дипотношений между Казахстаном и Россией
24.02.2022, 12:58 7746
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - В четверг, 24 февраля, в 16.00 в Нур-Султане состоится презентация международного историко-просветительского проекта "#большечем30", приуроченного к 30-летию дипломатических отношений между Россией и Казахстаном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Презентация проекта "#большечем30" пройдет в гибридном формате на площадке международного мультимедийного пресс-центра Sputnik в Нур-Султане и будет транслироваться в прямом эфире на сайте Sputnik Казахстан и YouTube-канале Русского дома в Нур-Султане.
Организаторы: Русский дом в Нур-Султане, Институт истории государства Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, информационное агентство Sputnik Казахстан.
Организаторы рассказали, что в ходе круглого стола будут представлены основные составляющие нового проекта:
- серия круглых столов, конференций и дискуссий, посвященных изучению и анализу важнейших вех и событий российско-казахстанского сотрудничества, а также процессов, влияющих на формирование стратегического партнерства и союзничества между нашими странами;
- экспертный опрос с целью определения наиболее значимых событий в истории российско-казахстанских отношений;
- конкурс эссе среди старшеклассников, студентов и аспирантов.
Граждан Казахстана эвакуируют из Украины
24.02.2022, 12:51 8311
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ – Граждан Казахстана эвакуируют из Украины, сообщили в посольстве Казахстана в Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В связи с дестабилизацией ситуации на востоке Украины и прекращением авиасообщения с Республикой Казахстан в настоящее время прорабатываются пути возвращения на Родину наземными видами транспорта", - сообщили в посольстве.
Гражданам рекомендуют определить оптимальный маршрут самостоятельного следования до города Львова.
Предварительное место сбора - Почетное консульство Республики Казахстан в городе Львов по адресу ул. Замкненная, 3/1. Почетный консул: Маслюк Галина Дмитриевна, +38 (032) 240-34-49, +38 (067) 370-36-10, +38 (093) 373-49-61. E-mail: [email protected]. Просим сохранять спокойствие. Посольство будет оказывать максимальное содействие нашим гражданам", - говорится в сообщении.
Актуальную информацию можно отслеживать на сайте, в социальных сетях и мессенджерах посольства Республики Казахстан в Украине.
Контактные номера посольства: +38 (044) 483-15-96, +38 (067) 347-04-08.
Напомним, в Казахстане запущена горячая линия для авиапассажиров из-за отмены рейсов в Украину.
Авиакомпаниям РК запретили летать над Украиной
24.02.2022, 11:39 10756
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Авиакомпаниям Казахстана направлены указания о запрете полетов над воздушным пространством Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В связи с высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации на территории Украины и опубликованными NOTAM о запрете выполнения полетов над территорией городов Днепр, Львов, Симферополь, Одесса, Киев и в других регионах, связанных с военными действиями, полеты на/над территорию Украины всем отечественным авиакомпаниям запрещаются", - сообщает Комитет гражданской авиации РК.
Авиационной администрацией Казахстана направлены соответствующие указания в авиакомпании Казахстана, выполняющих регулярные, грузовые и чартерные авиаперевозки, о запрете гражданскими воздушными судами всех полетов на территорию Украины и над ее воздушным пространством до стабилизации текущей обстановки.
Ранее сообщалось об открытии горячей линии для авиапассажиров в связи с приостановкой рейсов в Украину.
В Казахстане запущена горячая линия для авиапассажиров из-за отмены рейсов в Украину
24.02.2022, 11:21 12216
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - В Комитете гражданской авиации Республики Казахстан сообщили о запуске горячей линии для авиапассажиров из-за приостановления рейсов на Украину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В связи с приостановлениями рейсов из/в Украину для консультации авиапассажиров Комитетом гражданской авиации МИИР РК на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» создан телефон горячей линии по номерам +77172798213, +77172798215", - сообщает КГА.
График работы колл-центра с 9.00 до 18.30 ежедневно до 5 марта 2022 года.
Напомним, полеты гражданских самолетов в границах воздушного пространства Украины ограничены из-за возможных угроз гражданской авиации.
Жители одного из микрорайонов Алматы обратились к президенту с просьбой сохранить им спортивный клуб
24.02.2022, 09:56 14251
АЛМАТЫ. 24 ФЕВРАЛЯ - У жителей микрорайона "Алатау" Медеуского района Алматы (ИЯФ) пытаются отобрать помещение спортивного клуба, в котором занимаются люди разного возраста - от подростков до пенсионеров, и находятся уникальные тренажеры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Среди воспитанников клуба "Алатау" с 30-летней историей - чемпионы мира, Азии и Казахстана.
В 1989 году советом народных депутатов нашего поселка было принято решение о передаче подвального помещения в постоянное пользование спортивному клубу. Но каким-то образом оно было продано. И сейчас встал вопрос об освобождении помещения в короткий срок. Таким образом, наши дети будут выброшены на улицу. И заниматься не смогут не только они, но и все, кто ходит в этот зал", - рассказала в видеообращении к президенту одна из активисток поселка Алатау и постоянных посетительниц спортклуба Наталья Лукьяненко.
По ее словам, клуб посещает очень много людей: от 14-летних подростков до пенсионеров.
У меня огромная просьба - к президенту нашей страны, к акиму Алматы, акиму Медеуского района помочь нам в решении этого вопроса", - заявила активистка.
В видеообращении жители поселка говорят об уникальности клуба, о том, что это единственное место для тренировок. По их словам, спорт воспитывает не только тело, но и прививает правильные моральные ценности.
Нельзя забирать зал у микрорайона. Нельзя лишать детей и молодежь возможности заниматься спортом и патриотически воспитываться в духовно-нравственном плане. Потому что к тренеру всегда прислушиваются, всегда идут за ним. Даже в сложное для Алматы время беспорядков в нашем микрорайоне не было зафиксировано случаев вандализма или митингов. Я считаю, что в этом есть огромная заслуга нашего тренера", - говорит один из воспитанников клуба Леонид Цыцарев.
История клуба началась в 1989 году. Его основателями стали два жителя поселка Алатау - Александр Прохоров и Евгений Соловьев. Поначалу клуб назывался "Эллин", а в 1991 году его переименовали в "Алатау".
В настоящее время Александр Прохоров является тренером-преподавателем высшей категории, мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу и армрестлингу. За 33 года существования клуба им было подготовлено большое количество призеров и чемпионов Казахстана, Азии и мира по армрестлингу и гиревому спорту. Юношеская команда под его руководством получила серебряную награду на мировом первенстве среди детей и юношества, что было отмечено президентом страны.
В помещении клуба находятся десятки уникальных тренажеров. Большинство из них Прохоров собирал сам, вместе с воспитанниками.
В феврале этого года собственник помещения в одностороннем порядке уведомил нас о том, чтобы мы освободили помещение клуба до 1 марта 2022 года. В течение месяца он выслал два уведомительных письма, в которых грозит судом и штрафными санкциями в случае, если помещение клуба не будет освобождено", - рассказывает тренер.
По его словам, несмотря на письма от детей и жителей поселка, в которых они просят не забирать единственное помещение клуба, собственник отказывается идти на диалог и не предоставляет правоустанавливающие документы, а на днях подрядчики, которых он нанял для ремонта, пригрозили заварить дверь.
Между тем в марте состоится молодежный чемпионат Казахстана и участникам нужно к нему активно готовиться, а не заниматься переездом, тем более, что подходящего помещения у клуба нет и не предвидится.
Прохоров рассказал, что в начале 2000-х годов он два раза пытался приватизировать помещение клуба, однако ему было отказано по причине того, что подвальные помещения не подлежат приватизации. Как нынешнему собственнику удалось приватизировать здание, в котором помимо спортклуба находится опорный пункт полиции - большой вопрос.
Есть протокол собрания, составленный КСК "Арман", с подписями жильцов. В документе говорится, что жильцы не дают согласие Пушилину Н. Н. на приобретение подвального помещения", - рассказывает Прохоров.
15 февраля 2022 года в Алатау состоялась встреча жителей поселка с заместителем акима Медеуского района Айдосом Нурлыбаевым. На встрече замакима призвал жителей не беспокоиться и пообещал, что акимат решит вопрос с помещением.
В любом случае до 1 марта вас никто отсюда не выселит, будем решать вопрос с собственником помещения в судебном порядке", - заявил Нурлыбаев.
Тем временем жители поселка собрали 240 подписей под открытым письмом к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором просят не лишать их единственного в поселке спортивного клуба с 30-летней историей.
Активисты также отправили письма в акиматы Алматы и Медеуского района и записали видеообращение к президенту.
Стоит отметить, что микрорайон (ранее поселок) Алатау, или ИЯФ (Институт ядерной физики), строительство которого началось в 1957 году по инициативе академиков Каныша Сатпаева, Игоря Курчатова и Жабаги Такибаева - место уникальное. Изначально он был построен для ученых, работавших в институте, и их семей.
На территории ИЯФ находится модернизированный реактор, работающий на низкообогащенном уране, множество лабораторий, циклотрон (устройство для ускорения энергии движения ядерных частиц), ускорители и корпус радиационной стерилизации. В советское время ученые института занимались исследованиями нейтронной физики. Сегодня ИЯФ перешел на производство радиоизотопов и радиофармпрепаратов.
Ученые института регулярно выступают на международных конференциях и сотрудничают с крупнейшими научными центрами Европы, США, Японии, России, Китая и других стран.
Несмотря на отдаленность от города (поселок находится в 25 км от Алматы), он всегда был обеспечен развитой социальной инфраструктурой: в нем был свой Дом культуры, два кинотеатра, магазины, школа, два детских сада и ясли, множество спортивных, научных и творческих кружков и секций для детей. Была даже своя футбольная команда "Атом".
В 1998 году в поселке закрыли Дом культуры, в котором проходили все культурно-массовые мероприятия - от выпускных балов до концертов известных исполнителей. Старожилам повезло услышать в этих стенах песни Владимира Высоцкого и Евгения Клячкина, здесь проводились творческие встречи со знаменитыми советскими актерами Евгением Моргуновым и Георгием Вициным. До 90-х годов в ДК также функционировал кинотеатр.
Незавидная судьба постигла и здание "Станции юных техников", в котором в советское время находились различные кружки и секции для детей: начальное моделирование, авиа-, авто- и судомоделирование, картинг, химический, фото- и радиокружки, а даже кружок ориентирования на местности по радиопеленгу под названием "Охота на лис".
В настоящее время здание еще функционирует, но количество кружков для детей существенно сократилось, оставшиеся действуют исключительно благодаря энтузиастам.
По словам людей, выросших в ИЯФ, зимой в поселке заливали несколько катков, на которых с удовольствием катались дети и взрослые. Сейчас ни одного катка в поселке не осталось. В 2019 году по инициативе активистов поселка был залит каток в центре ИЯФ, на территории спортплощадки, построенной на деньги мецената Вячеслава Банщикова, но инициатива продержалась всего год.
В настоящее время при помощи неравнодушных и активных жителей поселка в нем постепенно возобновляют работу спортивные и творческие студии, но их количество ограничено и непропорционально количеству детей. А досуга для подростков и взрослых и вовсе мало.
На фоне этого закрытие единственного спортивного клуба в поселке выглядит кощунством, а поведение хозяина помещения похоже на поведение барина, разбалованного деньгами и "высоким" покровительством.
Именно поэтому жители микрорайона "Алатау" просят власти помочь сохранить им уникальный клуб с многолетней историей и особой "победной" атмосферой.
Какая погода ждет казахстанцев в четверг
24.02.2022, 08:23 17811
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Ложбина циклона из районов Белого моря будет оказывать влияние на северные, центральные и восточные регионы Казахстана, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдет снег с низовой метелью, также ожидается гололед, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Акмолинской области ночью и утром на юге и западе ожидается туман, утром и днем на севере и западе ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на севере и западе порывы 25 метров в секунду, на юге области - туман, на северо-востоке, севере, западе - низовая метель, гололед.
На северо-западе Костанайской области ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юге и востоке области - туман.
На севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью с низовой метелью.
На западе, востоке, в центре Атырауской области, на востоке, юго-востоке Актюбинской области, юге Павлодарской области, на западе, севере, востоке Карагандинской области, на севере Кызылординской области, ночью и утром на севере и в горных районах Жамбылской области, на юге и в горных районах Туркестанской области, на севере Мангистауской области ожидается туман.
Ночью в Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Нур-Султане сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем составит -1-3 градуса, скорость ветра - днем 7-12 метров в секунду.
Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях
23.02.2022, 21:25 37751
НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 24 февраля ночью и утром ожидается туман.
24 февраля на востоке, юго-востоке Актюбинской области ожидается туман.
24 февраля на северо-западе Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. На юге и востоке области туман. Ветер юго-западный, на северо-западе области 15-20 метров в секунду.
24 февраля ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, западе области ожидается туман.
Ночью и утром 24-26 февраля на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Днем 26 февраля ветер северо-восточный на северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
24 февраля на западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается туман.
24-26 февраля на севере Кызылординской области ожидается туман.
Ночью и утром 24 февраля на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.
24 февраля утром и днем на севере, западе Акмолинской области ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге, западе области туман. Ветер юго-западный, днем на северо-западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
24 февраля на юге Павлодарской области ожидается туман.
24 февраля на северо-востоке, севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем на севере, западе области порывы 25 метров в секунду.
24 февраля на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.