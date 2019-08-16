Токаев обратился к юному Али Турганбекову

Юный казахстанец Али Турганбеков принял участие в церемонии награждения победителя матча за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси". Али, твои воля и целеустремленность вдохновляют многих людей по всему миру. Пусть все твои мечты сбываются!" - написал глава государства в Twitter.
Своими впечатлениями от участия в церемонии юный казахстанец поделился в соцсети. "Господин президент УЕФА Александр Чеферин лично поднял меня, и мы вместе вручили СУПЕРКУБОК. Господин президент и Кайрат Советаевич, этим событием вы вдохновили меня на ещё большие стремления и мотивацию", - написал Али в Instagram.
Я думаю, что это мероприятие, этот Суперкубок был по особенному запоминающимся, и я надеюсь, что вселил уверенность особенным детям и взрослым. Я пришёл со сцены, а мамочка моя вся в слезах от радости и счастья. Все видео у неё на сотке дрожащие, у неё дрожали руки, когда снимала такое трогательное событие. Она встретила меня со словами: " Мой маленький мотиватор, ты делаешь большое дело!" - рассказал Али.
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