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Токаев обратился к юному Али Турганбекову

15.08.2019, 17:06 10720
Токаев обратился к юному Али Турганбекову
Нур-Султан. 15 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к юному Али Турганбекову, передает Kazakhstan Today.
 

Юный казахстанец Али Турганбеков принял участие в церемонии награждения победителя матча за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси". Али, твои воля и целеустремленность вдохновляют многих людей по всему миру. Пусть все твои мечты сбываются!" - написал глава государства в Twitter.

 
Своими впечатлениями от участия в церемонии юный казахстанец поделился в соцсети. "Господин президент УЕФА Александр Чеферин лично поднял меня, и мы вместе вручили СУПЕРКУБОК. Господин президент и Кайрат Советаевич, этим событием вы вдохновили меня на ещё большие стремления и мотивацию", - написал Али в Instagram.
 

Я думаю, что это мероприятие, этот Суперкубок был по особенному запоминающимся, и я надеюсь, что вселил уверенность особенным детям и взрослым. Я пришёл со сцены, а мамочка моя вся в слезах от радости и счастья. Все видео у неё на сотке дрожащие, у неё дрожали руки, когда снимала такое трогательное событие. Она встретила меня со словами: " Мой маленький мотиватор, ты делаешь большое дело!" - рассказал Али.

 

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