Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником
02.10.2022, 10:06 30386
Фото: Акорда
АСТАНА. 2 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В нашей стране учителя всегда пользовались особым уважением. Мы будем и впредь принимать меры для повышения статуса педагога в обществе", - цитирует телеграм-канал "Борт№1" главу государства.
Он подчеркнул, что учитель - самая благородная профессия.
Мы уважаем учителей, потому что это личности высокого уровня. С Днем учителя!" - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, в Казахстане ежегодно в первое воскресенье октября отмечают День учителя.
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Скидка 25% на сервисные услуги LG до конца октября
03.10.2022, 11:20 3976
АЛМАТЫ. 3 ОКТЯБРЯ - В октябре исполняется 25 лет работы LG Electronics Almaty Kazakhstan (LGEAK) на рынке Казахстана. Отмечая этот юбилей, в период с 3 по 31 октября компания запускает акцию по предоставлению 25% скидки на сервисные услуги и на запчасти.
На сегодняшний день продукция LG Electronics в Казахстане представлена широким спектром разнообразной бытовой техники и электроники, профессиональных дисплеев, LED-дисплеев для внутреннего и наружного использования, а также промышленных систем кондиционирования.
Специалисты сервисных центров LG осуществляют точную квалифицированную диагностику неполадок, быстрый и качественный ремонт техники LG с использованием только оригинальных запасных частей от производителя.
Для решения вопросов по эксплуатации и ремонту техники LG достаточно позвонить в службу сервисной поддержки c мобильного телефона по номеру 2255. Здесь пользователям подскажут адрес ближайшего сервисного центра или помогут забронировать удобное время вывоза техники с последующим обслуживанием в сервисном центре.
Когда возникает необходимость в ремонте крупной техники LG весом более 10 килограммов, можно заказать выездные сервисные услуги. Устранение неисправностей производится на дому в удобное для клиента время, при этом в случае гарантийного ремонта выезд, работа мастера и запчасти бесплатны.
Комитет лесного хозяйства опубликовал видео снежных барсов в Алматинском заповеднике
03.10.2022, 09:33 6226
Фото: скриншот из видео Комитета лесного хозяйства
АЛМАТЫ. 3 ОКТЯБРЯ - Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК опубликовал видео снежных барсов, попавших в фотоловушку в Алматинском заповеднике в феврале текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Он был замечен 23 февраля 2022 года. В объектив фотоловушки хищник попал с двумя детенышами", - говорится в сообщении.
Животное обитает на высоте 1200-4900 метров над уровнем моря. По последним данным, на территории заповедника насчитывается около 24-26 особей снежного барса.
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
03.10.2022, 08:08 8406
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Погоду на большей территории Казахстана будет определять северный антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Лишь на западе, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет дождь, в горных районах юго-востока - осадки (дождь, мокрый снег). Местами по республике ожидается усиление ветра, на востоке, юго-востоке - туман, на западе, юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Карагандинской, Улытауской областей, на юге, востоке Актюбинской области, на юге Костанайской, Северо-Казахстанской областей, в центре Павлодарской области, на западе, севере Алматинской области, на востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На севере Туркестанской, Кызылординской областях, на севере и в горных районах Жамбылской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-3 градуса, на востоке Актюбинской области ожидаются заморозки 1 градус.
Переполненные мусорные полигоны беспокоят жителей Алматинской области
02.10.2022, 19:52 18586
КОНАЕВ. 2 ОКТЯБРЯ - Жителей Райымбекского района Алматинской области волнует проблема мусорных свалок, которые в ряде населенных пунктов уже достигли окраин сел и дорог, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает телеканал "Хабар 24", сейчас в аулах Нарынкол, Текес, Жамбыл и Сумбе полигоны уже переполнены. На их обслуживание ежегодно выделяют определенные средства, однако тема все еще остается острой.
Подальше надо эти свалки от населенных пунктов располагать, чистят, а что толку, потому что ограждений нет, а людям что, сваливают его где придется", - сообщил житель Райымбекского района Садукен Ынтыбаев.
По словам акима Текеского сельского округа Нурболата Таубалдинова, подрядчик, который должен обслуживать свалку, уже третий месяц не появляется.
Никак не можем уследить, когда привозят и сваливают мусор. Охрану нанять нет средств. Табличку поставили, что штраф составляет 50 тысяч тенге, не помогает. Все равно прямо у дороги оставляют. Оштрафовать тоже как-то неудобно - все в этом ауле живем, все друг друга знаем", - заявил он.
В районном акимате отметили, что похожие проблемы и в соседних селах, несмотря на то что на содержание свалок ежегодно выделяют по миллиону тенге.
У нас в райцентре сбором мусора занимается частная компания. Но в других сельских округах такая работа не проводится. Не заинтересованы предприниматели таким заработком. Сейчас на 4 сельских округа мы уже определили 10 гектаров земли между Текесом и Нарынколом, сейчас оформляем на них земельный акт", - проинформировал руководитель районного отдела ЖКХ Жалгас Сулейменов.
Местные власти обещают, новый мусорный полигон здесь появится уже на следующий год. Кроме того, планируются организовать мусоропереработку. Правда, сами жители пока сомневаются в успехе этой затеи.
Ранее сообщалось, что в ЗКО только у двух из 147 мусорных полигонов есть разрешительные документы.
Гражданка Польши пыталась выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Казахстана
02.10.2022, 18:50 19911
АСТАНА. 2 ОКТЯБРЯ - В Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан неоднократно обращается гражданка Польши с заявлением о намерении баллотироваться в президенты Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Гражданке Польши было дано разъяснение норм действующего законодательства в части требований, предъявляемых Конституцией и Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" к кандидату в президенты Республики", - сообщили в ЦИК.
В Центральной избирательной комиссии также напомнили, что в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Конституции республики президентом Казахстана может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее образование. Конституционным законом могут устанавливаться дополнительные требования к кандидатам в президенты республики.
Ранее сообщалось, что в Казахстане начинается выдвижение кандидатов в президенты.
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье
02.10.2022, 09:21 31551
АСТАНА. 2 ОКТЯБРЯ - Погоду на большей территории Казахстана будет определять северный антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Лишь на западе, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет дождь, в горных районах юго-востока - осадки (дождь, мокрый снег). Местами по республике ожидается усиление ветра, на западе, востоке, юго-востоке - туман, на юге - пыльная буря", - информирует РГП "Казгидромет".
На севере Туркестанской, Кызылординской областей, на севере и в горных районах Жамбылской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.
На большей территории Карагандинской, Улытауской областей, на юге Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, в центре Павлодарской области, на западе Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В МВД прокомментировали задержание жительницы Бурятии
01.10.2022, 20:48 44386
АСТАНА. 1 ОКТЯБРЯ - В МВД прокомментировали информацию о задержании журналистки из Бурятии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
30 сентября была задержана жительница Бурятии Е. Балтатарова, которая находится в межгосударственном розыске (СНГ) по статье 207, часть 1, УК Российской Федерации. Инициатором розыска является ОП города Улан-Удэ МВД по Республике Бурятия РФ. Задержанная была доставлена в УП района Сарыарка города Астаны, где были отобраны соответствующие документы для передачи инициатору. После разъяснений о причине явки, согласно ранее объявленной подписке РФ, она была отпущена домой. Поскольку мера пресечения при межгосударственном розыске - подписка о невыезде. Эта мера не предусматривает арест", - говорится в сообщении.
Также в полиции отметили, что в международный розыск (Интерпол) Балтатарова не объявлялась. А правоохранительные органы России, которые являются инициатором розыска, уже уведомлены об установлении местонахождения разыскиваемой.
В Интерполе Казахстана прокомментировали информацию о задержании Азимжана Саидбаева
01.10.2022, 17:50 45546
АСТАНА. 1 ОКТЯБРЯ - МВД РК опубликовало комментарий НЦБ Интерпола Казахстана относительно информации о задержании Азимжана Саидбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Официальной информации от зарубежных коллег о задержании разыскиваемого по подозрению в организации финансовой пирамиды Азимжана Саидбаева пока не поступало", - сообщили в НЦБ Интерпола Казахстана.
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?