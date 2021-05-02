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Токаев поговорил с президентами Кыргызстана и Таджикистана

01.05.2021 10990
Токаев поговорил с президентами Кыргызстана и Таджикистана
Фото: Akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 1 МАЯ - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главы государств обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову и кыргызскому народу по поводу гибели граждан братского государства, говорится в сообщении на официальном сайте Акорды.
 
Как подчеркнул президент Казахстана, подобного рода пограничные проблемы должны решаться только мирным путем, в духе взаимопонимания и добрососедства. Он пожелал успеха на предстоящих переговорах на высшем уровне в Душанбе. Глава государства также отметил готовность Казахстана предоставить гуманитарную помощь Кыргызстану в случае необходимости.
 
Садыр Жапаров выразил признательность за проявление дружбы со стороны братского Казахстана, заявил о намерении поддерживать постоянные рабочие контакты с Президентом Касым-Жомартом Токаевым для оперативного решения всех вопросов взаимного сотрудничества.
 
Также состоялся телефонный разговор Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава государства высказал обеспокоенность по поводу напряженной ситуации на границе с Кыргызстаном, что представляет собой угрозу безопасности обоих соседних государств и их граждан. Президент Казахстана выразил мнение, что такие сложные вопросы, как прохождение линии границы, должны решаться в процессе конструктивных переговоров, в духе взаимного доверия и дружбы. По его словам, сейчас крайне важно проявить взаимную сдержанность, не допустить эскалацию силовых действий.
 
Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение договоренности о проведении встречи на высшем уровне в Душанбе с целью достижения рациональных договоренностей по недопущению подобных инцидентов в будущем. Эмомали Рахмон подробно проинформировал Касым-Жомарта Токаева об истории пограничного конфликта и текущей ситуации на границе. Главы государств договорились поддерживать регулярные рабочие контакты с целью обмена мнениями по ситуации в центрально-азиатском регионе. Соответствующие ведомства двух стран проведут работу по подготовке встречи на высшем уровне.
 

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