Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - Технологии умного города помогут в борьбе с преступностью в Алматы, сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на встрече с молодежью в КазНУ имени аль-Фараби, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"Сегодня в Алматы живет 10% населения страны, но совершается 20% преступлений. Это очень тревожная статистика и вызов, на который надо ответить без промедления. Для этого мы будем внедрять технологии умного города - камеры, датчики, анализ Big Data, искусственный интеллект - которые позволят быстро выявлять риски безопасности и принимать решения", - сказал Сагинтаев.

Он сообщил, что сегодня для профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в городе реализуется проект "Система видеомониторинга мест массового скопления".

До конца 2020 года планируется установка 1000 камер с интеллектуальной системой распознавания и видеоаналитики, которые охватят все места скопления населения", - проинформировал аким.

Напомним, также в Алматы продолжается установка интеллектуальной системы видеоконтроля "Сергек" для обеспечения соблюдения ПДД.

Мы продолжим реализацию проекта, который нацелен на минимизацию травматизма и смертности на дорогах, за счет грамотного проектирования и организации дорожного движения и инфраструктуры", - заключил аким Алматы.

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